لا يستطيع دونالد ترامب التغلب على الرقم القياسي الذي حققه رئيس الولايات المتحدة في هوليوود

جاء رونالد ريغان إلى هوليوود في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، وأكمل اختبار الشاشة لاستوديوهات وارنر براذرز بعد وصوله إلى كاليفورنيا مع فريق شيكاغو كابس للبيسبول، حيث قدم له البث الإذاعي الرسمي للمباريات. كان وسيمًا وودودًا على الشاشة، وكان نجمًا بارزًا في أفلام الدرجة الثانية طوال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، حيث لعب دور البطولة في الأفلام التي تم إنتاجها للجيش مما يعني أنه ذهب إلى الخارج للقتال (لم يفعل ذلك، لكنه بقي في كاليفورنيا يصنع مثل هذه الأفلام).

أدى سحره ومكانته في صناعة السينما إلى أن يصبح في نهاية المطاف رئيسًا لنقابة ممثلي الشاشة في عام 1947، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 1952. خلال هذا الوقت، عمل بشكل مثير للجدل كشاهد أمام لجنة الأنشطة غير الأمريكية بمجلس النواب التي حاولت القضاء على التعاطف الشيوعي في صناعة السينما وأماكن أخرى. كان ريغان ليبرالياً وديمقراطياً في بداية حياته، متبعاً تعاطف والده، الذي كان معجباً بشدة بفرانكلين روزفلت والصفقة الجديدة. ومع ذلك، مع تقدمه في السن، أصبح ريغان أكثر تحفظًا وبحلول الخمسينيات من القرن الماضي، كان يقوم بحملات لصالح السياسيين الجمهوريين.

وفي الستينيات، دخل عالم السياسة بنفسه، وصور نفسه على الرغم من خلفيته كنجم سينمائي كرجل عادي سئم المشهد السياسي الحالي في البلاد. شغل منصب حاكم ولاية كاليفورنيا من عام 1967 حتى عام 1975، وحاول الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في وقت مبكر من عام 1968، وفي ذلك الوقت كان قد لعب دور البطولة في 53 فيلمًا، آخرها فيلم The Killers عام 1964.