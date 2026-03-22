لا يوجد مكان لغرفة طعام رسمية؟ قد توفر الأماكن الخارجية البديل المثالي

لا يتمتع الجميع بغرفة طعام مثالية تتيح لهم امتياز الاستضافة والترفيه. إذا كنت تعيش في منزل أو شقة صغيرة، فمن المحتمل أنك لا تملك مساحة كافية لتناول الطعام. حتى لو كان المنزل يحتوي على مساحة مخصصة لتناول الطعام، فقد تضطر إلى التضحية بغرفة طعام رسمية من أجل شيء أكثر إلحاحًا، مثل غرفة معيشة لا يمكنك الاستغناء عنها أو مكتب منزلي للعمل عن بعد. لكن هل هذا يعني أنك تقول لا لاستضافة أوقات ممتعة مع أصدقائك وأقاربك؟ مُطْلَقاً. طالما أن لديك مساحة خارجية، مثل حديقة مع فناء، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بمحادثات طويلة مع أحبائك، إلى جانب الطعام الجيد وزجاجات النبيذ! قم بإعداد هيكل ظل في الفناء، مع بعض الغطاء الأرضي أو الأعشاب لتقسيم المساحة، وأضف أثاثًا مريحًا مع أغطية طاولات مستوحاة من الطبيعة، وها هو إعداد تناول الطعام في الهواء الطلق جاهز!
هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار قبل البدء في تصميم مكان تناول الطعام في الهواء الطلق. إذا كان لديك مساحة لمطبخ خارجي، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع مستوى تجربة تناول الطعام في الهواء الطلق. يمكن للمطبخ الخارجي أن يضيف الكثير من القيمة إلى منزلك أيضًا. إذا لم يكن لديك هذا الرفاهية، فاجعل منطقة تناول الطعام الخارجية قريبة من مطبخك قدر الإمكان. سيؤدي ذلك إلى تسهيل الاستضافة بشكل أفضل، حيث يمكنك مراقبة طبخك وتقديم العناصر بسهولة أكبر. علاوة على ذلك، فإن وجود عدد قليل من طاولات العربات لنقل الأطعمة والمشروبات مفيد لربط منطقة تناول الطعام بالمطبخ. يوصى باستخدام عربة من خشب الساج، لأنها عملية وسهلة الحركة.
قم بإنشاء غرفة طعام خارجية تتميز بالجمالية والعملية
إذا كان لديك حديقة أو فناء خارج منزلك، فيكفي تصميم منطقة صغيرة لتناول الطعام. استخدم النباتات القصيرة والأعشاب والتحوطات لفصل منطقة تناول الطعام وإضفاء مظهر منعزل عليها. يمكنك أيضًا استخدام النباتات العصارية أو النباتات الحدودية أو الأشجار المدمجة، مثل صنوبر الموجو، لتحديد مناطق مختلفة في الإعداد. تخدم النباتات غرضًا مزدوجًا يتمثل في توفير الانتقال وإعطاء مساحة تناول الطعام الخارجية مظهرًا طبيعيًا أكثر خصوبة. يمكنك أيضًا استخدام بعض المناظر الطبيعية الصلبة لتحديد المناطق في حديقتك. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد نمط الرصف بلون مختلف في جعل جزء معين من المساحة متميزًا عن الباقي.
في حين أن مثل هذا الإعداد يمكن أن يجعل تناول الطعام في الهواء الطلق عمليًا، يمكنك تحسين الأمور بضع درجات عن طريق إضافة هيكل الظل، مثل العريشة أو شراع الظل، إلى الفناء. هناك طرق متعددة لتظليل الفناء. إذا كان لديك بالفعل شجرة كبيرة في حديقتك، فيمكنك وضع طاولة الطعام بالقرب منها للحصول على الظل الطبيعي. حتى بدون هذه العناصر الفاخرة، يمكن لشيء بسيط مثل المظلة الملونة أن يخلق مظلة للمكان. ومع ذلك، يمكن للظل القوي أيضًا أن ينقذك من تقلبات الطقس.
استخدم حديقتك لاستكمال تصميم تناول الطعام في الهواء الطلق
بصرف النظر عن المكان نفسه، يمكن لحديقتك أيضًا أن تحدد اختيارك لأغطية الطاولات في مساحة تناول الطعام. يتفق الخبراء على أن Anastasia Casey، مؤسسة Design Camp for Austin، تحب تضمين الكثير من العناصر الطبيعية في طاولاتها الخارجية. “تبدأ عمليتي برحلة إلى سوق المزارعين، حيث يمكنني أن ألاحظ الزهور الموسمية والأعشاب والمنتجات في الموسم وأترك المكافأة تتحدث عن نفسها”، كما تقول لـ Livingetc.
ولكن يمكنك أيضًا استخدام الألوان والأنسجة الخاصة بحديقتك وفناءك لإلهام تصميم طاولاتك. في الواقع، فإنه يساعد على إبقاء الأمور بسيطة إلى حد ما، خاصة خلال فصل الصيف. احصل على بعض الأعشاب من حديقتك، وأضف الأواني الفخارية المعتادة من المطبخ، وأحضر بضع طبقات من المنسوجات الناعمة لإثارة الاهتمام البصري والشعور بالدفء، ودع الأناقة الطبيعية لحديقتك تقوم بالباقي.
عندما يتعلق الأمر باختيار الأثاث، ركز على الراحة قبل أي شيء آخر لتمنح ضيوفك الراحة. تضمن المقاعد المريحة استمرار الأجواء أثناء وجبات العشاء والغداء الطويلة. تأكد من أن الأثاث مقاوم للماء. إذا لم تكن الأرضية مستوية (على سبيل المثال، أنت تضع الأشياء على الأرض نفسها)، فإن إضافة مجموعة من الأوتاد يمكن أن يمنع طاولة الطعام من الانقلاب في الحديقة. في الأماكن الخارجية، من المفيد أيضًا الحصول على أثاث قابل للطي لتوفير مكان إقامة أفضل. أخيرًا، أضف القليل من الإضاءة المتسلسلة (أو الإضاءة المنخفضة المستوى على سطح الطاولة، إذا كنت ترغب في خلق المزيد من الاهتمام باستخدام الظلال)، وستحصل على جو مريح مثالي لخطط تناول الطعام في عطلة نهاية الأسبوع.