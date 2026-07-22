لا يوجد برطمانات أو دلاء قبيحة: هناك طريقة رائعة لإنشاء محطة رشفة الملقحات

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في حين أن مرطبانات المربى والأطباق المملوءة بالحصى تعمل كمحطات وظيفية ذاتية الري للملقحات، إلا أنها ليست جذابة من الناحية الجمالية. في الواقع، فهي تبرز مثل الإبهام المؤلم في حديقتك وتأخذ من الجمال الطبيعي للنباتات التي عملت بجد لزراعتها. أدخل محطات رشفة زهرة الصدفة – هوسك الجديد. في هذا المشروع، يتم لصق أصداف المحار والأصداف البحرية معًا على شكل تاج زهرة وترتيبها على مسامير تلتصق بالأرض. عند ملئها بالماء، تعمل الأصداف المقلوبة كثقوب سقي ضحلة لجذب النحل والفراشات. في النهاية، يبدو جميلًا ويوفر مكانًا آمنًا للملقحات للشرب منه دون خوف من الغرق.

من أجل محطة رشفة الملقحات الرائعة هذه، ستحتاج إلى مجموعة متنوعة من المحار والأصداف البحرية، ومسدس خشبي، ومسدس غراء ساخن، ومانع تسرب غير سام وصديق للملقحات والذي لن يتدهور مع التعرض للحرارة أو الماء. ستحتاج إلى خمس أصداف محار وصدفة صدفية أو زخرفية لكل عصا. لأغراض هذا المشروع وللتأكد من أنها تبرز في حديقتك، اختر أوتادًا بطول 24 بوصة إلى 36 بوصة بسماكة ¼ إلى ½ بوصة. تأتي قضبان HOPELF Dowel هذه في مجموعة من الأحجام المختلفة حتى تتمكن من اختيار الخيار الأفضل. اعتمادًا على ما لديك بالفعل أو ما تساوم عليه، فإن هذا المشروع صديق للميزانية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على ما يكفي من المواد لإنشاء العشرات من محطات الري في الحديقة لوضعها في أحواض الزهور الخاصة بك أو تقديمها للأصدقاء.