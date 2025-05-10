لا يوجد طريق سهلة لتسلق الشمس من خلال “إعادة التعيين”

لم يكن أي شيء في الأشهر الستة الماضية سهلة بالنسبة ل Connecticut Sun.

بعد ست رحلات متتالية إلى الدور نصف النهائي من WNBA مع عدم وجود جوائز بطولة لإظهارها ، كان التغيير أمرًا لا مفر منه.

ولكن ما تلا ذلك كان سلسلة من الضربات التي تركت كونيتيكت التردد.

غادرت المدرب ستيفاني وايت قبل أن ينتهي عقدها لتولي نفس الوظيفة مع حمى إنديانا ، أول دومينو رئيسي يتجول في هذا الموسم.

تلا ذلك هجرة جماعية من اللاعبين ، مع جميع المبتدئين العاديين والعديد من اللاعبين الرئيسيين الآخرين الذين يريدون الخروج أو يغادر في وكالة حرة.

ترك ذلك المدير العام للعام الأول مورغان توك لالتقاط القطع.

وقال توك لصحيفة “ذا بوست يوم الجمعة” قبل أن تلعب الشمس الحرية في مباراة ما قبل الموسم في مركز باركليز: “لقد حان الوقت لإعادة ضبط”. “كنا نعلم أن الأمور تتغير ، ومن الصعب أن نمر بذلك. إنه أمر صعب … بصفته جنرال موتورز جديد وكموظفين يجب أن يأخذوا الكثير من عدم اليقين ، لكنني أعتقد أنه بالنسبة لنا ، أشعر بالتأكيد أنه سيؤدي إلى إخراجنا للمستقبل.”

توك ، البالغة من العمر 31 عامًا ، أصغر جنرال موتورز في الدوري ، قامت بعملها. في الوقت الحالي ، كانت عالقة بين صخرة ومكان صعب.

قال توك: “سأكون صادقًا حقيقيًا: أنت تغمر”. “هناك لحظات تحبها ،” ماذا؟ يا إلهي. مثل ، ما الذي يحدث “. لكني أعتقد أنك تثق بعملك.

“قد يبدو الأمر مجنونًا بعض الشيء في الخارج. قد يكون الكثير من الناس يقولون أشياء لأنهم لا يفهمون حقًا ما يجري. لكنني أعتقد لنا ، طالما أننا نعلم أن لدينا الرؤية في الأفق.”

استأجرت الشمس الفرنسية راشيد ميزيان كمدرب رئيسي للفريق.

أما بالنسبة لملء القائمة ، فقد كانت واجبة.

بعض العيوب التي تجعل ولاية كونيتيكت واحدة من أقل الامتيازات المرغوبة للعب من أجلها خارج عن سيطرة توك.

تلعب الشمس في Mohegan Sun Arena وممارسة الانقسام بين هناك ومجتمع Mohegan القبلي والمركز الحكومي ، وهو منشأة متعددة الاستخدامات مشتركة مع عامة الناس.

وقعت حادثة سيئة السمعة خلال التصفيات في العام الماضي والتي تعطلت فيها ممارسة الشمس بسبب حفلة عيد ميلاد البالغة من العمر عامين.

لم تتقاسم الشمس أي خطط لتجديد منشآتها.

هذا جزء فقط من معركة توك.

قال توك: “حتى قبل سباق المنشأة ،” ربما لا تكون كونيتيكت هي الأسواق الأكثر إثارة التي يريد الناس أن يكونوا فيها “.

Uncasville هو أصغر سوق في WNBA. إنه لأمر مؤلم لزيارة الفرق والمشجعين المسافرين.

حتى نجمة الفريق ، مارينا مابري ، طلبت تداول هذا الموسم ، على الرغم من أنها قبلت منذ ذلك الحين حقيقة أن على الشمس رفض طلبها.

لم تكن الشمس مقصودًا مجانيًا مطلوبًا للغاية. في الماضي ، بنوا من خلال المسودة ومع الصفقات. يخطط Tuck لمتابعة هذا المسار إلى الأمام.

أضافت The Sun مهاجم LSU السابق Aneesah Morrow ومهاجم NC السابق Saniya Rivers مع اختيار الرقمين 7 و 8 ، على التوالي ، في مسودة هذا العام لتكون جزءًا من قلب الفريق الجديد.

إعادة البناء ليست ممتعة ولم تكن أبدًا.

ليس هناك ما يضمن أن يعود فريق مثل The Sun إلى ذروةه ، أو يأملون ، ويخترقون ويفوزون ببطولة.

مع دخول كونيتيكت في السنة الأولى من هذا الإصلاح ، تحاول Tuck وضع الصورة الكبيرة في الاعتبار أثناء محاولة البقاء صبورًا خلال هذه العملية.

وقال توك: “كنا نعلم أنه من الصعب تغيير فريق تمامًا ثم ، مثل ، على استعداد للذهاب في اليوم الأول”. “سيستغرق الأمر بعض الوقت. وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد مع نوع من التدحرج مع اللكمات قليلاً. وأنت تعلم ، اتخاذ القرارات التي ستساعدنا على إعدادنا على المدى الطويل.”