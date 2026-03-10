لا يعتقد سكان الجزيرة GM Mathieu Darche أن سقف التصفيات سيكون “مشكلة على الإطلاق”

شارع. لويس – بين إضافات برايدن شين وأوندريج بالات، أضاف سكان الجزيرة لاعبين تبلغ قيمتهما حوالي 13.5 مليون دولار إلى كتبهم، لكنهم لا يشعرون بالقلق حاليا بشأن خلق ضغط على الحد الأقصى. ليس لهذه التصفيات، عندما يكون هناك احتمال لعودة ألكسندر رومانوف من LTIR، وليس للموسم المقبل.

وقال المدير العام ماتيو دارش: “لا أرى أن تحديد سقف التصفيات يمثل مشكلة على الإطلاق”. “مع وجود جميع اللاعبين المتاحين، لدينا 23 لاعبًا في القائمة، مع الالتزام بالحد الأقصى. خذ ثلاثة من كل مباراة (يتم حساب الحد الأقصى للبلاي أوف باستخدام قائمة المباريات المكونة من 20 لاعبًا)، فهذه ليست مشكلة على الإطلاق. حتى لو عاد رومي، لا نرى أن ذلك يمثل (مشكلة).”

لا يحصل سكان الجزيرة على إعفاء كامل من الحد الأقصى حاليًا لرومانوف أو كايل بالميري، حيث لم يقدموا أوراقًا تعلن عن خروج أي منهما لهذا العام.

(بالمييري، الذي يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، لديه فرصة أطول بكثير للعودة من رومانوف، ولكن نظرًا لأن سكان الجزيرة لم يكونوا بحاجة إلى الدولارات الإضافية، فقد امتنعوا عن إعلان أي شيء تحسبًا).

بما في ذلك جوناثان دروين والحد الأقصى الذي حدده بقيمة 4 ملايين دولار في صفقة شين، كان ذلك عاملاً أساسيًا في إنجاح الأرقام، والأمر نفسه بالنسبة لماكس تسيبلاكوف (2.25 مليون دولار) في تجارة بالات.

على الشبكة، أضاف سكان الجزيرة 6.25 مليون دولار عبر الصفقتين – وهو ليس بالأمر الهين، ولكنه أيضًا أقل من نصف إجمالي إجمالي ضربات Palat وSchenn.

من المتوقع أن يحصل سكان الجزيرة على 15.21 مليون دولار من المساحة المتاحة خلال فصل الصيف، وفقًا لـ PuckPedia، مع أندرس لي وكارسون سوسي وتوني دي أنجيلو وديفيد ريتيتش ليكونوا وكلاء مجانيين غير مقيدين.

من المفترض أن يمنحهم ذلك مجالًا للمناورة، وتتمثل رؤية دارش على المدى الطويل في الحفاظ على عدد كافٍ من المحاربين القدامى في مكانهم حتى تتمكن الجزر من الاستمرار في المنافسة بينما تجد آفاقها الحالية مكانتها كلاعبي NHLers.

قال دارش: “(ماثيو) شيفر هو الغريب”. “أعلم أنه يبلغ من العمر 18 عامًا، ولكن حتى في عامك الأول، أي شخص في عامه الأول بعمر 20 عامًا، فهي أقلية (صغيرة) جدًا لها تأثير وتساعدك على الفوز. لذلك يمنحنا الوقت لهؤلاء الرجال ليأتوا، وبحلول الوقت الذي يصبحون فيه مستعدين للقيام بدور أكبر، يتم إعطاء كل شيء لبول، أو أخذ من بيتر أو العكس”.

هناك بعض الحوافز لسكان الجزيرة لمحاولة تعظيم ما يمكنهم فعله بينما لا يزال شايفر في صفقته للمبتدئين، حيث سيتغير وضع الحد الأقصى الخاص بهم بشكل كبير إذا وقع على تمديد طويل الأجل في عام 2028.

وقال دارش إنه لا يفكر بهذه الشروط.

وقال دارش: “في العقد المقبل، سنرى إلى أين سيصل الأمر”. “هذا أقل ما يقلقني.”

سيبدأ إيليا سوروكين في التسجيل لسكان الجزيرة يوم الثلاثاء.