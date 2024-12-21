لا يفكر لاعب فريق Nets Cam Johnson في المستقبل عندما يظهر كمرشح تجاري

استبدلت بروكلين ميكال بريدجز في الصيف ودينيس شرودر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

لكنهم لم يكونوا فريق Nets الوحيد الذي اجتذب الاهتمام في الدوري.

وقدم كام جونسون تذكيرًا آخر بسبب حصوله على أكبر قدر من الاهتمام.

في حين تقول مصادر الدوري أنه لا يوجد شيء يبدو وشيكًا وأن النيتس لا يقومون بإجراء المكالمات بقدر ما يقومون بتلقيها، فإن جونسون هو اللاعب الذي يشعر موظفو الدوري الأمريكي لكرة السلة بأنه سيحقق أعلى عائد.

في هذه الأثناء، تحدث مع المدير العام شون ماركس والمدرب جوردي فرنانديز ويركز على المهمة التي بين يديه.

وقال جونسون للصحيفة: “أعتقد أن هذا أمر مسلم به”. “لقد أبلغنا ما يلي: كن حيث تكون قدميك. أعتقد أن المحادثات كانت كالتالي: “مرحبًا، سنأتي إليك بأي شيء نحتاج أن نأتي به إليك”. وإذا كانت لديك أي أسئلة، فأبوابنا مفتوحة للتحدث إلينا. وهذا هو المكان الذي يوجد فيه.

“أعتقد أن المفهوم هو ألا ننشغل بأشياء لا يمكننا السيطرة عليها أو أشياء خارج الملعب عندما يكون لدينا الكثير مما يدعو للقلق في الملعب.”

لدى فريق نتس الكثير من المخاوف، لكن جونسون ليس من هؤلاء.

يبلغ متوسطه 19.2 نقطة في 48.9/43.1/87.4، وكلها أعلى مستوياتها المهنية.

هذه النسبة البالغة 3 نقاط هي الخامسة بين اللاعبين الذين حاولوا 150 على الأقل.

قام جونسون بتوسيع لعبته جزئيًا بسبب تمتعه بموسم صحي لتوسيع ذخيرته وجزئيًا بسبب استخدامه بشكل مختلف تحت قيادة فرنانديز.

“أولاً، أشعر أنني أتحسن من موسم إلى آخر، وأعمل على القيام بذلك. قال جونسون لصحيفة The Post: “أنا لا أحاول فقط الحفاظ على نفس اللاعب الذي كنت عليه دائمًا”. “الشيء الرائع هو أنه عندما تكون في مواقف مختلفة، يمكنك العودة ومشاهدة الفيلم، والتعلم من المواقف المختلفة وفهم من أين تأتي التسديدات، ومن أين تأتي التمريرات، وكيف تتفاعل الدفاعات. إنه يدخل فقط في كتاب اللعب العقلي الخاص بك، وستكون قادرًا على العمل على المهارات خارج الألعاب، في الصيف والتدريبات، وبعد التدريب، وقبل التدريب، وأثناء التدريب، والقيام بذلك بمعرفة ما رأيته على المحكمة من قبل.

“ثم من الواضح أن مجرد كونك في موقف يكون فيه الأمر متوقعًا أكثر. لقد عُرف عني أن أكون لاعبًا أساسيًا في السنوات التي أمضيتها، حيث أكون قادرًا على حراسة مواقع مختلفة وأن أكون لاعبًا في الجناح. … أريد فقط أن أكون جزءًا من الفوز بكرة السلة وأن أساهم بأفضل طريقة ممكنة. وبطبيعة الحال، الأدوار تتطور وتنمو وتتغير، لذلك أحاول فقط أن أتقبل ذلك وأستفيد من المعرفة التي تعلمتها وأحاول أن أكون لاعبًا أفضل.

لم يكن جونسون أبدًا لاعبًا أفضل مما كان عليه في فوز الخميس في تورونتو. كان لديه 33 نقطة – 15 في الربع الرابع – 10 لوحات وستة تمريرات حاسمة.

وقال فرنانديز: “إنه يخلق الكثير من الاهتمام لأنه يتحرك، وعلى الفرق أن تحرسه”. “أنت تجعل اللاعبين الآخرين منفتحين فقط بسبب قدرته على فتح نفسه والتحرك والشاشة والهرب من الشاشات.”

لقد تحسن جونسون، الذي بلغ متوسطه 24.2 نقطة خلال مبارياته الست الماضية، هذا العام في الهروب من الشاشات ولكنه أكثر كفاءة في عمليات التسليم والتخفيضات أيضًا.

“أشعر بالانتقال. وقال جونسون: “أحصل على الكرة في يدي أكثر قليلاً، وأنا قادر على اللعب أكثر قليلاً في الحركات المختلفة”. “يرجع الكثير من ذلك إلى طبيعة الإجراءات التي نديرها وكيف أضعها في الاعتبار. محاولة استخدام ضغط الكرة والجاذبية لصالحي وتحرير الجميع. … لذا فالأمر مختلف، لكنه لا يبدو غريبًا أو محرجًا أو أي شيء من هذا القبيل. أنا أحب الطوق. أحب الخروج واللعب، وأريد فقط الفوز في نهاية اليوم. لذلك سأفعل كل ما يتطلبه الأمر.

“في بعض الأحيان خلال مسيرتي، كنت أجلس في الزاوية أكثر قليلًا وأبحث عن الفرص وألعب ضد بعض اللاعبين الجيدين حقًا. وفي بعض الأحيان، كان أكثر نشاطًا مع الكرة. بالنسبة لي، الأمر مستمر في التحسن يومًا بعد يوم، بغض النظر عن دوري في الملعب، والاستمرار في إيجاد طرق للمساهمة في الفوز بكرة السلة.