لا يمكن لعشاق موسيقى الروك التوقف عن كراهية Yungblud. نحن هنا لنعلن أنه أسطورة العصر الحديث

في الماضي، كان البيع يعني قيام الفنانين بتبديل الأنواع الموسيقية أو أن يصبحوا شخصيات أكثر قابلية للتطبيق تجاريًا. مثال على ذلك هو أن نجم الروك يغني بالصوت والمظهر لتلقي المزيد من البث الإذاعي وفرص اللعب على مراحل أكبر. ومن المضحك أن Yungblud فعل عكس ذلك.
على الرغم من أنه كان يتمتع دائمًا بسلوك أكثر حداثة وموقفًا قد يهتم به الشيطان، إلا أنه بدأ أكثر كمؤدي موسيقى البوب مع قدم في موسيقى الروك. مع مرور الوقت، وضع الفنان دومينيك هاريسون قدميه في عالم موسيقى الروك، وألزم نفسه بهذا النوع وأظهر أنه دعوة وليس وسيلة للتحايل العصرية.
في عصر تراجعت فيه موسيقى الروك مقارنة بالأنواع الأخرى، من الأفضل للمعجبين أن يحتضنوا شخصًا مثل Yungblud، الذي يريد إبقاء موسيقى الآلهة حية وجذب المزيد من الاهتمام إليها. وبدلاً من ذلك، انتقدته النخبة الفظيعة لكونه متصنعًا، أو مصنعًا للصناعة، أو لا يرون كيف يرون نجم موسيقى الروك. أحد أبرز منتقديه هو جاستن هوكينز، قائد فرقة Darkness، الذي وجه انتقادات عديدة للفنان الشاب. في حين أن لكل شخص الحق في إبداء رأيه، فلنبتعد عن هذا هنا: أولئك الذين ينتقدون Yungblud لأنه ليس نجم موسيقى الروك هم خارج نطاق الموضوع تمامًا.
رأى Ozzy Osbourne شيئًا مميزًا في Yungblud
بينما ينشر الناس آرائهم عبر الإنترنت ويقدمون ملاحظات حول صلاحية Yungblud كنجم روك، هل تعرف من فكر في عالمه المطلق؟ المغني الأسطوري أوزي أوزبورن، الذي قد يكون حكمًا أفضل على ما يتطلبه النجاح في الموسيقى الثقيلة من Redditor u/rockuntiludrop87672.
في مقابلة عام 2022 مع NME، كشف Yungblud أنه تحدث إلى Ozzy حول الغضب عبر الإنترنت الذي تعرض له لجرأته على بصق البيرة على الجمهور أثناء عروضه. لقد أزعج ذلك الكثير من المعجبين، على الرغم من أن هذه كانت مجرد ليلة سبت أخرى في Whisky a Go Go في الثمانينيات. قال Yungblud: “قال (Ozzy) إنه رأى الكثير من نفسه في داخلي”. “قال: لا تعتذر أبدًا عن أي شيء. سوف يفهمونك لاحقًا. الوقت دائمًا يخبرنا”.”
في حفل Ozzy الأخير، “العودة إلى البداية”، أظهر Yungblud أن أوجه التشابه بينهما تتجاوز سلوكهم المتمرد. لقد صعد إلى المسرح ليؤدي عرضًا مذهلاً لأغنية Black Sabbath الكلاسيكية “التغييرات” التي رنّت في جميع أنحاء العالم. إذا كان لدى أي شخص أي شك حول موهبته، فهذا يؤكد أنه كان الصفقة الحقيقية. كما اتضح، وافقت أيضًا أسطورة موسيقية أخرى من كوين. وقال Yungblud لـ NME في مقابلة منفصلة: “أرسل لي براين ماي رسالة بعد الحفلة مفادها أن صمت هؤلاء الناس كان يصم الآذان”.
تلاحظ الأساطير الأخرى أنه الصفقة الحقيقية أيضًا
في حين أن جاستن هوكينز قد لا يكون من المعجبين به، إلا أن نجوم موسيقى الروك الآخرين يفتحون أذرعهم ليونجبلود. في عام 2025، سجل أغنية مطولة بعنوان “مرة أخرى” مع إيروسميث. لقد قام أيضًا بالغناء مع إيدي فيدر من فرقة بيرل جام. إذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد أعاد تسجيل أغنيته “Zombies” مع فرقة Smashing Pumpkins. لماذا هذه الصفقة الكبيرة؟ حسنًا، هذه هي الحقيقة حول Smashing Pumpkins: لا تظهر الفرقة عادةً في أغاني الآخرين؛ عادة ما يكون العكس.
في حين أن الرافضين سيكونون موجودين دائمًا ويحدثون الضوضاء من أجل ذلك، فمن الواضح أن أساطير الموسيقى الحقيقية قد أدركت أن Yungblud هو المستقبل. الوضع الحالي لصناعة الصخور في حالة من الفوضى. فهو يتطلب الوحدة بدلاً من الانقسام، خاصة إذا كان من أجل البقاء والازدهار للأجيال القادمة. لم يكن Yungblud بحاجة إلى موسيقى الروك أبدًا، لكن موسيقى الروك تحتاج إليه – الآن أكثر من أي وقت مضى.
والخبر السار هو أنه هنا ليبقى، لأن هذا يعني له أكثر مما يعرفه معظم الناس. قال لمجلة رولينج ستون: “لقد نشأت في متجر والدي للغيتار”. “هذا هو المكان الذي سمعت فيه هذه الموسيقى لأول مرة. وأشعر وكأنني هناك مرة أخرى. أشعر وكأنني في الرابعة من عمري على طاولة والدي، ورائحتها مثل الغراء وأسلاك اللحام والجعة والخشب العتيق. أنا أحب موسيقى الروك. إنها دمي. وهذا ما نشأت فيه.”