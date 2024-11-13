لا يمكن لرينجرز الاستمرار على هذا النحو وإلا سيزداد الأمر سوءًا

رياضة
لا يمكن لرينجرز الاستمرار على هذا النحو وإلا سيزداد الأمر سوءًا

كان الافتراض عند دخول الموسم هو أن المدير العام كريس دروري سينتظر حتى موسم الموعد النهائي للتجارة لدعم فريقه كما فعل في السنوات الثلاث الأولى من ولايته.

ولكن هذا قد لا ينتظر. الشقوق تنمو في الشقوق. سيتم تصنيف الفريق الذي تم تعيينه للإقامة في حي الطبقة العليا في NHL على أنه واضعي اليد إذا تم العثور عليه في تلك المنطقة. شيء ما معطل. وربما يجب الاستسلام لشيء ما قبل أن يتحول هذا إلى شيء مهم.

هل لي أن أذكرك أنه لا يوجد أحد من جاكوب تروبا أو كريس كريدر أو كاندريه ميلر أو ريان ليندغرين لديه شرط عدم النقل الكامل؟

حقيقة أن الهزيمة يوم الثلاثاء بنتيجة 6-3 بدون شباك أمام وينيبيج 15-1-0 لم تكن سيئة للغاية، وربما أفضل من معظمها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، يجب أن تخبرك بكل ما تحتاج إليه تعرف على حالة الفائزين بكأس الرؤساء في الموسم الماضي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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