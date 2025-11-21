لحظات عتيقة من مشهد موسيقى الروك في الثمانينيات والتي لن تخرج عن الموضة أبدًا

كانت موسيقى الروك في الثمانينيات أكثر ثراءً وتنوعًا من أي وقت مضى، حيث امتزجت مع موسيقى الفانك والسول والبوب لخلق أصوات جديدة تعكس الاستخدام المتغير للتكنولوجيا. بدا أن آلات التوليف الرقمية كانت منتشرة في كل مكان تقريبًا، بينما فيما يتعلق بوصول الموسيقى إلى جماهير أوسع، شهد فجر MTV أن أصبحت مقاطع الفيديو الموسيقية حاسمة لتحويل أغاني الروك إلى نجاحات تجارية. كان وصول القرص المضغوط أيضًا بمثابة تحول، حيث غيّر إلى الأبد كيفية استهلاك الموسيقى وجعل موسيقى الروك هدفًا للبالغين، حيث أعاد المشترون شراء العديد من كلاسيكيات العصور السابقة، مما سمح للأعمال القديمة بالحفاظ على جماهير الجولات حتى في غياب مواد جديدة.
في هذه الأثناء، كانت موسيقى الروك تنظر إلى تاريخها وتستمد الإلهام كما كانت تفعل دائمًا، كما يتضح من ولادة موسيقى الروك من جديد في نهاية العقد، مثل وصول فرقة Guns ‘n Roses، والتي استلهمت أيضًا من مغني الروك الساحرين في السبعينيات. في حين أن الكثير مما كان شائعًا في الثمانينيات يبدو بلا شك أنه يعود تاريخه إلى آذان حديثة، فقد صمد قدر مذهل أمام اختبار الزمن، وهناك لحظات لا حصر لها من موسيقى الروك في الثمانينيات والتي لا تزال تتمتع بالقدرة على إيقاف الناس في مساراتهم. فيما يلي خمس لحظات زلزالية فقط من العقد والتي لن تخرج عن الموضة أبدًا.
ايه سي/دي سي، “العودة باللون الأسود”
AC/DC هي واحدة من تلك الفرق التي لم تركب موجات الموضة أبدًا؛ بدلاً من ذلك، فهو موجود بعيدًا عن اتجاهات الموسيقى، وهو قانون موثوق به في حد ذاته تمكن من الاستمرار في التأرجح لمدة 50 عامًا على التوالي. لا يعني ذلك أنها لم تمر بلحظات منخفضة. في فبراير 1980، عُثر على قائد الفرقة، بون سكوت، ميتًا في سيارته بعد ليلة من الإفراط في شرب الخمر. كان يبلغ من العمر 33 عامًا فقط، وبدا أن وفاته ستؤدي إلى سقوط الفرقة الأسترالية في حالة من الفوضى.
لكن AC/DC سرعان ما أظهرت مرونتها. مثلما كان المعجبون يشعرون بالقلق من أن الأمور لا يمكن أن تكون جيدة كما كانت في السبعينيات، أصدرت فرقة AC/DC أغنية “Back in Black”، وهي عودة من نوع ما في عام 1980 تضم مغنيًا جديدًا، براين جونسون المولود في المملكة المتحدة. مع جونسون على رأس القيادة، شهدت فرقة AC/DC نهضة مذهلة مع أغنية Back in Black، وهي أغنية لحفلة روك تحتفي بالجنس والكحول والروك أند رول، والتي تشيد ببون سكوت مع شعور آسر ببهجة الحياة.
على الرغم من المأساة التي سبقته، حقق ألبوم “Back to Black” نجاحًا هائلاً، حيث بيع منه أكثر من 50 مليون نسخة، وحصل على شهادة البلاتين 27 مرة في الولايات المتحدة، وتم إدراجه رسميًا كثالث أفضل ألبوم مبيعًا على الإطلاق. تظل أغنية يجب الاستماع إليها لأي شخص جديد يتحول إلى موسيقى الروك وهي خالدة مثل الفرقة نفسها.
الملكة في لايف ايد
هناك لحظات مميزة، ثم هناك لحظات مميزة، وفي مجموعة عروض موسيقى الروك هناك القليل من العروض الرائعة التي قدمتها كوين أمام حشد من 72000 شخص في استاد ويمبلي بلندن، كجزء من حفل Live Aid في 13 يوليو 1985. يبلغ إجمالي طوله 21 دقيقة فقط، ولا يزال آسرًا تمامًا للجماهير اليوم.
