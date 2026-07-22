لا يوجد برطمانات أو دلاء قبيحة: هناك طريقة رائعة لإنشاء محطة رشفة الملقحات

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في حين أن مرطبانات المربى والأطباق المملوءة بالحصى تعمل كمحطات وظيفية ذاتية الري للملقحات، إلا أنها ليست جذابة من الناحية الجمالية. في الواقع، فهي تبرز مثل الإبهام المؤلم في حديقتك وتأخذ من الجمال الطبيعي للنباتات التي عملت بجد لزراعتها. أدخل محطات رشفة زهرة الصدفة – هوسك الجديد. في هذا المشروع، يتم لصق أصداف المحار والأصداف البحرية معًا على شكل تاج زهرة وترتيبها على مسامير تلتصق بالأرض. عند ملئها بالماء، تعمل الأصداف المقلوبة كثقوب سقي ضحلة لجذب النحل والفراشات. في النهاية، يبدو جميلًا ويوفر مكانًا آمنًا للملقحات للشرب منه دون خوف من الغرق.
من أجل محطة رشفة الملقحات الرائعة هذه، ستحتاج إلى مجموعة متنوعة من المحار والأصداف البحرية، ومسدس خشبي، ومسدس غراء ساخن، ومانع تسرب غير سام وصديق للملقحات والذي لن يتدهور مع التعرض للحرارة أو الماء. ستحتاج إلى خمس أصداف محار وصدفة صدفية أو زخرفية لكل عصا. لأغراض هذا المشروع وللتأكد من أنها تبرز في حديقتك، اختر أوتادًا بطول 24 بوصة إلى 36 بوصة بسماكة ¼ إلى ½ بوصة. تأتي قضبان HOPELF Dowel هذه في مجموعة من الأحجام المختلفة حتى تتمكن من اختيار الخيار الأفضل. اعتمادًا على ما لديك بالفعل أو ما تساوم عليه، فإن هذا المشروع صديق للميزانية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على ما يكفي من المواد لإنشاء العشرات من محطات الري في الحديقة لوضعها في أحواض الزهور الخاصة بك أو تقديمها للأصدقاء.
اختيار الأصداف لمحطات الرشفة وضمان سلامة الملقحات
أولاً، قم بمصدر الأصداف لميزة المياه التي يمكنك صنعها بنفسك والمخصصة للملقحات. لإبقائها مناسبة للميزانية، يمكنك أن تكون مبدعًا في المكان الذي تنظر إليه. صدق أو لا تصدق، قد تكون مطاعم المأكولات البحرية المحلية مفتوحة لإعطائك قشور المحار المستخدمة – ولا يضر أبدًا أن تسأل. وبدلاً من ذلك، ستفاجأ بعدد الأشخاص الذين يبيعون دلاء من الأصداف على Facebook Marketplace بأسعار معقولة. بعضها يصل إلى 10 دولارات. إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للعيش على الشاطئ، فتأكد من أنك تتغذى بشكل مسؤول. خذ فقط ما تعتقد أنك بحاجة إليه، وأعد أي شيء لا تستخدمه. يمكنك أيضًا شراء أصداف المحار بكميات كبيرة على أمازون، مثل مجموعة LAMIVORA Flat Oyster Shells المكونة من 30 قطعة والتي تأتي في مجموعة من الأحجام. ستحتاج أيضًا إلى أصداف مميزة لمركز زهور المحار – يمكن أن تعمل أصداف LUCKY BABY Scalloped البحرية كمركز للزهور أو يمكنك استخدامها كبتلات مقلوبة للحصول على مظهر مختلف تمامًا.
بمجرد حصولك على مواد الزهور الخاصة بك، عليك أن تفكر في أفضل طرق اللصق التي تكون صديقة للملقحات ومقاومة للعوامل الجوية. يمكنك استخدام الغراء الساخن لتجميع الأصداف معًا، لكن من غير المرجح أن تصمد أمام التعرض المتكرر للماء والشمس. مادة مانعة للتسرب من السيليكون آمنة للاستخدام في حوض السمك، وهي مقاومة للماء وغير سامة. يمكنك الحصول على مادة مانعة للتسرب، مثل LISRUX Aquarium Silicone، مقابل 8 دولارات فقط. البديل هو السيليكون الآمن للطعام. ضعه بعناية في مكان التقاء الأصداف البحرية، ثم اربطه بالوتد، وانتظر حتى يجف تمامًا (حوالي 48 ساعة) قبل وضعه في الخارج. ثم استمتع بمشاهدة الملقحات وهي تأتي لتناول مشروب.