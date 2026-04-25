لا يزال فريدي بيرالتا يبحث عن طول عمر ميتس بعيد المنال

لم تكن المرة الثالثة هي سحر فريدي بيرالتا.

تعثر جرة ميتس قرب نهاية ليلته الجمعة ضد فريق روكيز حيث خسر بدايته الثالثة على التوالي واستمر في النضال من أجل طول عمره.

قدم بيرالتا أربع جولات بدون أهداف قبل أن يتخلى عن السيطرة، حيث سمح لـ RBI باختيار لاعب في الجولة الخامسة قبل أن يتخلى عن الضوء الأخضر المزدوج من جيك مكارثي في ​​الشوط التالي في خسارة ميتس 4-3.

تمكن اليميني من الخروج خاليًا نسبيًا بعد تحميل القواعد في المركز الخامس ولكن تم سحبه بعد فترة وجيزة من وضع RBI لمكارثي العدائين في المركزين الثاني والثالث.

أنهى ليلته بثماني ضربات مقابل سبع ضربات في 5 ²/₃ الأدوار، واعترف بأنه يمارس “الضغط على نفسي” لإنهاء البداية.

وقال بعد الخسارة: “عقلياً، يجب أن أسمح لنفسي بمواصلة الثقة في هذه العملية. لأنني أشعر بالروعة يا رجل، أشعر أنني بحالة جيدة حقًا”.

“كان كل شيء رائعًا، مثل العمل الذي كنت أقوم به كل يوم. كل ما في الأمر هو أنه كلما وصلت إلى التل – فقط أكمله. هذا كل شيء. وأنا أعلم على وجه اليقين أن الكثير من هؤلاء سيأتون.”

بيرالتا، الذي استحوذ عليه فريق ميتس من ميلووكي في يناير، استمر لستة جولات مرة واحدة فقط في بداياته الست هذا الموسم، في حين أن عصره الحالي (3.90) سيكون الأسوأ له خلال موسم كامل منذ عام 2020.

ومع ذلك، قال الرامي الدومينيكاني إنه يشعر بالرضا تجاه أداء يوم الجمعة بصرف النظر عن عدم حصوله على المركز السادس، والأهم من ذلك، أنه يحظى بدعم مدربه.

قال كارلوس ميندوزا عن بيرالتا الذي استمر لستة أشواط: “أعني أنه فعل ذلك مرة واحدة بالفعل، لذا سيصل إلى هناك”. “إنه لاعب محترف. نعم، أنا لست قلقًا بشأن ذلك.”

واعترف ميندوزا بأن بيرالتا، الذي سار أيضًا بثلاث ضربات يوم الجمعة، يحاول أن يكون “مثاليًا جدًا” في بعض الأحيان، لكنه قال إنه كان “قويًا جدًا” بشكل عام.

كما أن زملاء الرامي لم يقدموا له سوى القليل من الخدمات بسبب افتقارهم إلى دعم الجري قبل انفجارهم الهجومي قصير الأمد في الدقيقة الثامنة – عندما تم استبداله بالفعل بشون مانيا.