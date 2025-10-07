لحظة جانبية جوناثان غانون بعد انتباه لاعب لاعب NFLPA

قد يتسبب سلوك جوناثان غانون الجانبي الناري في بعض مشاكل الاتحاد.

تدرس رابطة لاعبي اتحاد كرة القدم الأميركي (NFLPA) ما إذا كان رد فعل مدرب أريزونا يوم الأحد بعد الركض ، حيث ترك Emari Demercado من الكرة قبل التسجيل ، مما أدى إلى تواقد كبير في خسارة محرجة من 22 إلى 21 إلى Tennessee لا يربح ، في كل الولايات المتحدة الأمريكية.

لم تطلق الاتحاد تحقيقًا بعد ، لكنه يدرس الموقف ، حيث بدا أن غانون قد وصل إلى الوراء مرة واحدة على الأقل.

استغرق تعثر Demercado ما كان يمكن أن يكون هبوطًا محتملًا في المجلس ، وتجمعت جبابرة إلى صاعقة الكرادلة للفوز الأول في العام.

اعتذر غانون منذ ذلك الحين للركض عن أفعاله.

وقال غانون يوم الاثنين ، وفقًا لـ ESPN: “لقد أخبرت فقط (الفريق) ، لقد تركت لحظة ما حدث أفضل مني هناك”. “من الواضح أنني أحاول أن أكون مستقرًا وهادئًا عاطفياً لأن وظيفتي هي حل المشكلات أثناء اللعبة وقيادة التهمة على ذلك. لذا ، ليس من أنا ، من أريد أن أكون ، وأخبرت اللاعبين ذلك اليوم.

“لذلك ، إنه خطأ من قبلي ، وهو مثل الجميع هناك ، ارتكب الجميع نوعًا من الأخطاء بالأمس ، وهو ما يتوج سبب عدم الفوز في اللعبة ، ولا يمكننا أن ندعها تحدث إلى الأمام.”

يبدو أن المشكلة في متناول اليد هي ما إذا كان غانون قد ضرب الركض بعد خطأه ، حيث يتلقى بروس أريان مدرب Buccaneers السابق غرامة قدرها 50،000 دولار لقيامها بذلك في عام 2022.

حظي Demercado بفرصة لإغلاق اللعبة عندما ركض على بعد 72 ياردة في مسابقة 21-6 مع بقاء أقل من 13 دقيقة بقليل ، لكنه بدلاً من ذلك يترك الكرة قبل الدخول إلى منطقة النهاية.

خرجت الكرة من منطقة النهاية للحصول على اللمس.

ظهر مقطع فيديو يوضح Gannon على الهامش يقترب من الركض ، حيث يتحرك جسده للخلف بعد أن أخذ لقطة على ما يبدو إلى صدره بينما خاطبه المدرب.

ربما يكون غانون قد ضرب وسادات كتف ديمورادو بينما كان يمشي وراءه.

احتشد تينيسي لنقاط الـ 16 نقطة من اللعبة للاضطراب في الطريق المذهل.

قال غانون ، لكل ESPN: “اعتقدت أنها كانت مسرحية كبيرة في اللعبة يجب أن يتم تنفيذها”. “لقد رأيتنا نفعل ذلك من قبل ، وننفذ هذه الأشياء ، ونحمل قبعتنا على إجراءات التشغيل القياسية حول الكرة ، وكنت أرغب في رؤيتها تنفذ بشكل أفضل قليلاً هناك.”

وبحسب ما ورد قال غانون أن ديميركادو لن يواجه عقوبة بسبب خطأه ، ولم يقعده في اللعبة بعد الخطأ.

لقد خسر الكرادلة الآن ثلاثة على التوالي منذ بداية 2-0 وسيحاولون السير على المسار الصحيح يوم الأحد في إنديانابوليس عندما يواجهون دانيال جونز والمهور.