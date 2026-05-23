لا يستطيع جيل الطفرة السكانية تحمل اتجاه الطلاء الحديث هذا

ليس من المستغرب أن يكون لدى الجيل الذي نشأ على ألوان الباستيل في الخمسينيات والألوان الوردية والبنفسجية والبرتقالية في الستينيات مشاعر قوية تجاه ألوان الطلاء الداخلي. في مقابلة حصرية مع هاوس دايجست، شاركت المصممة كارا وودهاوس ملاحظاتها حول تفضيلات ألوان الطلاء لجيل طفرة المواليد، الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964، مشيرة إلى أن “أحد اتجاهات الطلاء التي يميل العديد من جيل طفرة المواليد إلى كرهها هو الاستخدام المكثف للفحم الداكن جدًا أو التصميمات الداخلية السوداء في جميع أنحاء المنزل بأكمله.” وجد وودهاوس، مؤسس شركة Cara Woodhouse Interiors، أنه “على الرغم من أن المساحات الدرامية أحادية اللون أصبحت شائعة للغاية في التصميم الحديث، إلا أن العديد من جيل الطفرة السكانية يشعرون أن هذه البيئات يمكن أن تكون ثقيلة أو متقلبة المزاج أو شديدة للغاية في الحياة اليومية.”
وقال وودهاوس إنه على ما يبدو غير مدركين أن ألوان الطلاء الداكنة قد تجلب سعر بيع أعلى، “فغالبًا ما يفضل العملاء من جيل الطفرة الألوان المحايدة الأكثر دفئًا، والأبيض الناعم، والرمادي الداكن الخافت، والألوان التي تجعل المساحة تبدو جيدة التهوية والهدوء”. “إنهم ينجذبون عادةً نحو النغمات التي تشعرك بالرقي والخالدة، بدلاً من النغمات الجوية للغاية.” نظرة خاطفة على ألوان الطلاء التي يمتلكها كل جيل طفرة في منزله تؤكد تقييم وودهاوس، مع البيج والبني والرمادي، بالإضافة إلى بعض الإيماءات إلى الألوان التي تستحضر تلك الأوقات المخدرة. لذا، فإن فرص مواليد جيل طفرة المواليد تتشبع بالألوان باللون الأسود في منازلهم.
كيفية تطبيق اللون الداكن في تصميم المنزل
فيما يتعلق بما إذا كانت الألوان الداكنة أو المحايدة والألوان الناعمة من المرجح أن تصمد أمام اختبار الزمن، قالت كارا وودهاوس حصريًا لـ House Digest: “أعتقد أن خيارات الطلاء الخالدة لا تتعلق بألوان معينة بقدر ما تتعلق بطول العمر العاطفي”. تعتبر العديد من الألوان المفضلة لدى جيل الطفرة من الألوان الكلاسيكية، واعترف وودهاوس بأن “اللون المحايد الدافئ المتوازن بشكل جميل سيتقدم دائمًا في السن بشكل أفضل من اللون العدواني المفرط أو الذي يركز على الاتجاه”. إذا كنت في المعسكر المحايد – سواء كنت من جيل الطفرة أم لا – فسوف ترغب في إلقاء نظرة على أفضل ألوان الطلاء المحايدة لمنزل مريح.
ومع ذلك، يتمسك وودهاوس بالنغمات المزاجية، موضحًا أن “الطلاء الداكن يمكن أن يعمل بشكل جميل تمامًا عند استخدامه عمدًا”. يمكنك أيضًا الحصول على أفضل ما في العالمين، حيث تشتمل على الدهانات الداكنة التي يكرهها جيل الطفرة والألوان الناعمة المفضلة لديهم. وقال وودهاوس: “بدلاً من تشبع المنزل بأكمله بألوان داكنة، أوصي في كثير من الأحيان باستخدام الألوان الدرامية في لحظات أصغر مثل المكتبة، أو غرفة المسحوق، أو غرفة الوسائط، أو الجدار المميز”.
وقالت إن هناك خيارًا آخر وهو “دمج الألوان الداكنة مع الأخشاب الدافئة والإضاءة متعددة الطبقات والمواد الملموسة”. وأوضح وودهاوس أن مثل هذا التجاور بين الأضواء والظلام “يساعد في خلق العمق دون جعل المساحة تبدو ساحقة”. مع هذه الطرق المتخصصة لتطبيق ألوان الطلاء الداكنة في منزلك، يمكنك احتضان الظلال العميقة دون تحويلها إلى كهف.