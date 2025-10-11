لا يستطيع روتجرز إيقاف ديموند ويليامز جونيور في خسارة قبيحة أمام واشنطن

سياتل – رمى لاعب وسط واشنطن ديموند ويليامز جونيور مسافة 402 ياردة وهبطتين وركض لمسافة 136 ياردة وهبوطين ليقود كلاب الهاسكي للفوز 38-19 على روتجرز ليلة الجمعة.

أكمل ويليامز 21 تمريرة من أصل 27 واندفع 13 مرة حيث حقق أعلى مستوياته المهنية في تمرير الساحات والساحات السريعة والهبوط السريع.

وقال مدرب واشنطن جيد فيش: “ديموند ويليامز نجم كبير”. “إنه مميز، وقد عرفنا ذلك منذ سنوات عديدة.”

وفقًا للمدرسة، أصبح ويليامز اللاعب السادس عشر في تاريخ FBS الذي يرمي مسافة 400 ياردة على الأقل ويندفع لمسافة 100 ياردة على الأقل في المباراة، والأول منذ عام 2023.

وهو أيضًا لاعب الوسط الثاني عشر في واشنطن الذي يركض لمسافة 100 ياردة أو أكثر في إحدى الألعاب ويحقق الرقم القياسي الإجمالي للهجوم في المدرسة بمسافة 538 ياردة.

قال ويليامز: “هذا نوع من الجنون”.

قال ويليامز إن دفاع روتجرز كان يركز على الركض للخلف جونا كولمان، مما يفتح الفرص للاعب الوسط لتحقيق مكاسب كبيرة.

قال ويليامز: “كنت أتقبل فقط ما أعطاني إياه الدفاع”. “يمكنك أن تقول أن تركيزهم الرئيسي كان على جونا، لذا فإن القدرة على سحب بعض تلك المناطق والحصول على أكبر عدد ممكن من الياردات كان أمرًا محوريًا بالتأكيد.”

كما حقق لاعب الوسط روتجرز أثان كالياكمانيس أعلى مستوياته المهنية مع 386 ياردة و 31 إتمامًا و 50 محاولة.

رمى مرتين للهبوط. أقام إيان سترونج سبع حفلات استقبال لمسافة 124 ياردة. أنطوان ريموند و كي جيه داف حصلوا على نقاط الهبوط.

حصل ويليامز على تمريرات هبوط لمسافة 20 و 38 ياردة إلى دينزل بوسطن. كان هبوطه المتسرع لمسافة 11 و 7 ياردات هما النتيجتين الأخيرتين لكلاب الهاسكي (5-1 ، 2-1 Big Ten Conference).

تقدم فريق Scarlet Knights (3-3، 0-3) 10-0 في الربع الأول وتقدم 13-10 في الشوط الأول قبل هجوم واشنطن وسيطر ويليامز على المباراة.

وقال جريج شيانو مدرب روتجرز: “لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء في الشوط الثاني، وأهدرنا المهام”. “لكن (وليامز) لاعب ديناميكي. لاعب ديناميكي كحامل كرة ولاعب وسط. لا أستطيع أن أخبرك بجزء الوسط، لأننا قمنا بإبعاد اللاعبين في التغطية حيث إذا رميتها في المنطقة المجاورة فستكون بمثابة صيد. لكن الركضات التي قام بها، كانت تلك مميزة.”

سجل فريق الهاسكي هبوطًا في أول أربع جولات لهم في الشوط الثاني، وهو خط تم كسره فقط عند الاستحواذ النهائي عندما نفد الوقت.

وقال ويليامز: “لقد بدأنا في الضغط عليهم قليلاً، خاصة في لعبة التمريرات”. “لقد بدأنا للتو مهتزين بعض الشيء. لا أعتقد أن هناك أي سبب لذلك، علينا فقط مواصلة التركيز على البدء بشكل أسرع.”

كان لدى بوسطن 98 ياردة وهبوطان لواشنطن ، وحصل Dezmen Roebuck على أربع تمريرات لمسافة 108 ياردات.

اختتم أفسسيان بريسوك المباراة لصالح واشنطن باعتراض الكرة في منطقة النهاية قبل أقل من دقيقتين من نهاية المباراة.

العودة

هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي تتخلف فيها واشنطن بأرقام مضاعفة قبل العودة. في المباراة السابقة ضد ماريلاند، كان كلاب الهاسكي متراجعين 20-0 في الربع الرابع قبل أن يفوزوا 24-20.

وقال فيش: “إننا نحاول تجنب تلك العودة ذات الرقم المزدوج، لكننا فعلناها عدة مرات الآن”. “نريد فقط أن نتجنبهم بأفضل ما نستطيع ونرى ما إذا كان بإمكاننا الخروج والبدء بسرعة والانتهاء بقوة.”

الوجبات الجاهزة

حظي روتجرز بعدة فرص للبقاء في المباراة. فشل Scarlet Knights مرتين في التحول إلى المركز الرابع داخل خط واشنطن البالغ طوله 10 ياردات.

تم احتجاز جونا كولمان الذي يركض للخلف في واشنطن عند أدنى مستوى للموسم 44 ياردة. كولمان، الذي اندفع لمسافة 177 ياردة في المباراة الافتتاحية للموسم ضد ولاية كولورادو، كان لديه 70 ياردة أو أقل في كل من المباريات الأربع الماضية. لقد كان لديه مسافة هبوط لمسافة 1 ياردة.

التالي

وتستضيف روتجرز ولاية أوريجون، وتسافر واشنطن إلى ميشيغان في 18 أكتوبر.