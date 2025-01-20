لا يزال مات ريمبي، لاعب رينجرز، يحظى بثقة المدربين

مونتريال – مات ريمبي في منتصف أول نظرة موسعة له لهذا الموسم، حيث يتزلج في مباراته السادسة على التوالي في خسارة رينجرز 5-4 في الوقت الإضافي أمام الكنديين ليلة الأحد في مركز بيل.

بعد إيقافه لثماني مباريات بسبب صعود نجم دفاع النجوم ميرو هيسكانين بمرفقه في 20 ديسمبر، لعب المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و8 ونصف مباراة مباشرة وبسيطة في دقائق محدودة للغاية.

توج المدرب الرئيسي بيتر لافيوليت بريمبي في الساعة 5:33 بتوقيت مكة المكرمة ضد نادي يوتا للهوكي يوم الخميس وفي الساعة 5:51 ضد بلو جاكيتس في ماديسون سكوير غاردن يوم السبت قبل نشر رينجرز الصاعد في الساعة 7:18 ليلة الأحد.

وشمل ذلك صفر تحولات في الفترة الثالثة في يوتا، واحدة فقط ضد كولومبوس ثم أربعة في مركز بيل.

لم يرتكب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مخالفة واحدة في المباريات الخمس السابقة، ولكن تم استدعاء ريمبي بسبب ضربه وإسقاط القفازات مع لاعب مونتريال أربر شيكاج.

من الواضح أن ريمبي لا يزال يحظى بثقة الجهاز الفني.

وقال لافيوليت قبل المباراة: “أعتقد أنه قام بعمل جيد”. “إنه يتولى المسؤولية دفاعيًا. بعض القرارات التي أتخذها تعتمد أكثر على المباراة وما يتعين علينا القيام به للفوز وتسجيل الأهداف. لقد أجريت بعض التغييرات على مقاعد البدلاء، لكن هذا يتعلق بي أكثر وليس به وبطريقة لعبه. أعتقد أنه عاد وأعطانا دقائق إيجابية وطاقة إيجابية على الجليد.

أمضى ريمبي شهر نوفمبر بأكمله تقريبًا والنصف الأول من ديسمبر في هارتفورد، حيث كانت هناك فترة تعديل بينما بدأ دوره الموسع مع Wolf Pack.

بعد الذهاب بدون نقطة واحدة والانتهاء من مجموع ناقص خمسة خلال المباريات الست الأولى من موسم AHL الخاص به، قال ريمبي إنه اضطر إلى رفع مستوى تكييفه لأنه لم يكن معتادًا على مقدار الوقت الجليدي الذي كان يتلقاه.

بمتوسط ​​18 دقيقة في الليلة، شعر ريمبي أن لعبته قد قطعت شوطًا طويلًا في الشهر الأخير له مع Wolf Pack.

توقع ريمبي أن يكون وقته على الجليد أكثر مما اعتاد عليه عندما عاد إلى مستوى NHL، وقد كان كذلك بالتأكيد.

هذا يسمح له بالحصول على المزيد من الطاقة في كل نوبة عمل، كما قال عندما عاد لأول مرة، وهو ما عانى منه كثيرًا في وقت مبكر في هارتفورد هذا الموسم.

قال لافيوليت عن كيفية الموازنة بين القيام بما يعتقد أنه بحاجة إلى القيام به للفوز مع إبقاء ريمبي مشاركًا في تطويره: “الفوز يأتي أولاً، نقطة”. “نحن نفعل ما يتعين علينا القيام به لتحقيق النجاح. إنها الطريقة التي جرت بها المباراتان الأخيرتان. نحن نطارد المباريات أو نحتاج للتسجيل. هناك رجال لديهم 80 أو 100 نقطة على مقاعد البدلاء. العمل على إخراجه من هناك.”

حقق فريق رينجرز تقدمًا بنتيجة 2-1 في الاستراحة الأولى، على الرغم من أنه سدد خمس تسديدات فقط على المرمى خلال أول 20 دقيقة ليلة الأحد.

سجل طفل مسقط رأسه أليكسيس لافرينير أول هدف لفريق رينجرز، حيث سدد كرة طويلة من كاندريه ميلر – والتي ارتدت من الحائط وفوق شبكة الكنديين – ووضعتها في مرمى حارس مرمى مونتريال جاكوب دوبيس (23 تصديًا).

حصل بريندان غالاغر لاحقًا على عصا في تسديدة كريستيان دفوراك ليعادل النتيجة.

استغرق الأمر 46 ثانية كاملة حتى يستعيد فريق Blueshirts الصدارة، عندما قام Will Cuylle بتسديد كرة مرتخية من فحص Mika Zibanejad الأمامي وضربها في جانب القفاز.

ومن المتوقع أن يكون رينجرز في عطلة يوم الاثنين قبل أن يعودوا إلى اللعب ضد أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء في ماديسون سكوير جاردن.

سيمثل يوم الثلاثاء بداية مباراة منزلية من أربع مباريات لفريق Blueshirts.