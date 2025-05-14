لحظات غرانت إيمهارا الأكثر خطورة على الأساطير

انضم Grant Imahara إلى سلسلة “Mythbusters” التي تم التقدم فيها بالفعل وشعبية “MythBusters” لموسمها الثالث. كان سيبقى في برنامج الواقع التعليمي ولكنه مسلّح لمدة 11 عامًا حتى عام 2014 ، حيث أجرى تجارب خطيرة ويظهر الحقائق المتأصلة حول العلم من خلال خلفيته وحسن النية التي تغذيه. قبل (وبعد) كان اختبار تلفزيوني ، اخترع Imahara عددًا من التقنيات وعمل في الهندسة ، الرسوم المتحركة ، الروبوتات ، والمؤثرات الخاصة.
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تسببت آثار تمدد الأوعية الدموية في وفاة إيمهارا في يوليو 2020 عن عمر يناهز 49 عامًا. أحد أكثر الأشياء المأساوية التي ستحدث لأجهزة “الأساطير”. كانت وفاته المبكرة غير متوقعة للغاية ، خاصةً أنه من المفارقات ، أن إيمهارا تجنب إصابة كبيرة لنفسه وإلى فوجه بانتظام خلال إنتاج عرضهم الطويل. إليكم كل الأوقات التي تغلبت فيها Imahara بالخطر والكوارث على “Mythbusters”.
جرانت Imahara تصنع لعبة Fireball Coffee Creamer
في حلقة “Mythbusters” لعام 2008 بعنوان “Hour” ، استكشف كلا الفريقين من المختبرين المبادئ العلمية التي تنتشر عبر الإنترنت عبر مقاطع الفيديو والميمات الشهيرة. نظرت جرانت إيمهارا ، إلى جانب Tory Belleci و Kari Byron ، في فكرة أن نشارة الخشب ، عندما تم تطبيق النار ، ستشعر بتشكيل كرة نارية كبيرة. تم تأكيد هذه النظرية ، وبالتالي قام الثلاثي بالتحقيق في حقيقة أخرى مفترضة: كان هذا المسحوق غير القابل للاشتعال بسبب مزيج من المواد الكيميائية المطلوبة لجعل القهوة المستقرة الخالية من الحليب.
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قام الفريق بتثبيط قيمتها البودرة التي تبلغ مساحتها 500 جنيه في مدفع الهواء مزورة مع مشاعل. Imahara تزوير المعدات ، وطبقت Belleci اللهب. استغرق الأمر بضع ثوان للحصول على الذهاب. وقال بايرون لخطأ العقلية من الكتلة العملاقة التي بدأت ككيان أبيض ودخان تحولت بسرعة إلى كرة من النار ، ” اعتقدت شركة Imahara and Company أنهما انتظروا على مسافة آمنة بعيدًا عن موقع الانفجار ، ولا تتوقع أن تكون خطيرة كما كانت. وقال بايرون: “ثم تغيرت الريح ، وبدأت قادمة إلينا”. اشتعلت كاميرات “Mythbusters” التي تهرب من النيران الساخنة بشكل مكثف عندما وصلوا على بعد أمتار قليلة.
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أصيب بمطرقة طيران
“الأسلحة النارية الفولكلور” ، عثرت حلقة عام 2006 من “Mythbusters” ، على طواقمها من العلماء الفضوليين الذين يحفرون في علم الأسلحة ، مثل الرصاص والبنادق والغريب قليلاً. كان Grant Imahara و Tory Belleci مهتمين بالأسطورة المرتبطة بالمقذوفات الغامضة نسبيًا ، والتي تنص على أنه إذا كان كل من المطارقان المماثلان يصنعان من المعدن بعضهما البعض بقوة كافية ، فسوف ينفصلان ويطردون شركات صغيرة خطيرة من المواد المتفجرة.
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ابتكر Belleci جهازًا روبوتيًا ، كان له أذرع ميكانيكية معارضة مع المطارق لتحطيم بعضها البعض. لم يعتقد Imahara أن الجهاز سيكون قادرًا على العمل بسرعة كافية للحصول على بيانات قابلة للحياة ، أو على الأقل ليس بالسرعة التي قد يتمكن الإنسان من تأرجح الأداة. أثناء تجربة قوته المطرقة من خلال محاولة ضرب مسمار في لوحة ، غاب بيلسي بالكامل. طارت المطرقة عدة أقدام خلف بيليسي ، حيث اعتقد إيمهارا نقطة مراقبة آمنة. بدلاً من ذلك ، ارتفعت الأداة بهذه القوة لدرجة أنها ضربته بشكل مؤلم في الساق السفلية.
