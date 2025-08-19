لا يمكن أن يأمل Mets إلا أن حظ فرانسيسكو ألفاريز المحبط

كانوا يستمتعون. في النهاية. أخيراً. بعد شهرين من شهرين حول موسم البيسبول رأسًا على عقب ، بدا أن Mets ، في النهاية ، قد أعاد اكتشاف بعض أفراح البيسبول الصغيرة. لقد أمضوا يوم الأحد في الاختلاط مع لاعبي الصغار في ويليامسبورت ، بنسلفانيا ، بعضهم ينزلق إلى أسفل تلال المدينة في زلاجات جافة كما كانوا في سن 12 عامًا.

الآن ، في الجزء السفلي من الشوط السابع ، تقدموا بفارق 7-3 في سياتل مارينرز ، وكان براندون نيمو يثقلان في سلسلة ليتل دوري وورلد كيدكاسترز وتوماس جامبوا ورومان برونيتي ، على ESPN2. تم تصوير الفوتوغرافيات Marte على أكتاف Nimmo ؛ نظروا أخيرًا إلى أن يقللوا من ركود مطول.

بعد ذلك ، حفر فرانسيسكو ألفاريز ، الذي يقود الشوط إلى ميتس ، كرة من الحائط في الحقل الأيمن في BANDPARK BANK. كان هذا الثالث ضربه في الليل ، ثاني مزدوج. ولم يكن أحد أكثر سعادة لألفاريز من نيمو.

“Alvy!” صرخ نمو ، يهز قبضته. “Atta Way ، Alvy!”