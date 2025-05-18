لا يوجد “خبيث” نية على خطأ الملاك ريس

إذا كان هناك شيء واحد واضح ، فهو أن Caitlin Clark لا يحب الدراما من حولها وزميلها في WNBA أنجيل ريس.

عندما سئل كلارك عن الخطأ الصارخ الذي ارتكبه ضد ريس خلال فوز حمى 93-58 على السماء في افتتاح الموسم يوم السبت ، أصر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على أنها مسرحية ذكية.

“دعونا لا نجعل الأمر شيئًا ليس كذلك” ، قالت كلارك بعد نشرها الثلاثي الثالث في حياتها المهنية. “لقد كانت مجرد مسرحية جيدة على كرة السلة. لست متأكدًا مما رأى المرجع لترقيته ، وهذا الأمر متروك لتقديرهم. إنه أمر لا شيء خطأ لوضعهم في خط الرمية الحرة. لقد شاهدت الكثير من كرة السلة في حياتي ، وهذا بالضبط ما كان عليه. لم أحاول أن أفعل أي شيء ضار. هذا ليس نوع اللاعب الذي أنا عليه”.

قال ريس إنها ببساطة “مسرحية لكرة السلة” عندما سئل عنها بعد المباراة.

ارتكب كلارك خطأ خلال الربع الثالث ، ودفع ريس على الأرض تحت السلة لمنعها من التقاط تسديدة.

بعد المراجعة ، تعرضت كلارك مع 1 Flagrant 1 ، حيث تم إصدار كل من RESE و Reese حيث كان لا بد من فصل الاثنين من قبل اللاعبين عن كل فريق.

أنهى كلارك المباراة مع 20 نقطة ، و 10 كرات مرتدة و 10 تمريرات حاسمة كما فازت الحمى في انفجار. قضى ريس ليلة قوية أيضًا ، حيث سجل 12 نقطة لتتماشى مع 17 كرة مرتدة.

حتى أن أداء كلارك استحوذ على انتباه ليبرون جيمس.

“Triple Dub CC !! طريقة رائعة لبدء الموسم!” نشر جيمس على X.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، فتحت كلارك أمام ESPN حول شعورها بالتكيف أكثر مع WNBA في موسمها الثاني مقارنةً بافتتاح العام الماضي عندما كانت صاعقة تنطلق في موسم طويل في جامعة أيوا.

وقال كلارك لـ ESPN هذا الأسبوع: “بصراحة ، لا أتذكر حتى حقًا (المباراة الافتتاحية) العام الماضي”. “ربما هذا شيء جيد. أعتقد (هذا العام) أنه يتجه إلى هناك والاستمتاع والثقة. لقد كنت في هذا الدوري لمدة عام الآن. أعرف أنني أنتمي. أعرف أنني أستطيع الأداء ، ويمكنني أن أجعل زملائي في الفريق أفضل كل ليلة. وهذه هي وظيفتي.

“لن يكون كل شيء مثاليًا. امنح نفسك نعمة. ستكون هناك لحظات جيدة حقًا. ستكون هناك لحظات حيث تكافح. لذا فقط أحاول أن تبقى محايدًا قدر الإمكان والبقاء إيجابيًا. لكن … لقد كنت في هذه اللحظات قبل ذلك ، وأنا مستعد لها.”

تعزف الحمى القادمة The Dream ليلة الثلاثاء.