واجه جرانت Imahara النفايات البشرية السامة
كانت المخاطر الأكثر شيوعًا في مكان العمل على مجموعة “الأساطير” هي السرعة والنار والآلات الشاقة. لكن العرض ، في سعيه الجريء للحقيقة ، يمكن أن يكون مثير للاشمئزاز ، لدرجة أن جرانت إيمهارا كان على الاقتراب من النفايات البيولوجية. كانت إحدى الأساطير التي نظرت إليها في حلقة “Mini Myth Mayhem” لعام 2009 إذا كان من الممكن بناء شمعة تعمل من شمع الأذن ، وهو مفهوم لفت انتباه العرض عندما تم إعدامه في فيلم “Shrek”.
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طبيب متخصص في الأذن والأنف والحلق المخاوف التي تم شراؤها من أجل شمع الأذن “الأسطوريين” بكميات كبيرة ، تم إزالتها من قنوات مئات من مرضى الطبيب. بدأت Imahara التجربة من خلال تسخين جرة العينة المليئة بقطع شمع الأذن حتى يذوبها في حالة مرنة. “وذلك عندما سارت الأمور بشكل خاطئ بشكل فظيع” ، هذا ما قاله إيمهارا لخطية العقلية. “اكتشفنا لاحقًا أن السبب في أن الطبيب قد أزال جميع شمع الأذن من آذان الناس لأنه كان مصابًا”. كانت رائحة شمع الأذن المحملة بالجرثوف ، ضارة لدرجة أنها تسببت في تجفيف إيمهارا تلقائيًا. لم يستطع الاستمرار في المشاركة في التجربة ، كانت هذه هي شدة الرائحة. صنع أفراد من الطاقم الآخر الشمعة ، والتي لم تضيء. “ربما كان ذلك أبرز شيء قمت به في حياتي” ، كشف إيمهارا.
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ساعد جرانت Imahara في إطلاق النار على مدفع من خلال منزل
أثناء إنتاج حلقة من “Mythbusters” في ديسمبر 2011 ، أجرى العديد من أعضاء الفرق التي تظهر على الشاشة بعض التجارب على مدفعية. كانت العديد من تدابير السلامة في مكانها: تم إجراء الاختبار في مجموعة القنابل في مقاطعة ألاميدا في شمال كاليفورنيا ، وشاهدتها تقنية موثوق بها. بعد أن ذهبت العديد من الطلقات وفقًا للخطة ، أخطأت واحدة في Cannonball ، على أقل تقدير ، كذابًا من حاجز أمان وتجاوز النطاق وفي حي على بعد حوالي 700 ياردة. انتهت رحلتها عندما ركضت في منزل ثم إلى سيارة متوقفة.
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قبل التجربة المشؤومة ، قام عضو فريق “Mythbusters” Grant Imahara بنشر رسالة (تم حذفها لاحقًا) على X ، ثم المعروفة باسم Twitter ، حول كيفية عمل العرض مع المدفعية في ذلك اليوم ، ولكن لم يكن هناك أي تحذير آخر. قام جرانت إيمهارا ، إلى جانب النجوم المشاركين كاري بايرون ، وتوري بيلسي ، وآدم سافاج ، وجيمي هاينيمان ، بتصنيف حادثة المدفعية باعتبارها أسوأ تجربة واحدة في تاريخ “الأساطير”.
كان يكاد يمسك بطنه
بحثت “Flying Guillotine” ، وهي حلقة 2011 من “Mythbusters” ، لمعرفة ما إذا كان سلاحًا شوهد في بعض أفلام فنون القتال القديمة المقدمة في القرن الثامن عشر كان يمكن أن يكون موجودًا كما هو موضح. يجب أن يكون الجهاز الذي تم إنشاؤه “الملقب بـ” Flying Guillotine “لفريق Grant Imahara Build ، ويجب أن يكون قادرًا على قطع كل من مقاتل العدو ثم إعادة رأسه على المستخدم.
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استغرق الأمر بعض التجربة والخطأ بالنسبة إلى النموذج الأولي لإيمهارا ، على الرغم من أنه وجد أنه من الأسهل استخدامه في اغتيال مخطط له أكثر من القتال أو الهجوم السريع. استخدم Imahara الدمى في الاختبارات ، لكنه كاد أن يضيع لإنسان حقيقي مع الجهاز المميت المحتمل. “لقد أثارت ذلك عن طريق الخطأ عندما كنت مثل ثلاثة أرباع محملة. وقطعت نوعًا من قميصي” ، اعترف Imahara في “Mythbusters” اللاحق. بعد أن تم فتح بطنه تقريبًا من خلال إعادة إنشاء مضاربة لجهاز تشوبهاة الرأس ، أخذ Imahara ارتداء ساحة جلدية واقية من تلك النقطة.