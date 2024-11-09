لا يزال جالين برونسون متعطشًا للمزيد مع بدايته غير المتكافئة لنيكس

كان جالين برونسون سعيدًا بنتيجة ليلة الجمعة، لكن أدائه لا يزال لا يرقى إلى مستوى توقعاته العالية.

وقال حارس نيكس بعد فوز الفريق على باكس 116-94 في الحديقة: “عقليتي يجب أن تكون أفضل”. “لم أكن راضيًا على المستوى الفردي عن الطريقة التي ألعب بها، لكننا فزنا. هذا كل ما أهتم به، وسنواصل المضي قدمًا من هناك.”

كانت لعبة برونسون الأرضية بشكل عام قوية.

حصل على تسع تمريرات حاسمة، وصفر دورانات، وتقييم زائد 28 في 32 دقيقة عادية.

وسجل 15 نقطة في تسديد 6 من 14.

قام بإطعام كارل أنتوني تاونز في وقت مبكر حيث قاد الوافد الجديد الفوز الذي كان في أمس الحاجة إليه برصيد 32 نقطة وأربع رميات ثلاثية.

لم يفرض برونسون الأمر بشكل هجومي، بل سدد الكرة لزملائه في الفريق.

“أعتقد أنه لعب مباراة رائعة. وقال المدرب توم ثيبودو: “لم يكن لديه إيقاع رائع في تسديد الكرة، لكنه فعل أشياء أخرى – تسع تمريرات حاسمة، دون أي دورانات، صنع سلال سهلة، اللعب مع التقدم”. “في بعض الليالي، قد لا تتمكن من التسديد بشكل جيد، ولكن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها لمساعدة فريقك على الفوز. شعرت أنه فعل ذلك”.

لكن من الواضح أن أسلوبه الهجومي لم يصل بعد إلى المستوى الذي يريده.

لقد أضاع جميع محاولاته الخمس المكونة من ثلاث نقاط وقام بستة فقط من آخر 20 له من مسافة بعيدة.

في المباريات الثلاث الأخيرة، سدد 41 بالمائة فقط (23 من 56) من الملعب.

يميل برونسون إلى انتقاد نفسه بشدة، خاصة بعد الخسائر.

لقد خلق توقعات هائلة من خلال مدى أدائه الجيد في أول عامين له كنيك.

لذلك ليس من المفاجئ أنه نجح في تحقيق هدفه خلال هذه البداية المخيبة للآمال بنتيجة 4-4.

لقد تغير الكثير مع نيكس في العام الماضي. لقد رحل جوليوس راندل، وآر جيه باريت، ودونتي ديفينينزو، وإيمانويل كويكلي، وهم الدعائم الأساسية في هذا الوقت من الموسم الماضي.

المدن والجسور وOG Anunoby موجودة هنا.

كل هذا جديد جدًا بالنسبة لهذه المجموعة.

وقال برونسون: “سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نكون متماسكين، مثلما كنا في نهاية العام الماضي”. “إنه فريق مختلف نوعًا ما. لذلك بالنسبة لنا، علينا أن نستمر في التعلم كل يوم، ونواصل التعلم.

بدت ليلة الجمعة بمثابة خطوة صغيرة للأمام بالنسبة لنيكس، حتى لو لم يكن برونسون سعيدًا بأدائه.

وكما قال، سيستغرق الأمر بعض الوقت.