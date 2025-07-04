لا يستطيع العمالقة الاستمرار في ترك تألق دكستر لورانس يضيع

في أكثر من 700 يوم منذ أن قال دكستر لورانس إن الوقت قد حان لبدء الفوز ، الفريق 9-25.

وقال لورانس في 27 يوليو 2023: “لا أريد أن أتحدث عن البناء. الأمر يتعلق بالقيام بذلك في هذه المرحلة.”

ذهب لورانس ، 27 عامًا ، بهدوء في عمله خلال OTAs و Spring Minicamp ، ويعمل في تدريبات فردية ولكن مشاهدة 11 على 11 عامًا من الخط الجانبي.

لم يقدم مقابلة إعلامية منذ عيد الشكر – في أعقاب معاناة كوع خلع – لذا فإن أفكاره غير معروفة في إصلاح القائمة التي حدثت في المواسم الخارجي وخطة إعادة البناء حول قورتربك جاكسون دارت في عام 2026 ، عندما يكون لورانس في موسمه الثامن.