لا يقتصر اتجاه اللون الأصفر الزبدة على الديكورات الداخلية فقط – كيفية استخدامه في الحديقة

كان الاتجاه الأصفر الزبدة – مثل كل الاتجاهات التي يبدو أنها تشتعل بين عشية وضحاها – مستمرًا لبعض الوقت، وغالبًا ما يُنسب إلى كاتب الموضة هارلينج روس أنطون. مدفوعًا بتأييد المشاهير من أمثال تيموثي شالاميت وسابرينا كاربنتر، وعدد من المصممين وعروض الأزياء على حد سواء، سرعان ما بدأ هذا الاتجاه في دخول التصميم الداخلي للمنزل أيضًا. كانت مارثا ستيوارت، كما هو الحال دائمًا، في المقدمة عندما شاركت مطبخها ذو اللون الأصفر بالزبدة في السبعينيات.

على الرغم من أن بعض الناس كانوا يخشون اللون تاريخيًا بسبب مدى بهرجته، إلا أن مشاعر التفاؤل والدفء التي أظهرها هذا الاتجاه الحديث جعلت اللون الأصفر أكثر ترحيبًا في الأماكن الخارجية أيضًا، وخاصة الحديقة. مع عدد من الزهور الصفراء المذهلة – التي تمتزج بشكل مذهل مع الأنسجة الطبيعية مثل الخشب الفاتح للحدائق – جنبًا إلى جنب مع طرق تعزيز جماليات الحديقة باستخدام مزارعي الفناء وبياضات الحديقة، حان الوقت ليحتضن الهواء الطلق لون العناق الدافئ.

في حين أن زهور البغونية والتيوليب والنرجس البري هي بعض الزهور التي تتبادر إلى ذهنك بشكل طبيعي عندما تفكر في اللون الأصفر، يمكنك اختيار أنواع أكثر دقة أيضًا. بعض الزهور ذات الألوان الناعمة المثالية بالنسبة لك لدمج الاتجاه الأصفر الزبدة تشمل أصناف الجرب الأصفر والفاوانيا والكون وعباد الشمس الشاطئية. توفر الظلال الصفراء الفاتحة لهذه الزهور، والتي تتراوح من الفانيليا إلى الليمون، أزواجًا رائعة مع الكثير من الألوان الأخرى من الزهور أيضًا، مثل الأرجواني والأزرق الداكن والوردي الأرجواني.