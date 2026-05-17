يعد التواجد في الهواء الطلق أحد أعظم متع الصيف، ولكنه يأتي أيضًا مع إزعاجاته. واحدة من أكبر هذه المشاكل هي التعامل مع الحشرات المزعجة، خاصة وأن موسم البعوض يبدأ مبكرًا وفي وقت مبكر كل عام. بالإضافة إلى الانزعاج والحكة التي يمكن أن تسببها اللدغات في الولايات المتحدة، يجب على المسافرين إلى الخارج أيضًا أن يدركوا أن بعض السلالات الأجنبية يمكن أن تنشر أمراضًا خطيرة، مثل فيروس زيكا. يعد الطارد الفعال طريقة رائعة لوقف اللدغات قبل حدوثها، خاصة عند الفجر والغسق عندما يكون البعوض أكثر نشاطًا.

بدأت تقارير المستهلك، التي كانت تختبر المنتجات بشكل مستقل لمدة 90 عامًا، في العثور على أفضل المواد الطاردة للحشرات من خلال اختبارها بعناية وتسجيل 57 متنافسًا على أساس الفعالية، بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، مثل التكلفة والتركيبة. تم اختبار العديد من المنتجات الأكثر مبيعًا، وتبين أن الخيار الأقل تصنيفًا هو Badger Anti-Bug Shake & Spray، الذي حصل على 4 نقاط فقط من أصل 100.

حقيقة أنها تدعي أنها تستخدم مكونات عضوية بنسبة 95٪ ستجعلها جذابة لأي شخص يبحث عن رذاذ طبيعي للحشرات، ولكن لسوء الحظ، فقد فشلت في اختبار تقارير المستهلك. وفقًا للمنفذ، فقد فشل في الحماية من البعوض كما وعد، كما لم يفعل الكثير لإبعاد القراد، مما جعله يحصل على مجرد 1 من 5 على مقياس الحماية.