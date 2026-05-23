لا يستطيع جيل الطفرة السكانية تحمل اتجاه الطلاء الحديث هذا

ليس من المستغرب أن يكون لدى الجيل الذي نشأ على ألوان الباستيل في الخمسينيات والألوان الوردية والبنفسجية والبرتقالية في الستينيات مشاعر قوية تجاه ألوان الطلاء الداخلي. في مقابلة حصرية مع هاوس دايجست، شاركت المصممة كارا وودهاوس ملاحظاتها حول تفضيلات ألوان الطلاء لجيل طفرة المواليد، الذين ولدوا بين عامي 1946 و1964، مشيرة إلى أن “أحد اتجاهات الطلاء التي يميل العديد من جيل طفرة المواليد إلى كرهها هو الاستخدام المكثف للفحم الداكن جدًا أو التصميمات الداخلية السوداء في جميع أنحاء المنزل بأكمله.” وجد وودهاوس، مؤسس شركة Cara Woodhouse Interiors، أنه “على الرغم من أن المساحات الدرامية أحادية اللون أصبحت شائعة للغاية في التصميم الحديث، إلا أن العديد من جيل الطفرة السكانية يشعرون أن هذه البيئات يمكن أن تكون ثقيلة أو متقلبة المزاج أو شديدة للغاية في الحياة اليومية.”

وقال وودهاوس إنه على ما يبدو غير مدركين أن ألوان الطلاء الداكنة قد تجلب سعر بيع أعلى، “فغالبًا ما يفضل العملاء من جيل الطفرة الألوان المحايدة الأكثر دفئًا، والأبيض الناعم، والرمادي الداكن الخافت، والألوان التي تجعل المساحة تبدو جيدة التهوية والهدوء”. “إنهم ينجذبون عادةً نحو النغمات التي تشعرك بالرقي والخالدة، بدلاً من النغمات الجوية للغاية.” نظرة خاطفة على ألوان الطلاء التي يمتلكها كل جيل طفرة في منزله تؤكد تقييم وودهاوس، مع البيج والبني والرمادي، بالإضافة إلى بعض الإيماءات إلى الألوان التي تستحضر تلك الأوقات المخدرة. لذا، فإن فرص مواليد جيل طفرة المواليد تتشبع بالألوان باللون الأسود في منازلهم.