لا يمكن لمايك كافكا أن يضيع الفرصة ليوضح لماذا يجب أن يكون مدرب العمالقة

رياضة
لن يكون هذا مثل اللعب في الوسط مع فريق Northwestern، ولن يكون مثل تدريب الشاب Patrick Mahomes، ولن يكون مثل استدعاء اللعب لـ Jaxson Dart.

إذا حقق العمالقة تقدمًا مزدوج الرقم في الربع الرابع ضد باكرز، فإن مايك كافكا الآن هو الذي يجب أن يجد طريقة للحفاظ عليه.

إذا كانت النقطة الرابعة والبوصة عند خط المرمى في الربع الرابع، فإن مايك كافكا هو الذي يجب عليه الآن أن يقرر ما إذا كان سيركل المرمى الميداني ليتقدم بفارق 10 نقاط أم سيحقق ذلك.

إذا كان المنسق الدفاعي شين بوين مترددًا في إثارة التوتر في النهاية، فإن مايك كافكا الآن هو من يمكنه منعه من البقاء مع أي دفاع مانع.

