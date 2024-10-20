لا يشعر كارلوس ميندوزا من ميتس بأي ندم لعدم حمله مسكنًا إضافيًا

لوس أنجلوس – من المحتمل أن يستخدم فريق Mets ذراعًا أخرى لـ NLCS، لكن المدير كارلوس ميندوزا لا يندم على وجود عدد أقل من المخففات لهذه السلسلة مقارنة بالآخر.

تم حذف Adam Ottavino من قائمة NLCS، مما سمح لفريق Mets بإضافة Jeff McNeil مع الاحتفاظ بـ Luisangel Acuña.

تم استخدام Acuña كعداء قرصة في السلسلة – مع ضربة واحدة كضارب قرصة.

كان من الممكن أن يستخدم فريق ميتس الذراع الإضافية على وجه الخصوص يوم الخميس عندما تم تمديد داني يونغ ليلعب جولتين ¹/₃ في خسارة انفجار.

كان مندوزا قد فكر في استخدام لاعب مركزي للعب الشوط التاسع قبل أن يتطوع صاحب اليد اليسرى للاستمرار.

لكن مندوزا يقدر التنوع الإضافي على مقاعد البدلاء، حتى على حساب حمل رامي إضافي.

وقال ميندوزا يوم السبت خلال تمرين جماعي في ملعب دودجر: “عندما تنظر إلى الطريقة التي استخدمنا بها مجموعة اللاعبين الخاصة بنا، فقد استخدمناهم جميعًا إلى حد كبير”. “لا أشعر أننا دخلنا المباراة ونحن نشعر بعدم القدرة على تقديم العروض.”

يجري ماكنيل المحادثة لبدء المباراة الثانية على التوالي يوم الأحد.

ذهب رجل المرافق المخضرم إلى 0 مقابل 3 يوم الجمعة، لكنه شارك في جولتين مع ذباب التضحية.

وكانت هذه هي البداية الأولى لماكنيل منذ 6 سبتمبر/أيلول، عندما أصيب بكسر في معصمه الأيمن.

اتبع تغطية The Post لميتس في فترة ما بعد الموسم:

قال ميندوزا: “اعتقدت أن ضرباته كانت جيدة حقًا، خاصة بالنسبة للرجل الذي لم يلعب منذ فترة طويلة، وخاصة الضرب الظرفي”. “لقد حصلت على عدائين في القاعدة الثالثة مرتين وقد أنجز المهمة باستخدام ذباب التضحية.”

كانت اللحظة المميزة لبيت ألونسو في فترة ما بعد الموسم هذه هي الجولة التاسعة على أرضه التي حققها في ميلووكي لمساعدة فريق ميتس على الفوز بسلسلة البطاقات البرية.

لكن هوميروس ثلاثي الأشواط الذي ضربه في اللعبة 5 من NLCS يحتل أيضًا مرتبة عالية في قائمة لحظات Mets الخاصة في أكتوبر.

لكن ألونسو، عندما طُلب منه تسمية لحظة ما بعد الموسم المفضلة لديه، رفض تحديد أي شيء على حدة.

وقال ألونسو: “فقط نحتسي الشمبانيا في كل مرة لدينا، لأنه احتفال بالغ الأهمية للمجموعة وللفريق”.

“هذا ما نريده. نريد فقط إبقاء هذا الشيء على قيد الحياة، والحفاظ على استمرار هذا الشيء. إنه فريق مميز حقًا، والقدرة على الاحتفال مع الجميع، إنه أمر رائع حقًا، لأنها مجموعة لا تصدق حقًا.