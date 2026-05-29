لا يزال تأثير كلود ليميو في NHL محسوسًا في حياته الثانية كوكيل

لا يزال تأثير كلود ليميو محسوسًا في لعبة الهوكي.

ظل مهاجم NHL السابق، الذي توفي عن عمر يناهز 60 عامًا بسبب انتحاره على ما يبدو يوم الخميس، شخصية كبيرة في هذه الرياضة بعد فترة طويلة من آخر مباراة له في عام 2009 كوكيل لاعب.

Lemieux، المحرض منذ فترة طويلة ومؤدي الألعاب الكبيرة، يمثل العديد من أكبر النجوم اليوم، بما في ذلك أمثال مهاجم الشياطين تيمو ماير وحارس مرمى الأعاصير فريدريك أندرسن.

كتب ماير في قصته على Instagram: “ارقد بسلام بيبي”، في إشارة إلى اللقب الذي حصل عليه Lemieux باعتباره مبتدئًا مع Montreal Canadiens في عام 1983، وهو اختصار لـ “Pepe Le Pew”، الظربان الكرتوني الغرامي.

“لقد ذهب مبكراً.”

كان خبر وفاة ليميو – الذي ورد أنه عثر عليه في أحد مستودعات متجر أثاث عائلته في فلوريدا من قبل أحد أبنائه – أكثر إثارة للدهشة نظرًا لأنه قبل ثلاثة أيام فقط، تم تكريمه من قبل الكنديين باعتباره حامل الشعلة قبل المباراة الثالثة ضد الأعاصير في نهائيات المؤتمر الشرقي.

مع استعداد أندرسن لرعاية هدف فريق Hurricanes في تلك الليلة، تواصل Lemieux مع حارس المرمى لإعلامه بأنه تم استغلاله للمساعدة في تحفيز جمهور الفريق المنافس في مركز Bell Center.

قال أندرسن لصحيفة نورث ستيت جورنال: “إنه مثل العائلة”، مشيرًا إلى أن تكريم بطريركها كان أمرًا كبيرًا بالنسبة لعائلة ليميو بأكملها.

يستمر سعي أندرسن للفوز بكأس ستانلي بقلب مثقل، كما هو الحال مع مسيرة ماير في بطولة العالم IIHF مع سويسرا.

Lemieux، الفائز بكأس ستانلي أربع مرات، أحصى أيضًا مدافع Red Wings Moritz Seider وBruins blueliner Hampus Lindholm من بين عملائه كرئيس للهوكي في أمريكا الشمالية لـ 4Sports Hockey، مع 17 عقدًا نشطًا تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 355 مليون دولار، لكل PuckPedia.

وكتبت الوكالة في منشور على موقع Instagram: “كان كلود بالنسبة لنا أكثر بكثير من مجرد عضو في عائلة 4sports”. “لقد كان شخصًا مميزًا حقًا، وصديقًا موثوقًا به، وقائدًا ملهمًا، ووكيلًا استثنائيًا وناجحًا للغاية، وشخصًا أثر في حياتنا جميعًا بلطفه وولائه وقوته وكرمه. لم يشكل وجوده شركتنا فحسب، بل أيضًا الأشخاص من حوله بطرق عديدة ذات معنى.

“لقد كنا جميعًا نحترمه ونقدره ونحبه بشدة. ستبقى الذكريات والضحك والصداقة والإلهام الذي قدمه لنا معنا إلى الأبد.”