لحظات عتيقة من مشهد موسيقى الروك في الثمانينيات والتي لن تخرج عن الموضة أبدًا

AC/DC هي واحدة من تلك الفرق التي لم تركب موجات الموضة أبدًا؛ بدلاً من ذلك، فهو موجود بعيدًا عن اتجاهات الموسيقى، وهو قانون موثوق به في حد ذاته تمكن من الاستمرار في التأرجح لمدة 50 عامًا على التوالي. لا يعني ذلك أنها لم تمر بلحظات منخفضة. في فبراير 1980، عُثر على قائد الفرقة، بون سكوت، ميتًا في سيارته بعد ليلة من الإفراط في شرب الخمر. كان يبلغ من العمر 33 عامًا فقط، وبدا أن وفاته ستؤدي إلى سقوط الفرقة الأسترالية في حالة من الفوضى.

لكن AC/DC سرعان ما أظهرت مرونتها. مثلما كان المعجبون يشعرون بالقلق من أن الأمور لا يمكن أن تكون جيدة كما كانت في السبعينيات، أصدرت فرقة AC/DC أغنية “Back in Black”، وهي عودة من نوع ما في عام 1980 تضم مغنيًا جديدًا، براين جونسون المولود في المملكة المتحدة. مع جونسون على رأس القيادة، شهدت فرقة AC/DC نهضة مذهلة مع أغنية Back in Black، وهي أغنية لحفلة روك تحتفي بالجنس والكحول والروك أند رول، والتي تشيد ببون سكوت مع شعور آسر ببهجة الحياة.

على الرغم من المأساة التي سبقته، حقق ألبوم “Back to Black” نجاحًا هائلاً، حيث بيع منه أكثر من 50 مليون نسخة، وحصل على شهادة البلاتين 27 مرة في الولايات المتحدة، وتم إدراجه رسميًا كثالث أفضل ألبوم مبيعًا على الإطلاق. تظل أغنية يجب الاستماع إليها لأي شخص جديد يتحول إلى موسيقى الروك وهي خالدة مثل الفرقة نفسها.