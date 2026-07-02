لا يستطيع USMNT استئناف البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي حصل عليها فولارين بالوغون

سانتا كلارا، كاليفورنيا – ليس لدى فولارين بالوغون خيار استئناف البطاقة الحمراء التي تركته معلقًا في مباراة دور الـ16 للمنتخب الوطني للرجال ضد بلجيكا، مما يعني أن اتحاد كرة القدم الأمريكية يحتاج إلى التخطيط للحياة بدون مهاجمه النجم.

تنص المادة 66.4 من لوائح الفيفا على أن “الطرد يؤدي تلقائيًا إلى الإيقاف من المباراة اللاحقة. ويجوز للهيئات القضائية للفيفا فرض إيقاف إضافي للمباريات وإجراءات تأديبية أخرى.”

بعبارات أكثر وضوحًا، هذا يعني أنه يمكن إيقاف اللاعب لمزيد من المباريات، ولكن لا يتم تقليل إيقاف البطاقة الحمراء تلقائيًا.

“نموذج FIFA النموذجي”، قال لاعب خط الوسط تايلر آدامز عندما تم إخباره بهذه القاعدة بعد فوز اتحاد كرة القدم الأميركي على البوسنة والهرسك 2-0 ليلة الأربعاء.

لم يتم فرض أي انضباط على الاصطدام بين بالوغون وطارق موهاميروفيتش على أرض الملعب، وتم توزيع البطاقة الحمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. لا يمكن لمراجعة تقنية VAR سوى إصدار بطاقة حمراء أو لا شيء، مع ترك الأرضية الوسطى – التي يبدو أن الاتصال بين الاثنين وقع فيها – كخيار.

قال آدامز عن رأيه في الحكم: “أنت تسأل الشخص الخطأ عن كيفية تعاملي”. “هل تعرف ما أعنيه؟ أعتقد أنها بطاقة صفراء. أعتقد أنه عندما تبطئ كل شيء، سيبدو الأمر دائمًا أسوأ. لا أريد أن أقول الكثير.”

قبل أن يمر اللاعبون عبر المنطقة المختلطة، أظهر متحدث باسم USMNT للصحفيين مجموعة من الأخطاء التي ارتكبت على المنتخب الوطني خلال كأس العالم والتي لم يتم تسجيلها.

بدون بالوغون، يبدو من المرجح أن ريكاردو بيبي، الذي بدأ ضد أستراليا في خط الهجوم مع بالوغون، سيبدأ ضد بلجيكا.

قدم بيبي حجابًا قصيرًا يوم الأربعاء، حيث جاء في الدقيقة 88.

سيكون حاجي رايت أيضًا خيارًا، لكنه لعب دقيقة واحدة فقط في ست مباريات منذ تسمية القائمة الأمريكية في أواخر مايو.

وقال رايت: “أنا سعيد لأننا فزنا بالمباراة، لكن بالو جزء مهم من فريقنا. إنها طريقة مخيبة للآمال بالنسبة له أن يغيب عن المباراة التالية”. “سأكون دائمًا جاهزًا لأي شيء يأتي.”

يمكن أن يجرب ماوريسيو بوتشيتينو أيضًا كريستيان بوليسيتش في خط الهجوم – وهو الخيار الذي لم يسير على ما يرام عند محاولته في مارس – أو شخصًا مثل ويستون ماكيني أو جيو رينا.

سيتم بث كل مباراة من مباريات كأس العالم FIFA إما على FOX أو FOX Sports 1. إذا لم يكن لديك كابل، فيمكنك الاستفادة من النسخة التجريبية المجانية من DIRECTV لبث كل شيء.

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ومع ذلك، فإن أفكارًا كهذه قد تتطلب إعادة التفكير في الكثير من الإعداد التكتيكي الذي كان ناجحًا بشكل لا يصدق طوال كأس العالم، في حين أن بيبي أو رايت سيكونان من خيارات التوصيل والتشغيل.

مارك ماكنزي (قدم متهيجة) وكريستيان رولدان (سلالة رباعية) لم يرتديا ملابسهما.

كان Auston Trusty متاحًا كبديل بعد التعامل مع مشكلة في الكاحل في الفترة التي سبقت المباراة، لكنه لم يلعب.