لا يمكن أن أوصي: تقارير المستهلك تصنف طارد البعوض هذا على أنه 4 من أصل 100

يعد التواجد في الهواء الطلق أحد أعظم متع الصيف، ولكنه يأتي أيضًا مع إزعاجاته. واحدة من أكبر هذه المشاكل هي التعامل مع الحشرات المزعجة، خاصة وأن موسم البعوض يبدأ مبكرًا وفي وقت مبكر كل عام. بالإضافة إلى الانزعاج والحكة التي يمكن أن تسببها اللدغات في الولايات المتحدة، يجب على المسافرين إلى الخارج أيضًا أن يدركوا أن بعض السلالات الأجنبية يمكن أن تنشر أمراضًا خطيرة، مثل فيروس زيكا. يعد الطارد الفعال طريقة رائعة لوقف اللدغات قبل حدوثها، خاصة عند الفجر والغسق عندما يكون البعوض أكثر نشاطًا.
بدأت تقارير المستهلك، التي كانت تختبر المنتجات بشكل مستقل لمدة 90 عامًا، في العثور على أفضل المواد الطاردة للحشرات من خلال اختبارها بعناية وتسجيل 57 متنافسًا على أساس الفعالية، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، مثل التكلفة والتركيبة. تم اختبار العديد من المنتجات الأكثر مبيعًا، وتبين أن الخيار الأقل تصنيفًا هو Badger Anti-Bug Shake & Spray، الذي حصل على 4 نقاط فقط من أصل 100.
حقيقة أنها تدعي أنها تستخدم مكونات عضوية بنسبة 95٪ ستجعلها جذابة لأي شخص يبحث عن رذاذ طبيعي للحشرات، ولكن لسوء الحظ، فقد فشلت في اختبار تقارير المستهلك. وفقًا للمنفذ، فقد فشل في الحماية من البعوض كما وعد، كما لم يفعل الكثير لإبعاد القراد، مما جعله يحصل على مجرد 1 من 5 على مقياس الحماية.
المواد الطاردة للحشرات الطبيعية توصي بها تقارير المستهلك (ولا توصي بها).
عند البحث عن أفضل طارد للبعوض يناسب احتياجاتك، هناك عدة معايير يجب مراعاتها. على سبيل المثال، يعد DEET هو العنصر الأكثر استخدامًا، بما في ذلك أفضل اختيار لـ Consumer Reports، مناديل Ben’s 30 Tick & Insect Repellent Wipes، التي سجلت 96 من أصل 100. على الرغم من اعتبار DEET آمنًا بشكل عام عند استخدامه بشكل صحيح، إلا أن DEET عبارة عن تركيبة كيميائية يمكن أن تسبب تهيج الجلد ويجب استخدامها باعتدال على الأطفال أقل من 12 عامًا. وهذا ما جعل Badger’s Anti-Bug Shake & Spray جذابًا للكثيرين، لأنه يعتمد على الزيوت العطرية بدلاً من ذلك.
ومع ذلك، في حين كان بعض المتسوقين على أمازون سعداء بشرائهم، لم تتمكن تقارير المستهلك من التوصية به، ونقاط الالتحام لبقاياه الدهنية، والتغلب على رائحة الليمون المزيفة، وحقيقة أنه ترك بقعًا على مادة البولي يوريثين والمواد المصنوعة من مزيج البوليستر اللدن. ومع ذلك، كانت المشكلة الأكبر هي أن ادعاءاتها بتقديم أكثر من ثلاث ساعات من الحماية قد تم دحضها. في الواقع، علق العديد من المستخدمين أنهم ما زالوا يتعرضون للدغات البعوض، على الرغم من استخدامهم بكثرة وفي كثير من الأحيان، خاصة عندما تكون محاطة بكميات كبيرة من الحشرات، كما هو الحال أثناء التخييم.
بدلاً من ذلك، إذا كان طارد الحشرات الطبيعي مهمًا بالنسبة لك، توصي تقارير المستهلك باستخدام طارد الحشرات المصنوع من الليمون والأوكالبتوس المعتمد على النباتات من شركة Repel، والذي لا يستخدم DEET وسجل 90 من أصل 100، بما في ذلك 5 على 5 عندما يتعلق الأمر بطرد البعوض. بالإضافة إلى كونه طاردًا جيدًا، يمكنك أيضًا المساعدة في إبعاد الحشرات عن منزلك باستخدام النباتات الطاردة للبعوض، مثل النعناع البري والخزامى، بالإضافة إلى مصائد البعوض البسيطة التي تصنعها بنفسك.