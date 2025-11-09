لا يقتصر اتجاه اللون الأصفر الزبدة على الديكورات الداخلية فقط – كيفية استخدامه في الحديقة

كان الاتجاه الأصفر الزبدة – مثل كل الاتجاهات التي يبدو أنها تشتعل بين عشية وضحاها – مستمرًا لبعض الوقت، وغالبًا ما يُنسب إلى كاتب الموضة هارلينج روس أنطون. مدفوعًا بتأييد المشاهير من أمثال تيموثي شالاميت وسابرينا كاربنتر، وعدد من المصممين وعروض الأزياء على حد سواء، سرعان ما بدأ هذا الاتجاه في دخول التصميم الداخلي للمنزل أيضًا. كانت مارثا ستيوارت، كما هو الحال دائمًا، في المقدمة عندما شاركت مطبخها ذو اللون الأصفر بالزبدة في السبعينيات.
على الرغم من أن بعض الناس كانوا يخشون اللون تاريخيًا بسبب مدى بهرجته، إلا أن مشاعر التفاؤل والدفء التي أظهرها هذا الاتجاه الحديث جعلت اللون الأصفر أكثر ترحيبًا في الأماكن الخارجية أيضًا، وخاصة الحديقة. مع عدد من الزهور الصفراء المذهلة – التي تمتزج بشكل مذهل مع الأنسجة الطبيعية مثل الخشب الفاتح للحدائق – جنبًا إلى جنب مع طرق تعزيز جماليات الحديقة باستخدام مزارعي الفناء وبياضات الحديقة، حان الوقت ليحتضن الهواء الطلق لون العناق الدافئ.
في حين أن زهور البغونية والتيوليب والنرجس البري هي بعض الزهور التي تتبادر إلى ذهنك بشكل طبيعي عندما تفكر في اللون الأصفر، يمكنك اختيار أنواع أكثر دقة أيضًا. بعض الزهور ذات الألوان الناعمة المثالية بالنسبة لك لدمج الاتجاه الأصفر الزبدة تشمل أصناف الجرب الأصفر والفاوانيا والكون وعباد الشمس الشاطئية. توفر الظلال الصفراء الفاتحة لهذه الزهور، والتي تتراوح من الفانيليا إلى الليمون، أزواجًا رائعة مع الكثير من الألوان الأخرى من الزهور أيضًا، مثل الأرجواني والأزرق الداكن والوردي الأرجواني.
ازرع نبات الجرب الأصفر أو الفاوانيا إيتو لإضافة المزيد من اللون الأصفر إلى حديقتك
يعد الجرب الأصفر (Cephalaria gigantea) إضافة ممتازة لحديقتك الحدودية، والتي ستكمل أيضًا الزهور الزرقاء والأرجوانية القريبة. ستجذب هذه النباتات المزيد من الملقحات إلى حديقتك وفناءك، مثل نحل العسل والفراشات. يضيف لون الليمون الشاحب جوًا بهيجًا إلى المساحة بأكملها، مما يزيد من مساحة لطيفة. وفي الوقت نفسه، فهي ليست جريئة مثل اللون الوردي أو الأرجواني الجريء الذي تراه كثيرًا في الحدائق. كونها تزرع نفسها بنفسها، فإن هذه الجمالات ذات اللون الأصفر الناعم قادرة تمامًا على تكاثر نفسها. مناسب لمناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7، وينمو الجرب الأصفر تحت أشعة الشمس الكاملة أو الظل الجزئي. ليست خجولة بأي حال من الأحوال، فمن المعروف أن هذه النباتات تزدهر لفترة طويلة.
إيتوه الفاوانيا (Paeonia ‘Bartzella’) هي زهرة أخرى يمكنك إضافتها إذا كنت لا تحب فكرة إغراق حديقتك بالزهور الصفراء الزاهية، ولكنك لا تزال ترغب في جعل الاتجاه الأصفر الزبدة يعمل. مع الزهور المقعرة ذات اللون الأصفر الناعم والرائحة الليمونية، يمكن أن يكون صنف الفاوانيا هذا هو الأفضل في حديقتك، خاصة في شهر يونيو عندما تتفتح الأزهار. هذا الصنف من الفاوانيا قوي خلال المناطق من 4 إلى 9.
تستحق عباد الشمس والكون على الشاطئ العودة إلى المناظر الطبيعية
غالبًا ما تقسم عباد الشمس عشاق البستنة – حيث يعشقها الكثيرون بسبب لونها النابض بالحياة والمبهج، ويتجاهلها الآخرون لنفس السبب. في الواقع، اللون الأصفر بحد ذاته هو لون حديقة قد يكون من الصعب استخدامه ولكنه جميل عند استخدامه بشكل صحيح. ومع ذلك، هناك الكثير من أصناف عباد الشمس التي تزهر باللون الأصفر الباهت ولكنها تتماشى مع الاتجاه الأصفر الزبدة. عباد الشمس الشاطئي (Helianthus debilis) عبارة عن إعادة زرع سنوية تزهر من الربيع حتى الخريف، ويمكن أن يصل طولها إلى 6 أقدام. يمكن أيضًا زراعة هذا الجمال الأصفر باعتباره نباتًا معمرًا في المناطق من 8 إلى 11. ويحتاج إلى تربة رطبة جيدة التصريف وتعرض كامل لأشعة الشمس. تمامًا مثل نباتات الجرب، تمثل هذه النباتات رفقة ممتازة للنباتات الحدودية ويمكنها أيضًا تزيين ديكوراتك الداخلية كأزهار مقطوفة.
“Xanthos”، من ناحية أخرى، عبارة عن مجموعة متنوعة من الكون (Cosmos bipinnatus ‘Xanthos’) السنوي، وهي جديدة إلى حد ما على الساحة ولكنها لا تزال محبوبة على نطاق واسع. تزدهر لفترة أطول (من يونيو إلى أكتوبر) بأزهار جميلة وبتلات صفراء زبدية تبدو رائعة كنباتات حدودية وكذلك في أوعية على الشرفة أو الفناء. تمامًا مثل عباد الشمس، تحتاج هذه النباتات إلى الشمس الكاملة وتصبح رفيقة رائعة للنباتات الأخرى في حديقتك، مثل نباتات الزينيا. بصرف النظر عن رفع حاصل اللون الأصفر الزبدة، فإن هذا التنوع من الكون سيجلب أيضًا مجموعة من الفراشات لتعزيز جماليات حديقتك.