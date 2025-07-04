لا يستطيع العمالقة الاستمرار في ترك تألق دكستر لورانس يضيع

رياضة
لا يستطيع العمالقة الاستمرار في ترك تألق دكستر لورانس يضيع

في أكثر من 700 يوم منذ أن قال دكستر لورانس إن الوقت قد حان لبدء الفوز ، الفريق 9-25.

وقال لورانس في 27 يوليو 2023: “لا أريد أن أتحدث عن البناء. الأمر يتعلق بالقيام بذلك في هذه المرحلة.”

ذهب لورانس ، 27 عامًا ، بهدوء في عمله خلال OTAs و Spring Minicamp ، ويعمل في تدريبات فردية ولكن مشاهدة 11 على 11 عامًا من الخط الجانبي.

لم يقدم مقابلة إعلامية منذ عيد الشكر – في أعقاب معاناة كوع خلع – لذا فإن أفكاره غير معروفة في إصلاح القائمة التي حدثت في المواسم الخارجي وخطة إعادة البناء حول قورتربك جاكسون دارت في عام 2026 ، عندما يكون لورانس في موسمه الثامن.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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