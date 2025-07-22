لا يستبعد ديفيد ستيرنز احتمالات بداية كبار الفضل في ذلك

حدد ديفيد ستيرنز الموعد النهائي للتجارة رقم 1 للنادي كمساعدة في الثيران.

سيبحث رئيس عمليات Mets لعمليات البيسبول عن إضافات خارجية.

قال ستيرنز يوم الاثنين: “إذا لم يحدث ذلك لسبب ما ، فمن المحتمل أن نبدأ في التفكير في بعض الأسلحة في Triple-A وما إذا كان هؤلاء الرجال في مرحلة ما يمكن أن يؤثروا علينا في الثور”.

وتشمل تلك الأسلحة المبتدئين براندون سبرات ونولان ماكلين ، اللذين ليسا بعد مرشحين لدور كبير في الدوري ، لكنهم قد يجدون طرقهم للبلعب في سباق العدو النهائي لهذا الموسم.

يعد Sproat و McLean أفضل احتمالات البداية اللذين يعملان جيدًا بما يكفي مع Syracuse Triple-a Syracuse في العروض الترويجية.

بعد بداية سيئة لموسمه ، قام Sproat بتراجع 23 أدوارًا متتالية دون السماح بالركض المكتسبة. لقد كان McLean أكثر اتساقًا ونشر عصرًا 2.58 في 17 مباراة مع Syracuse و Double-A Binghamton هذا العام.

أصبح دوران Mets ، الذي كان يعاني من إصابات في وقت سابق من هذا الموسم ، صحية الآن.

أشار Stearns إلى أن Mets لا يرغب في تحويل مبتدئين في الدوري الصغرى إلى مسكنات قبل أن يتأكد من عدم الحاجة إليها كعمق دوران.

وقال ستيرنز قبل أن يفتح Mets سلسلة مع الملائكة في Citi Field: “التحدي الذي يواجه (تحويل) في الموسم بمجرد القيام بذلك ، لا يمكنك عكس نفسك في نفس الموسم”. “… بمجرد اختصار شخص ما لمنحه فرصة ليكونوا عضوًا في قلمنا ، من الصعب حقًا بناءه احتياطيًا إذا كنت بحاجة إليه كبداية. ولذا نريد أن نكون حذرين للغاية إذا كنا سنستمتع بذلك.”

أثناء وجودها مع Brewers ، حاول Stearns أفضل احتمالات البداية مثل Corbin Burnes و Freddy Peralta من Bullpen في الدوري الرئيسي كوسيلة لتذوق أذرعهم القوية على قائمة. مثل هذا التكتيك مع Mets هو على الأقل خيار.

من الممكن أيضًا استدعاء Sproat و/أو McLean لتوصيل فتحة في الدوران.

ومن الممكن أيضًا أن يقضي الاثنان مواسمهما في القصر. قال ستيرنز إنه لا يشعر بالضغط على الاتصال بهم في مرحلة ما من هذا الموسم ، لكنه سعيد بتقدمهم.

وقال ستيرنز: “أعتقد أن هذين اللاعبين ، على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ، اتخذا خطوات ذات مغزى إلى الأمام في تطورهما”. “أنا متحمس لمعرفة من أين يذهب من هنا. وإذا كانت هناك حاجة ، أعتقد أن أيًا من هؤلاء الرجال قد يكونون جاهزين خلال الشهرين القادمين.”

قال كارلوس ميندوزا ، مدير “ستارلينج مارتي” في مديرة “يومين” ، ربما يوم الأربعاء في سلسلة خاتمة أو يوم الجمعة في سان فرانسيسكو.

مارتي يركض ما يصل إلى 90 في المئة ويضرب آلة. لا يعتقد Mets أنه سيحتاج إلى مهمة إعادة التأهيل.

قال ميندوزا عن مارتي ، الذي خرج منذ 6 يوليو مع كدمة اليمين: “إنه يقترب”.

يجب أن يعود خوسيه بوتو أيضًا بعد فترة وجيزة من إعادة التأهيل الثالث يوم الأحد ، حيث ألقى شوطًا آخر بدون أهداف مع سيراكيوز.

لم يكن ميندوزا متأكداً مما إذا كان بوتو ، الذي كان يعاني من مرض ، سيحتاج إلى لعبة إعادة تأهيل رابعة أو سيتم تنشيطها يوم الأربعاء.

تم إرسال بول بلاكبيرن (إصدارات الكتف اليمنى) إلى سيراكيوز ، حيث من المتوقع أن يبدأ إعادة التأهيل الثاني يوم الثلاثاء.

استعاد Mets Righty Rico Garcia ، الذي كان قد وضع مباراة واحدة مع Yankees قبل تعيينه للمهمة.

أمضى جارسيا الموسم في سيراكيوز قبل أن ينطلق في مباراتين مع ميتس في أوائل هذا الشهر.

قام ريتشارد لوفيلي بتطهير التنازلات وكان محشورًا إلى سيراكيوز.

تم نقل Dedniel Núñez ، الذي سيغيب عن الموسم بجراحة الكوع ، إلى IL لمدة 60 يومًا.