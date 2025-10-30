لا يزال نجم بلو جايز المصاب قادرًا على مشاهدة الأحداث في بطولة العالم

لوس أنجلوس – لم يتخلى بلو جايز يوم الأربعاء عن فكرة أن جورج سبرينغر لا يزال بإمكانه تقديم دور للفريق في بطولة العالم.

لم يلعب سبرينغر في فوز فريق بلو جايز 6-1 في المباراة 5 ليلة الأربعاء – لقد غادر مباراة يوم الإثنين بسبب عدم الراحة الجانبية من التأرجح – لكن المدير الفني جون شنايدر لم يستبعد ظهور لاعب DH/لاعب الدفاع المخضرم على مقاعد البدلاء. تعود بطولة العالم إلى تورونتو ليلة الجمعة مع تقدم جايز 3-2.

قام سبرينغر بتمرين ما قبل المباراة وضرب السرعة، وفقًا لشنايدر.

وقال شنايدر: “أعتقد أنه أفضل مما توقع أن يشعر به وأفضل مما توقعنا أن يشعر به، وهذا يعني الكثير”.

“إذا كان بإمكانه الضرب، فأعتقد أنه سيكون مستعدًا للقيام بذلك. لقد حقق جورج بعض التقدم الكبير.”

يمتلك سبرينغر، قائد الفريق، .884 OPS في هذا الموسم.

قال شنايدر: “لقد قضى عامًا لا يصدق وأعتقد أنه قام بعمل رائع في تحديد المسار بالنسبة لنا، ليس فقط على اللوحة ولكن في النادي ومراقبة اللاعبين”. “لقد كان الأمر ممتعًا حقًا بعد عام صعب في العام الماضي بالنسبة له ولنا. الإنتاج هو الإنتاج، لكنني أعتقد أن الطريقة التي يقضي بها يومه مع الجميع هناك لا تقل أهمية.”

تم وضع Slumping Andy Pages على مقاعد البدلاء من قبل مدير Dodgers Dave Roberts، حيث انتقل Enrique Hernández إلى وسط الملعب وبدأ Alex Call في اليسار وذهب 0 أو 2 مع المشي.

دخلت الصفحات اليوم بـ .215 OPS كئيبًا في هذا الموسم.

حل هيرنانديز في المركز الثالث في الجولة الوحيدة لفريق دودجرز.

مع عقلية “كل الأيدي على سطح السفينة” بمجرد انتقال السلسلة إلى تورونتو للعبة 6 (وربما اللعبة السابعة)، أشار روبرتس إلى أن شوهي أوهتاني سيكون متاحًا للعودة إلى التل.

بدأ صاحب اليد اليمنى المباراة الرابعة يوم الثلاثاء وسمح بأربعة أشواط مكتسبة على مدى ستة أدوار.