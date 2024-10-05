لا يزال Onetime Nets Dikembe Mutombo وVince Carter مصدر إلهام

رياضة
لا يزال Onetime Nets Dikembe Mutombo وVince Carter مصدر إلهام

كان لدى فريق Nets زوج من العظماء السابقين في الأخبار هذا الأسبوع لأسباب مختلفة جدًا، سحرية ومأساوية.

من المقرر أن يتم تكريم فينس كارتر في قاعة مشاهير نايسميث في نهاية الأسبوع المقبل، وهو تتويج لمسيرته المهنية التي ألهمت الكثيرين.

وتوفي ديكيمبي موتومبو – الذي تم تكريمه بالفعل في سبرينغفيلد في عام 2015 – هذا الأسبوع بسبب مرض السرطان، وقد ألهم الكثيرين بجهوده الإنسانية مثل مسرحيته.

على الرغم من أنهما لم يتداخلا أبدًا على النيتس وكان لهما إقامات مختلفة تمامًا – كارتر ثالث أفضل هدافيهم على الإطلاق، ولعب موتومبو عشرين مباراة فقط – فقد ترك كلاهما بصمات دائمة على الامتياز وذكريات مع الجماهير.

Sahil El Mekki

Sahil El Mekki

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