كانت فرقة Queen تمر بمرحلة هشة قبل أداء Live Aid. طاردت الصحافة الرجل الأمامي فريدي ميركوري بشائعات حول حياته الجنسية، واجتذبت الفرقة أيضًا صحافة سلبية للقيام بجولة في نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. حرصًا على تغيير الأمور، رأت الفرقة في العرض الخيري فرصة لإعادة ضبط السرد ولفت الانتباه مرة أخرى إلى قوة موسيقاها وعروضها الحية.
قدمت كوين، التي اشتهرت سابقًا بعروضها المسرحية، مجموعة مجردة من الظهر، حيث ارتدى ميركوري سترة بيضاء بسيطة وشارة للذراع، وبصرف النظر عن مكالمة واستجابة واحدة مدتها 30 ثانية مع الجمهور، لم يضيع أي وقت في تفجير أكبر أغاني الفرقة. بدءًا من “Bohemian Rhapsody” وانتهاءً بأغنية “We Will Rock You” – والتي بدا خلالها أن كل قبضة في الملعب تضخ الهواء في انسجام تام – و”We Are The Champions”، ربما تعتبر المجموعة أفضل عرض لموسيقى الروك على الإطلاق. وبالنسبة للكثيرين، يوضح هذا العرض أن ميركوري كان أفضل مؤدي لموسيقى الروك: وقد تم تقليد استخدامه المتبجح لحامل الميكروفون الخاص به كدعامة على نطاق واسع، حيث لا تزال أجيال من الموسيقيين يتطلعون إلى هذا الأداء للحصول على الإلهام.
الرؤوس المتكلمة، “توقف عن المنطق”
يُعرف اليوم بأنه أحد أعظم أفلام الحفلات الموسيقية على الإطلاق، وقد وصل فيلم “Stop Make Sense” إلى دور السينما في عام 1984 بفكرة بسيطة. من إخراج جوناثان ديم، كان من المقرر أن يُظهر فرقة الموجة الجديدة الرائدة Talking Heads وهي تؤدي 16 من أكبر أغانيها في الليالي الثلاث الأخيرة من جولتها الطموحة التي تحمل الاسم نفسه. الافتتاح مع أداء الرجل الأمامي ديفيد بيرن منفردًا على الغيتار الصوتي، تنضم إليه المجموعة على المسرح وتنمو ببطء من خلال الأغاني المبكرة لقائمة الأغاني، حتى يرافق بيرن ليس فقط أعضاء فرقته الثلاثة الآخرين، ولكن خمسة موسيقيين داعمين إضافيين. في النهاية، يؤدي هذا إلى إنشاء جدار ضخم من الصوت وسط تصرفات غريبة أخرى على المسرح، مثل رقص بيرن مع مصباح واقف وارتداء بدلته الرمادية الشهيرة، والتي تتوسع بشكل غير مفهوم مع استمرار العرض.
بمجرد رؤيته، لا يمكن نسيان الجو الفريد الذي خلقه فيلم “Stop Make Sense” بسهولة. كما يوحي العنوان، هناك إحساس بالمعنى السردي السائد طوال الوقت، ولكن من الصعب فهمه، وهو ما قد يكون جزءًا من السبب وراء استمراره في جذب الجماهير بعد أكثر من 40 عامًا. قوبلت إعادة إصدار الفيلم في عام 2023 بموجة من الإشادة من النقاد.
عهد الأمير الأرجواني
كان هناك العديد من الأعمال الموسيقية التي حظيت بلحظات مذهلة في الشمس خلال الثمانينيات، بدءًا من Eurythmics وFrankie Goes To Hollywood، التي حققت اختراقات عالمية في موسيقى السينثبوب في عام 1983، وحتى عودة موسيقى الروك مع وصول Guns ‘n Roses في نهاية العقد. ولكن يمكن القول إنه لم يكن هناك فنان موجود في كل مكان مثل مايسترو مينيابوليس برينس، الذي وصل إلى ذروة حياته المهنية في عام 1984 مع إطلاق عمله الرائع “Purple Rain”.
كان برنس عازفًا متعدد الآلات يتمتع بموهبة هائلة، مع كاريزما لا تصدق وحضور على المسرح بالإضافة إلى قطع إنتاجية، وقد كان برنس يصنع الأمواج بشكل مطرد منذ إصدار ألبومه الأول “For You” في عام 1978. مع “Dirty Mind” في الثمانينيات، و”Controversy” في عام 1981، و”1999″ في عام 1983، ارتفع نجمه بشكل مطرد طوال أوائل الثمانينيات، ولكن لا شيء مقارنة بما كان عليه الحال يأتي بعد ذلك. كان “Purple Rain” فيلمًا رائجًا يحكي قصة صعود برينس إلى الشهرة، وألبومًا صوتيًا مصاحبًا يحتوي على بعض من أفضل الموسيقى في مسيرة Purple One المهنية.
