لا يزال LA Dodgers ليس لديه موعد لزيارة البيت الأبيض في بطولة العالم لعام 2025

بعد حصولهم على لقب بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي في العام الماضي، دخل فريق دودجرز هذا الموسم وهم يخططون لزيارة البيت الأبيض للاحتفال بلقب بطولة العالم لعام 2025، كما ذكرت صحيفة كاليفورنيا بوست لأول مرة في فبراير.

حتى أن ديف روبرتس، مدير فريق دودجرز، نُقل عنه في مقال نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز في ذلك الوقت قوله: “سأذهب إلى البيت الأبيض… سأستمر في محاولة القيام بما تقوله التقاليد وعدم محاولة الإدلاء بتصريحات سياسية، لأنني لست سياسيًا”.

لكن بعد مرور أربعة أشهر، لا يزال وضع الزيارة غير واضح.

التزمت عائلة دودجرز الصمت بشأن زيارة البيت الأبيض هذا الموسم، ورفضت التعليق على استفسار حديث من صحيفة The Post للحصول على تحديث.

لماذا؟

ليس سراً أن قاعدة المعجبين كانت صريحة بشأن ICE والسياسات الأخرى في عهد الرئيس دونالد ترامب. في الواقع، رفضت قاعدة جماهير دودجرز بشدة قرار لوس أنجلوس بالحضور إلى البيت الأبيض الموسم الماضي بعد حصولهم على لقب بطولة العالم 2024.

لكن عائلة دودجرز ما زالت مستمرة، وهذا ما ينبغي عليهم فعله الآن. إذا كان جدولهم الزمني يسمح بذلك، فهذا هو.

من المفهوم أن محاولة التوفيق بين جدول فريق MLB وجدول رئيس الولايات المتحدة أمر صعب إلى حد ما.

لم تذهب لوس أنجلوس على وجه الخصوص إلى البيت الأبيض خلال رحلتها البرية الافتتاحية للموسم في أبريل، والتي بدأت بسلسلة عطلة نهاية الأسبوع في واشنطن العاصمة. في ذلك الوقت، حالت تضارب المواعيد دون الزيارة، بما في ذلك جميع المباريات الثلاث ضد المواطنين بدءًا من فترة ما بعد الظهر.

سيكون فريق دودجرز في الشمال الشرقي لمدة أسبوعين بعد استراحة كل النجوم في منتصف يوليو مع سلسلة متتالية ضد يانكيز وفيليز وميتس. يتضمن هذا الامتداد يوم عطلة في 23 يوليو، حيث يمكن للنادي نظريًا السفر إلى واشنطن.

لكن أي سبب آخر لعدم الحضور إلى البيت الأبيض سيكون بمثابة مهزلة كاملة.

رمي السياسة من النافذة. إرم BS جانبا. هذا لا يتعلق بأي من هذا الهراء.

إن الحصول على فرصة زيارة البيت الأبيض ورؤية المكتب البيضاوي والاحتفاء به من قبل الرئيس هو شرف كبير. كان ذلك عندما كان جورج بوش وباراك أوباما وجو بايدن رؤساء، ولا يزال الأمر كذلك مع ترامب.

وسواء وافق المشجعون على سياسات ترامب أو اختلفوا معها، فهذا أمر لا علاقة له بالمسألة على الإطلاق – وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. هذا لا يتعلق بالسياسة.

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يتعلق الأمر بتكريم أحد أعظم الإنجازات في الرياضات الاحترافية. التغلب على الصعاب – وفي حالة دودجرز – أحد أكثر انتصارات اللعبة 7 جنونًا وغير محتملة على الإطلاق.

قال لاعب فريق دودجرز كلايتون كيرشو بعد زيارة البيت الأبيض في عام 2025 بعد فوز لوس أنجلوس بلقب بطولة العالم 2024: “إن البيت الأبيض هو شرف لا يصدق أن تذهب إليه، بغض النظر عمن في منصبه”. “لقد ذهبنا في عام 2021. لقد ذهبنا هذه المرة. أعلم أن هناك الكثير من الأشياء حول ما إذا كان ينبغي على دودجرز أن يرحلوا؟ كل هذه الأشياء. ولكن في نهاية اليوم، الذهاب إلى البيت الأبيض، ورؤية المكتب البيضاوي، والتعرف على رئيس الولايات المتحدة، هذه أشياء لا يمكنك أن تغفل عنها، بغض النظر عن اعتقادك. لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أذهب اليوم. لقد كانت فرصة رائعة. أنا سعيد لأننا أصبحنا جزءًا من ذلك.”

أعرب نجم فريق دودجرز موكي بيتس، أحد أكثر نجوم الفريق صراحة، عن قلقه في البداية بشأن زيارة البيت الأبيض الموسم الماضي – لكنه غير رأيه في النهاية.

قال بيتس في ذلك الوقت: “بغض النظر عما أقوله أو ما أفعله، فإن الناس سيعتبرون الأمر سياسيًا”. “لكن هذا بالتأكيد ليس ما هو عليه الأمر. يتعلق الأمر بما تمكن فريق دودجرز من تحقيقه العام الماضي.”

ولم يعلق البيت الأبيض بعد على حالة رحلة دودجرز هذا الموسم.

ومع ذلك، في شهر فبراير، صرح مسؤول بالبيت الأبيض لصحيفة The Post حصريًا أن الفريق كان على اتصال بالإدارة ويخطط للحضور، على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد بعد.