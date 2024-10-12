لا يزال كارل أنتوني تاونز غير قادر على تصديق أن هذه هي حياته في نيكس

قد لا يشعر كارل أنتوني تاونز “بالذهول” بعد الآن – وهي الكلمة التي استخدمها لوصف رد فعله على الصفقة الرائجة التي أرسلته إلى نيكس – لكن الصدمة لم تهدأ بعد.

إنه لا يزال يتأقلم مع محيطه الجديد، ولا يزال معتادًا على زملائه الجدد في الفريق وما زال يحاول معالجة التغيير الزلزالي في حياته.

لم يجد بعد مكانًا جديدًا للعيش فيه، ولم يبق له سوى بضعة أيام في نيويورك منذ هذه الخطوة المذهلة.

“حتى على العشاء الليلة الماضية، كنت أنا وصديقتي نتناول العشاء. نظرت إلي وربتت على كتفي وقالت: “هل تصدقين حقًا أن هذه هي حياتنا الآن؟” ” قال مواطن نيوجيرسي الموهوب بيسكاتواي الذي يبلغ طوله 7 أقدام يوم الجمعة. “ولا يزال كلانا في حالة صدمة. إنه بالتأكيد لا يزال هناك. أواجه لحظات حتى بالنسبة لي عندما أكون على وسائل التواصل الاجتماعي، في أوقات نادرة جدًا أفعل ذلك، أو أتلقى تحديث Timberwolves على هاتفي، وأنا في حيرة من أمري بسبب الكثير من الأشياء.

لقد كانت زوبعة.

قبل ثلاثة أيام من انعقاد اليوم الإعلامي لفريق نيكس، ظهرت أنباء عن تداولهم لصالح فريق تاونز البالغ من العمر 28 عامًا وإرسال جوليوس راندل ودونتي ديفينسينزو إلى تيمبروولفز.

ثم انطلقت إلى تشارلستون، كارولاينا الجنوبية لمعسكر التدريب.

الموسم العادي الآن بعد 10 أيام.

هذا كثير مما يجب معالجته في فترة زمنية قصيرة.

أضف إلى ذلك أن تاونز سيشاهد فريقه القديم، تيمبروولفز، ليلة الأحد في جاردن في مباراة ما قبل الموسم.

الحديث عن المصادفات الغريبة.

قال تاونز مبتسماً: “نعم، سيكون الأمر غريباً”. “سيكون الأمر غريبًا جدًا يوم الأحد.”

أثناء مناقشة فريق Timberwolves، وجه تاونز تحية إلى حارس المرمى مايك كونلي جونيور، الذي بلغ من العمر 37 عامًا يوم الجمعة، وضحك على فكرة التحدث مع أنتوني إدواردز يوم الأحد.

قال: “هذا أخي”. “أسمع اسمه وأبدأ بالابتسام.”

في تسعة مواسم في مينيسوتا، كان تاونز نجم كل النجوم أربع مرات وساعد فريق تمبروولفز على الوصول إلى نهائيات المؤتمر الغربي في الربيع الماضي.

أصبح لاعبًا بأقصى عقد.

ثم، فجأة، اختفى.

إنه لا يزال يعتاد على حياته الجديدة، على الرغم من أنه لم يبدو بالضرورة في غير مكانه حتى الآن مثل نيك.

في أول ظهور له مع جاردن، سجل 25 نقطة وأضاف 12 كرة مرتدة وكتلتين في الفوز على ويزاردز، ليظهر الموهبة التي يمكن لنيكس أن يتباهى بها الآن من مركزه.

بدت لعبة Towns-Jalen Brunson في بعض الأحيان ديناميكية في فترة ما قبل الموسم، حيث أجبر اثنان من صانعي التسديد من النخبة الدفاع على اختيار سمه.

نسب تاونز الفضل إلى الجميع في نيكس، من المدربين إلى زملائه في الفريق إلى المديرين التنفيذيين، في جعله يشعر بالراحة في منزله الجديد داخل وخارج الملعب.

وقال: “لقد تحلوا بالصبر معي ويستمرون في إيجاد طرق لمحاولة مساعدتي في هذه العملية”.

ربما تكون مواجهة تيمبروولفز يوم الأحد أمرًا جيدًا لتاونز، كوسيلة لمنحه النهاية. ولا شك أن الأمر سيكون غريباً بالنسبة له.

لكن على المدى الطويل، يمكن أن يكون ذلك بمثابة أمر إيجابي.

ابتعد عن لم الشمل قبل بدء احتساب عدد المباريات.

“إنه العمل. قال تاونز: “إنها اللعبة”. “علينا أن نخرج إلى هناك وننافس على مستوى عالٍ.”