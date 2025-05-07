لحم شهير معروف بكونه مرتفعًا في الحديد مليء بالزنك

هناك أشخاص يقسمون بالزنك كعلاج للجميع لكل شم أو عطس أو التهاب الحلق. وعلى الرغم من أن الزنك لا يمكن أن يصنع نزلات البرد بشكل سحري أو تختفي الأنفلونزا ، إلا أنها تظل معادنًا مفيدة شاملة مع الكثير من القدرات المثيرة للإعجاب.

يساعد الزنك في الحفاظ على الصحة الخلوية ، وكذلك يوفر مزايا أخرى على مستوى الحمض النووي. هذا هو السبب في أنه من الجيد الحفاظ على تناول الزنك في ضمن الجرعات اليومية الموصى بها من 8 ملليغرام للنساء و 11 ملليغرام للرجال للمساعدة في منع مشاكل الجلد ، ومشاكل الصحة الجنسية ، والأعراض الأخرى التي قد تحدث لك إذا كان لديك نقص في الزنك.

لكن ليس عليك اللجوء إلى تناول مكملات الزنك. من الممكن أن تستهلك كل ما يحتاجه جسمك من الطعام وحده. في الواقع ، فإن تناول 3 أوقية من معظم أنواع اللحم البقري يمكن أن يجعلك معظم الطريق هناك. على سبيل المثال ، يوفر شريحة لحم T-bone بثلاثة أوقية ما يقرب من 4 ملليغرام من الزنك. نفس كمية مشوي لحوم البقر تحتوي على حوالي 6 ملليغرام. بالإضافة إلى ذلك ، ستحصل على 2.85 ملليغرام و 2.34 ملليغرام (على التوالي) من الحديد من كل قطع كمكافأة.