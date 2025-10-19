لا يزال يتعين تحديد المكان الذي يتناسب فيه جيسون دومينغيز مع لغز يانكيز

جسد أداء جاسون دومينغيز في فترة ما بعد الموسم ما يفكر فيه فريق يانكيز في لاعب الدفاع الشاب.

للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، بالكاد جلس دومينغيز على مقاعد البدلاء عندما كان الأمر أكثر أهمية، ولكن على عكس بطولة العالم لعام 2024، حصل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على الأقل على ضربة قاضية خلال هذه التصفيات.

لقد كان صاروخًا مزدوجًا من الجانب الأيسر سجل سرعة 112 ميلاً في الساعة.

لكنها جاءت في أعقاب سلسلة من البطاقات الجامحة وALDS التي بالكاد لعب فيها دومينغيز دورًا، وجاء ذلك بعد شهر سبتمبر الذي كان فيه فكرة لاحقة، حيث ظهر 20 لاعبًا فقط في الشهر بأكمله.

يقول فريق يانكيز إنه جزء مهم من مستقبلهم ولا يزال أصغر لاعب في قائمتهم المكونة من 40 لاعبًا، ولكن في مرحلة ما، يحتاج دومينغيز إلى مستوى التوقعات.

ومع اقتراب موسم الإجازة هذا، حتى فريق يانكيز ليس لديه أي فكرة عما إذا كان هذا هو الحال.

قال آرون بون هذا الأسبوع: “أتوقع أن يكون على حق في هذا المزيج ليكون ذلك الرجل. ما زلت أحب سقفه حقًا. ولكن، مرة أخرى، عليك أن ترى إلى أين يأخذك الشتاء وكيف تبدو القائمة. أتوقع منه أن يكون لاعبًا أساسيًا بالنسبة لنا، رغم ذلك.”

من وجهة نظر بون، فإن الوضع في ملعب يانكيز في حالة تغير مستمر. أصبح ترينت جريشام لاعبًا حرًا بعد ظهوره كتهديد قوي كلاعب وسط عادي ومن المتوقع أن ينسحب كودي بيلينجر من عقده للوصول إلى السوق المفتوحة بعد موسم ممتاز في ذا برونكس.

قال بون إنه يتوقع أن يلعب دومينغيز الكرة الشتوية في هذا الموسم وأن يعمل في الملعب الأيسر، ولكن إذا لم يعيد يانكيز بيلينجر أو جريشام، فيبدو من الصعب تصديق أنهم سيعهدون إلى دومينغيز باللعب في الملعب الأيسر بشكل منتظم، نظرًا لأوجه القصور التي يعاني منها في هذا المنصب.

لعب في المقام الأول في مركز الوسط، على الرغم من أن بون أشار إلى أنه لم يكن لديه الكثير من مباريات الدوري الصغير بسبب الإصابات وموسم 2020 المختصر بسبب فيروس كورونا.

ومع ذلك، من بين 19 لاعبًا لعبوا 790 جولة على الأقل في الموسم الماضي، لم يحصل أي منهم على تقييم أسوأ من الركض الدفاعي من تقييم دومينغيز -7، وفقًا لموقع Fangraphs.

وكان ناقص 10 نقاط فوق المتوسط ​​هو الأسوأ بين 34 لاعبًا، وفقًا لـ Baseball Savant.

قال بون: “بالتأكيد، لا يزال المجال الأيسر بمثابة عمل قيد التقدم. أعتقد أنه خطى خطوات هائلة هناك.”

كان الكشافة أقل إعجابًا بنموه الدفاعي.

قال أحد كشافة AL: “لا أرى رجلاً يشعر بالارتياح هناك، واستاد يانكي ليس مكانًا تريد شخصًا يكتشفه”.

نظرًا لأن فريق يانكيز لديه أيضًا علامة استفهام في المركز، فمن الصعب معرفة أين سيهبط دومينغيز، لكن بون قال إن الفريق لا يزال يحب قوة ذراعه وسرعته وروحه الرياضية، ويعتقد أن العمل الذي قام به لتحسين هذا الجزء من لعبته سيؤتي ثماره.

لكن المشكلة الأخرى هي أنه بينما أظهر دومينغيز أنه يمكن أن يشكل خطورة من الجانب الأيسر من اللوحة، إلا أنه يعاني من الجانب الأيمن.

كان لديه فقط .569 OPS وهوميروس واحد في 104 ظهور للوحة باعتباره ضاربًا باليد اليمنى وضرب 34 مرة.

قال بون: “لقد قام بالكثير من الأشياء الجيدة حقًا هذا العام. كلنا نرى قدرته في اللوحة. لم يكن يضرب بقوة كبيرة، ولكن هناك قوة في جميع المجالات من كلا جانبي اللوحة… لديه فرصة للضرب حقًا ويكون مدافعًا جيدًا. وقد رأينا التأثير الذي يمكن أن يحدثه على الممرات الأساسية. لقد أظهر لنا هذا الموسم أنه لا يزال بإمكاننا أن نحلم به».

وإلى أن يصبح هذا الحلم حقيقة، سيواجه فريق يانكيز ضغوطًا شديدة لمنحه مكانًا يوميًا.