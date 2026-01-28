لا يمكن لعشاق موسيقى الروك التوقف عن كراهية Yungblud. نحن هنا لنعلن أنه أسطورة العصر الحديث

في الماضي، كان البيع يعني قيام الفنانين بتبديل الأنواع الموسيقية أو أن يصبحوا شخصيات أكثر قابلية للتطبيق تجاريًا. مثال على ذلك هو أن نجم الروك يغني بالصوت والمظهر لتلقي المزيد من البث الإذاعي وفرص اللعب على مراحل أكبر. ومن المضحك أن Yungblud فعل عكس ذلك.

على الرغم من أنه كان يتمتع دائمًا بسلوك أكثر حداثة وموقفًا قد يهتم به الشيطان، إلا أنه بدأ أكثر كمؤدي موسيقى البوب ​​مع قدم في موسيقى الروك. مع مرور الوقت، وضع الفنان دومينيك هاريسون قدميه في عالم موسيقى الروك، وألزم نفسه بهذا النوع وأظهر أنه دعوة وليس وسيلة للتحايل العصرية.

في عصر تراجعت فيه موسيقى الروك مقارنة بالأنواع الأخرى، من الأفضل للمعجبين أن يحتضنوا شخصًا مثل Yungblud، الذي يريد إبقاء موسيقى الآلهة حية وجذب المزيد من الاهتمام إليها. وبدلاً من ذلك، انتقدته النخبة الفظيعة لكونه متصنعًا، أو مصنعًا للصناعة، أو لا يرون كيف يرون نجم موسيقى الروك. أحد أبرز منتقديه هو جاستن هوكينز، قائد فرقة Darkness، الذي وجه انتقادات عديدة للفنان الشاب. في حين أن لكل شخص الحق في إبداء رأيه، فلنبتعد عن هذا هنا: أولئك الذين ينتقدون Yungblud لأنه ليس نجم موسيقى الروك هم خارج نطاق الموضوع تمامًا.