لا يمكن أن يستمر نهج سكان الجزيرة مع بيير إنجفال

كولومبوس، أوهايو – عاد بيير إنجفال إلى سكان الجزيرة طوال الأيام الخمسة، وقد أصبح بالفعل سؤالاً حول المدة التي سيتحمل فيها أي من الجانبين هذا الوضع.

كان الأمل، كما عبر عنه لو لامورييلو يوم السبت، هو أن يأخذ إنجفال تخفيض رتبته الأولية إلى AHL في نهاية المعسكر التدريبي بمثابة دعوة للاستيقاظ وأن يطبق نفسه بطريقة أكثر اتساقًا، ليثبت أنه يجب أن يكون في التشكيلة كل يوم. الليل ومساعدة سكان الجزيرة على الفوز بالمباريات.

بدلاً من ذلك، كان إنجفال غير مرئي في المباريات المتتالية وتسببت تعليقات المدرب باتريك روي عنه بعد ذلك في انتشار قصص غير مريحة لسكان الجزيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كلتا المناسبتين.

أولاً، يوم السبت: “بيير، نعرف ما فعله في العامين الماضيين. أعتقد أن لو كان يعتقد أنها لحظة جيدة بالنسبة له للعودة واللعب.