لا يستطيع دونالد ترامب التغلب على الرقم القياسي الذي حققه رئيس الولايات المتحدة في هوليوود

عندما وصل دونالد ترامب إلى السلطة لأول مرة في عام 2016، فعل ذلك وسط موجة من بريق المشاهير الذي زرعه على مدار عقود في نظر الجمهور. في حين أن رجال الأعمال الآخرين الأكثر نموذجية قد يحتفظون بظهورهم العلني في أحداث الشركة ومؤتمراتها، فقد أظهر ترامب في وقت مبكر من حياته المهنية أنه كان مهتما بتوسيع وجوده خارج مجال صناعة العقارات التي أنتج فيها الكثير من ثروته، لتحويل منظمة ترامب إلى علامة تجارية رئيسية لأسلوب الحياة تعتمد على شهرته الخاصة. لكن نجاحه في هوليوود لم يقترب من نجاح رئيس أميركي آخر، وهو رونالد ريغان.
ومع مرور السنين، أخذ ترامب على عاتقه أن يصبح وجهًا مألوفًا في عالم الترفيه، حيث حصل على أدوار في العديد من الأفلام قبل أن يتجه نحو عالم تلفزيون الواقع. قد يبدو من المفاجئ أن يخرج رئيس أميركي محتمل من عالم الترفيه وليس السياسة، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا. وكان ريغان، الذي تم انتخابه لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 1980 ومرة أخرى في عام 1984، وجهًا مألوفًا أيضًا لدى الجمهور الأمريكي، مع مسيرة سينمائية واسعة خلفه تتضاءل بالمقارنة مع أفلام ترامب.
الرئيس ريغان، نجم سينمائي سابق
جاء رونالد ريغان إلى هوليوود في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، وأكمل اختبار الشاشة لاستوديوهات وارنر براذرز بعد وصوله إلى كاليفورنيا مع فريق شيكاغو كابس للبيسبول، حيث قدم له البث الإذاعي الرسمي للمباريات. كان وسيمًا وودودًا على الشاشة، وكان نجمًا بارزًا في أفلام الدرجة الثانية طوال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، حيث لعب دور البطولة في الأفلام التي تم إنتاجها للجيش مما يعني أنه ذهب إلى الخارج للقتال (لم يفعل ذلك، لكنه بقي في كاليفورنيا يصنع مثل هذه الأفلام).
أدى سحره ومكانته في صناعة السينما إلى أن يصبح في نهاية المطاف رئيسًا لنقابة ممثلي الشاشة في عام 1947، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 1952. خلال هذا الوقت، عمل بشكل مثير للجدل كشاهد أمام لجنة الأنشطة غير الأمريكية بمجلس النواب التي حاولت القضاء على التعاطف الشيوعي في صناعة السينما وأماكن أخرى. كان ريغان ليبرالياً وديمقراطياً في بداية حياته، متبعاً تعاطف والده، الذي كان معجباً بشدة بفرانكلين روزفلت والصفقة الجديدة. ومع ذلك، مع تقدمه في السن، أصبح ريغان أكثر تحفظًا وبحلول الخمسينيات من القرن الماضي، كان يقوم بحملات لصالح السياسيين الجمهوريين.
وفي الستينيات، دخل عالم السياسة بنفسه، وصور نفسه على الرغم من خلفيته كنجم سينمائي كرجل عادي سئم المشهد السياسي الحالي في البلاد. شغل منصب حاكم ولاية كاليفورنيا من عام 1967 حتى عام 1975، وحاول الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في وقت مبكر من عام 1968، وفي ذلك الوقت كان قد لعب دور البطولة في 53 فيلمًا، آخرها فيلم The Killers عام 1964.
هوس ترامب بالظهور في الأفلام
على الرغم من أن دونالد ترامب لم يصبح نشطًا سياسيًا حقًا إلا في القرن الحادي والعشرين، إلا أنه تلاعب بالسياسة لأول مرة في وقت مبكر من عام 1987، عندما بدأ لأول مرة في تقديم نفسه كرئيس مستقبلي محتمل يمكنه إنقاذ أمريكا من نفسها واستعادة سمعتها على المسرح العالمي. وبينما كان ترامب يتطلع إلى بناء علامته التجارية الشخصية، لم يكن يتطلع إلى المنتديات السياسية أو الأحزاب السياسية، بل إلى عالم الترفيه.
وفي العقد ونصف العقد التاليين، ظهر ترامب في ما لا يقل عن 10 أفلام روائية، أبرزها “Home Alone 2: Lost in New York”، الذي يقدم فيه الاتجاهات لشخصية كيفن التي يلعبها ماكولاي كولكين، في أحد فنادق نيويورك، والفيلم الكوميدي “Zoolander” عن صناعة الأزياء لبن ستيلر. لكنه ظهر أيضًا في عدد من الأفلام الأقل شهرة، مثل فيلم “Ghosts Can’t Do It” عام 1989.
