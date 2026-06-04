لا يزال براونز الذي يبدأ قورتربك علامة استفهام. “لقد حصلنا على اثنين من QBs على مستوى البداية”

يستمر لغز لاعب الوسط في كليفلاند.

كان فريق Browns يتدرب على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ولا يزال بدون إجابة محددة حول من سيكون لاعب الوسط الأساسي في المستقبل.

“أعتقد أن كلا لاعبي الوسط لعبوا بشكل جيد بما فيه الكفاية حيث لم نكن في منصات حقيقية. لم نلعب أي مباراة بعد “. قال موكين “لم نصل حقًا إلى هذه النقطة بعد. كل يوم أميل نوعًا ما بطريقة أو بأخرى مع لاعبي الوسط. أقول لك فقط، لدينا لاعبان في الوسط على مستوى البداية. نحن نفعل ذلك حقًا.”

التعليقات التي أدلى بها المدرب تود مونكين يوم الأربعاء لم تساعد في توضيح غرفة الوسط المعقدة، ولكن يبدو أن هذا يترك لاعب الوسط من الخارج ينظر إلى الداخل.

ربما يكون لاعب الوسط في العام الثاني ديلون غابرييل، والذي كان بداية الموسم الماضي، قد فقد شعبيته بالفعل مع المدرب الجديد تود مونكين.

التقى مونكين على الفور بساندرز وأشاد به عندما حصل على وظيفة التدريب الرئيسي في كليفلاند، بينما يقال إن واتسون كان قرة عين الفريق خلال فترة الإجازة وربما يكون لديه المسار الداخلي في الوظيفة على الأقل في البداية.

لكن التجارة الأخيرة التي قام بها براون قد تشير إلى من هو الذي يتولى قيادة هذا المنصب. حقق The Browns تجارة رائجة، حيث أرسل مايلز جاريت أفضل لاعب دفاعي لعام 2025 إلى رامز من أجل جاريد فيرس واختيارات مسودة متعددة.

وصلت الآية إلى عيادة براون وارتدت على الفور الرقم 8 الذي كان يحمله ديليون غابرييل. يبدو أنه في الوقت الحالي، سيرتدي كلا اللاعبين الرقم 8 في OTAs، لكن في الموسم العادي، يمكن للاعب واحد فقط ارتداء الرقم.

ولكن قد يكون من الواضح مدى تقدير طاقم التدريب لجابرييل حيث يمكن للاعب جديد أن يدخل ويأخذ رقمه.

وقد أدى ذلك إلى ظهور نظريات حول ما إذا كان غابرييل سيبقى براون لفترة أطول.

لا تزال فرق مثل نيويورك جيتس تبحث عن لاعب وسط قوي من السلسلة الثانية لتحدي جينو سميث بعد أن قرر راسل ويلسون التقاعد من اتحاد كرة القدم الأميركي. فريق آخر يمكنه التحرك لصالح الشاب هو فريق Green Bay Packers، الذي يبحث عن نسخة احتياطية مثبتة لـ Jordan Love.

ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن مونكين وبقية طاقم تدريب براون راضون عن ترك المعركة تستمر لفترة أطول قبل تسمية لاعب أساسي.