لا يقوم Nets بتمديد عقد Cam Thomas المبتدئ قبل الموعد النهائي

ورفض النيتس تمديد عقود اللاعبين المبتدئين لثلاثة لاعبين مؤهلين بحلول الموعد النهائي يوم الاثنين الساعة 6 مساءً، وأبرزهم الهداف العائد كام توماس.

كان المركز المصاب Day’Ron Sharpe والبيك اب خارج الموسم Ziaire Williams مؤهلين أيضًا ولكن لم يتلقوا تمديدات، وفقًا لكاتب Post Beat Brian Lewis.

توماس البالغ من العمر 23 عامًا هو الأبرز بين الثلاثة بعد أن حقق متوسطًا قدره 22.5 نقطة لكل مباراة في 66 مباراة الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يكسب حارس السنة الثالثة 4.04 مليون دولار هذا الموسم.

حضر عدد كبير من فريق Nets فوز فريق Liberty باللقب ليلة الأحد، مشيدين بفريقهم الشقيق في WNBA والأجواء الكهربائية في مركز باركليز الذي بيعت تذاكره بالكامل.

“كنت هناك. قال جوردي فرنانديز مدرب العام الأول: “كان الأمر مذهلاً”. “فخور جدًا بالفريق، والتنظيم، المباراة لم تكن سهلة بسبب وجود الشدائد والضغوط، وكان بإمكانك الشعور بذلك.

“ولكن هذا هو تعريف الفريق بأن كل لاعب يفعل كل ما بوسعه للفوز بالمباراة وكنت سعيدًا جدًا لكوني جزءًا من التاريخ والفوز بالبطولة هنا في بروكلين. … لقد كان أمرًا رائعًا للمدينة، ورائعًا للأعمال، ورائعًا للرياضات النسائية.

تواصلت نجمتا Liberty Sabrina Ionescu وBreanna Stewart في 5 فقط من 34 محاولة تسديد مشتركة – بما في ذلك ليلة واحدة مقابل 13 ليلة من مدى 3 نقاط. لكنهم حققوا فوزًا بخمس نقاط في الوقت الإضافي على مينيسوتا لينكس ليحققوا أول بطولة دوري في تاريخ الفريق.

سجل بن سيمونز 51 دقيقة خلال ثلاث مباريات قبل بداية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر في نهاية الموسم في مارس.

سُئل فرنانديز عما يمكن أن “يتوقعه بشكل معقول” من حارس نقطة كل النجوم ثلاث مرات، والذي ظهر في 57 مباراة فقط في الدوري الاميركي للمحترفين في المواسم الثلاثة الماضية.

قال فرنانديز: “تمامًا نفس ما كنت أتوقعه منه”. “تعال إلى العمل كل يوم، بطاقة إيجابية، ملتزمة، وعلى استعداد لدفع كرة السلة.

“إنه أحد جنرالاتنا، وهو حارس حقيقي، لذا فقد قام بعمل رائع. إنه يعود إلى بن سيمونز الذي يتمتع بصحة جيدة والذي نعرفه جميعًا. لقد قام بعمل عظيم. أنا سعيد جدًا معه”.

وقال فرنانديز إن تريندون واتفورد لم يعد إلى التدريبات ولكن “سيعود على الأرجح في وقت ما الأسبوع المقبل”. لقد غاب مهاجم السنة الرابعة منذ أوائل أكتوبر بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وقال فرنانديز: “إنه يقوم بعمل رائع في تعافيه وسيكون لدينا تحديث أفضل، لكننا نتوقع بداية الأسبوع المقبل العودة إلى التدريب”.