في كل حالة تقريبًا، لعب ترامب دوره، أو على الأقل شخصية تشبهه بشكل ملحوظ، ووفقًا للمطلعين الذين عملوا معه في مجموعات الأفلام خلال هذا الوقت، بدا أن ترامب سيلعب أي دور طالما ظهر مثل دونالد ترامب. بالنسبة له، كان التأكيد أمام الجمهور على أنه رجل أعمال ثري وناجح هو بيت القصيد، حتى لو كان الفيلم مكتوبًا.
وكان التلفزيون أيضًا منصة مهمة
أدى ظهور دونالد ترامب في الأفلام المكتوبة وهو يلعب دوره إلى تعزيز شخصيته كقطب أعمال أكبر من الحياة. ومع ذلك، لم تكن هذه الوسيلة الوحيدة التي كان يرغب في العمل فيها منذ أواخر الثمانينيات فصاعدًا. وكما ظل رونالد ريغان لاعبا أساسيا في غرف معيشة الناس في الخمسينيات من القرن الماضي من خلال استضافته للمسلسل الدرامي “مسرح جنرال إلكتريك”، ظهر ترامب بشكل متكرر على شاشات التلفزيون للحفاظ على مكانته العالية.
العديد من هذه المظاهر كانت عبارة عن مسلسلات كوميدية، مثل “The Fresh Prince of Bel-Air” و”Sex & The City” و”The Nanny” الذي لعب فيه دور نفسه. ومع ذلك، فقد أجرى أيضًا العديد من المقابلات التلفزيونية في برامج مثل “Larry King Live” والتي أوضح فيها تطلعاته السياسية خلال هذه الفترة. وقد باءت محاولته الأولى للترشح للرئاسة، والتي حدثت في عام 2000 كمرشح عن حزب الإصلاح، بالفشل. ومع ذلك، كان هناك إنجاز تلفزيوني آخر يتمثل في رفع مكانته إلى مستوى أعلى. في عام 2004، قام بالتوقيع على برنامج “The Apprentice” الذي يعرض على قناة NBC، وهو برنامج تلفزيوني واقعي قام فيه بتعيين، أو على الأرجح، طرد، رجال أعمال محتملين. لقد حقق نجاحًا كبيرًا، حيث استمر لمدة 15 موسمًا حتى عام 2017. بالنسبة للكثيرين، كان هذا الجانب من حياته المهنية هو الذي أعطى ترامب المنصة التي يمكن من خلالها الوصول إلى البيت الأبيض، ووضع نفسه كمفاوض لا يرحم يمكنه جلب فطنته التجارية إلى البيت الأبيض لصالح البلاد.
توترت علاقة ترامب بهوليوود
ومع ذلك، على الرغم من أن دونالد ترامب كان على ما يبدو على علاقات وثيقة بهوليوود خلال الثمانينيات والتسعينيات، ويحتفظ بعدد من المشاهير الداعمين في صناعة السينما، ولا سيما سيلفستر ستالون، وميل جيبسون، وجيمس وودز. لكن في الأغلب، شهدت هوليوود وترامب خلافًا كبيرًا بعد وصول الأخير إلى السلطة لأول مرة، حيث خرج العديد من المشاهير من الصف الأول معارضين للحزب الجمهوري وسياسات إدارته.
لقد كان كل من روزي أودونيل، وميا فارو، وريتشارد جير، وجين فوندا منفتحين بشأن معارضتهم لرئاسة ترامب. في سبتمبر 2025، وقع العديد من المشاهير، بما في ذلك روبرت دي نيرو، وميريل ستريب، وبن أفليك، على رسالة مفتوحة يشجبون فيها تعامله مع التعليقات التي أدلى بها مضيفه في وقت متأخر من الليل جيمي كيميل، الذي تم إيقاف بث برنامجه، في أعقاب اغتيال مؤيد ترامب تشارلي كيرك.
لكن من المميز أن ترامب واصل الهجوم، منتقدًا منتقديه من المشاهير علنًا، وسخر من صناعة السينما الأمريكية في رسائل على منصته “تروث سوشال”. وكما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فقد قال: “صناعة السينما في أمريكا تحتضر موتًا سريعًا للغاية. هوليوود، والعديد من المناطق الأخرى داخل الولايات المتحدة، تتعرض للدمار.” وتسببت خطته لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية في حدوث انقسامات أكبر وهزت صناعة السينما. ويبقى أن نرى ما إذا كان ترامب نفسه سيظهر في فيلم آخر.