حقق كل من الفيلم والألبوم نجاحًا تجاريًا هائلاً، كما أنتج الألبوم أيضًا أربع أغنيات فردية، أولها “When Doves Cry” وصلت إلى المركز الأول على Billboard Hot 100، بينما تصدر ألبوم الفيلم والموسيقى التصويرية “Purple Rain” المخططات الخاصة بكل منهما. تعد موسيقى برنس في هذه الفترة بلا شك من أكثر الموسيقى تأثيرًا في العقد بأكمله، وكان مزجه السلس لعوالم الروك والفانك والسول وآر أند بي والبوب يبشر بالصوت المنحني لأكبر الفنانين التجاريين اليوم.
كيت بوش تجري أعلى هذا التل
دخلت أغنية “Running Up That Hill (A Deal With God)” المنفردة لكيت بوش في التاريخ باعتبارها أحد كلاسيكيات موسيقى الروك الفنية، حيث وضعت الأساس لأجيال من نجوم الباروك عبر مجموعة متنوعة من الأنواع. كانت كاتبة الأغاني والمغنية البريطانية نجمة في المملكة المتحدة منذ عام 1978، وذلك عندما أصدرت أغنيتها المنفردة “Wuthering Heights”، التي كتبتها عندما كان عمرها 19 عامًا فقط، وأعلنت أنها موهبة مذهلة وفريدة.
لكن الأمر استغرق حتى عام 1985 حتى تتمكن بوش من تحقيق اختراقها في السوق الأمريكية، حيث وصلت أغنية “Running Up That Hill” إلى المركز 30 على قائمة Billboard Hot 100 وأرسلت أيضًا ألبوم الاستوديو المصاحب “Hounds of Love” إلى أعلى قوائم الألبومات. على الرغم من أنها لم تكن بالمكانة العالية التي تستحقها الأغنية، إلا أنها خلقت عبادة دولية كبيرة من أتباع بوش والتي تفاعلت بشكل إيجابي مع إصداراتها الجديدة منذ ذلك الحين، مهما كانت دورات إطلاق سراحها متفرقة. ولكن على الرغم من الإشادة المستمرة من النقاد، لن يصل أي شيء مرة أخرى إلى ذروة فيلم “Running Up That Hill”، الذي يبدو أن مكانته الكلاسيكية تنمو كل عام.
تم توضيح خلود الأغنية والأداء بشكل واضح في عام 2022، عندما عادت أغنية “Running Up That Hill (A Deal With God)” للظهور مرة أخرى بسبب ظهورها بشكل بارز في عرض Netflix “Stranger Things”. قوبلت الأغنية بموجة من التقدير من المعجبين الجدد، ومن المحتمل أن الكثير منهم لم يولدوا عندما تم إصدارها لأول مرة. أدى العرض الجديد إلى تصدر الأغنية المخططات في العديد من البلدان، وأثار الاهتمام المتجدد بأغانيها ككل.
لماذا تم اختيار هذه اللحظات القديمة؟
لا توجد قاعدة صارمة عندما يعتبر شيء ما خارج الموضة. تختلف الأذواق، وما يجعل أحد محبي الموسيقى يتذمر من الاستفادة من الإدراك المتأخر قد يثير اهتمام أحد محبي الموسيقى الأصغر سنًا الذين يستكشفون مشهد موسيقى الروك في الثمانينيات لأول مرة. ولكن على الرغم من عدم وجود أي اعتبار للذوق، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تساعدنا في تحديد العمل الفني أو لحظة ثقافية معينة على أنها “خالدة”.
تستمر اللحظات الخمس المدرجة في قائمتنا في جذب جماهير جديدة، على الرغم من أن معظمها قد حدث منذ أكثر من أربعة عقود. حقيقة أن الموضات قد تغيرت كثيرًا منذ ذلك الحين – في الواقع، تجاوزت موسيقى الهيب هوب موسيقى الروك منذ فترة طويلة باعتبارها أكبر نوع موسيقي منفرد على هذا الكوكب – فقد حافظت لحظات موسيقى الروك القديمة هذه بطريقة ما على هدوئها، وإشادة النقاد بها، وقوتها التجارية. قد لا يعيش نجوم الروك إلى الأبد، ولكن في بعض الحالات، يبدو أن موسيقاهم من المرجح أن تعيش كذلك.