لا يسع الوطنيون الأسرة إلا أن يروا أوجه التشابه في الزعماء

رياضة
لا يسع الوطنيون الأسرة إلا أن يروا أوجه التشابه في الزعماء

نيو أورليانز-كل موسم في اتحاد كرة القدم الأميركي-كما هو متأكد من أنه سيكون هناك يدوي يدويًا على ضباط وتدقيق حول ما إذا كان يمكن للطائرات والعمالقة أن يخلصوا أنفسهم من Malaises-يحدث ذلك.

ينتقل الفريق إلى عمق الموسم العادي دون أن يخسر ويبدأ الحديث حول ما إذا كان هذا الفريق قد يساوي ما فعله الدلافين ’72 في إنتاج موسم مثالي غير مهزوم عبر Super Bowl.

وكل موسم في اتحاد كرة القدم الأميركي ، يتم التغلب على فريق يهدد بالضرب وأعضاء فريق Dolphins ’72 ، الذين يريدون أن ينفدوا بمفردهم ، يفرحون.

الفرق والأسبوع الذي تحدث فيه هذه الخسارة الأولى تتغير من سنة إلى أخرى. ولكن كلما حدث ذلك ، فإن لاعبي ميامي السابقين يفتحون الشمبانيا ويحتفلون.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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