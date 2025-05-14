لحظات غرانت إيمهارا الأكثر خطورة على الأساطير

انضم Grant Imahara إلى سلسلة “Mythbusters” التي تم التقدم فيها بالفعل وشعبية “MythBusters” لموسمها الثالث. كان سيبقى في برنامج الواقع التعليمي ولكنه مسلّح لمدة 11 عامًا حتى عام 2014 ، حيث أجرى تجارب خطيرة ويظهر الحقائق المتأصلة حول العلم من خلال خلفيته وحسن النية التي تغذيه. قبل (وبعد) كان اختبار تلفزيوني ، اخترع Imahara عددًا من التقنيات وعمل في الهندسة ، الرسوم المتحركة ، الروبوتات ، والمؤثرات الخاصة.

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تسببت آثار تمدد الأوعية الدموية في وفاة إيمهارا في يوليو 2020 عن عمر يناهز 49 عامًا. أحد أكثر الأشياء المأساوية التي ستحدث لأجهزة “الأساطير”. كانت وفاته المبكرة غير متوقعة للغاية ، خاصةً أنه من المفارقات ، أن إيمهارا تجنب إصابة كبيرة لنفسه وإلى فوجه بانتظام خلال إنتاج عرضهم الطويل. إليكم كل الأوقات التي تغلبت فيها Imahara بالخطر والكوارث على “Mythbusters”.