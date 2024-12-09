لا يزال لدى ميتس بيت ألونسو، وأسئلة أخرى للوكالة المجانية يجب الإجابة عليها

دالاس – يتجه خوان سوتو إلى فريق ميتس بموجب عقد قياسي مدته 15 عامًا بقيمة 765 مليون دولار في عضلات مرنة من المؤكد أن يتردد صداها طوال المباراة وخارجها.

بعض الأسئلة التي يجب مراعاتها في أعقاب العقد التاريخي:

ماذا يعني هذا بالنسبة لبيت ألونسو؟

قد يعني ذلك أنه يتجه إلى يانكيز، الذين لديهم الكثير من المال لإنفاقه بعد أن فقدوا سوتو ويحتاجون إلى قوة إضافية ولاعب أساسي أول.

ألونسو ، 30 عامًا ، كان لديه عام منخفض وفقًا لمعاييره الموسم الماضي ، حيث سجل خطًا مائلًا .240 / .329 / .459 مع 34 هوميروس و 88 RBIs.

من المؤكد أنها ليست سنة المشي التي أرادها بعد رفض تمديد العقد المقترح في الموسم السابق والذي ذكر جويل شيرمان من The Post أنه سيغطي سبع سنوات ويدفع له 158 مليون دولار.

قال ألونسو مرارًا وتكرارًا إنه يريد البقاء مع ميتس، لكن هذه الفرص ربما تضاءلت مع عقد سوتو.

ومع ذلك، فهو جزء من نسيج المنظمة ولن يكون الأمر صادمًا إذا وجد الجانبان أرضية مشتركة بشأن عقد جديد.

لا يزال لدى فريق ميتس الكثير من الاحتياجات، فماذا الآن؟

أولاً وقبل كل شيء، يحتاج الفريق إلى لاعب أساسي آخر (واحد على الأقل) حتى بعد إضافة فرانكي مونتاس وكلاي هولمز في الأسابيع الأخيرة.

شون مانيا، الذي تفوق مع الفريق الموسم الماضي، هو وكيل حر ولكن عليك أن تتساءل عما إذا كانت صفقة سوتو الضخمة تقضي على إمكانية عرض ميتس عقدًا لرامي يمكن أن يقترب أو يتجاوز تسعة أرقام.

يعتبر ووكر بوهلر وناثان إيوفالدي من بين الأسماء التي قد تكون منطقية لفريق ميتس، الذي شاهد لويس سيفيرينو يغادر الأسبوع الماضي بعقد مدته ثلاث سنوات من A بقيمة 67 مليون دولار.

تابع تغطية The Post للصفقة التاريخية الضخمة التي عقدها خوان سوتو مع فريق ميتس:

إلى أي مدى سترتفع هذه الرواتب؟

يحصل فريق Mets على 251 مليون دولار لأغراض الضرائب الفاخرة للموسم المقبل مع تضمين عقد Soto، وفقًا لـ FanGraphs.

لذا فمن الممكن (مع وجود ألونسو في المعادلة) أن يتجاوز فريق ميتس 301 مليون دولار – وهو الحد الذي يحمل أعلى مستوى من العقوبات بموجب نظام ضريبة التوازن التنافسي.

هل هناك أي مشكلة بالنسبة لفرانسيسكو ليندور في أن سوتو ضاعف عقده؟

لا ينبغي أن يكون هناك.

ابدأ بحقيقة أن ليندور قرر التخلي عن الوكالة المجانية وقبول عقد مدته 10 سنوات بقيمة 341 مليون دولار بعد وصوله إلى ميتس في التجارة.

أيضًا، يبلغ عمر سوتو 26 عامًا فقط، وقد تغيرت اقتصاديات لعبة البيسبول في السنوات الأربع منذ أن تم تداول ليندور مع فريق ميتس.

من المؤكد أن فريق ميتس يقوم بتخزين لاعبي اليانكيز السابقين، هل هناك أي شيء لذلك؟

إنها القائمة التي ضمت الموسم الماضي سيفيرينو وهاريسون بدر.

هذا الموسم هو هولمز ومونتاس وسوتو.

بعضها من قبيل الصدفة، لكن المدير كارلوس ميندوزا (مدرب يانكيز السابق) كان يقدر المساهمة في القرارات التنظيمية.

سوتو لا يفكر كثيرًا بغض النظر عن المكان الذي لعب فيه سابقًا.