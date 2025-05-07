لحم شهير معروف بكونه مرتفعًا في الحديد مليء بالزنك

هناك أشخاص يقسمون بالزنك كعلاج للجميع لكل شم أو عطس أو التهاب الحلق. وعلى الرغم من أن الزنك لا يمكن أن يصنع نزلات البرد بشكل سحري أو تختفي الأنفلونزا ، إلا أنها تظل معادنًا مفيدة شاملة مع الكثير من القدرات المثيرة للإعجاب.
يساعد الزنك في الحفاظ على الصحة الخلوية ، وكذلك يوفر مزايا أخرى على مستوى الحمض النووي. هذا هو السبب في أنه من الجيد الحفاظ على تناول الزنك في ضمن الجرعات اليومية الموصى بها من 8 ملليغرام للنساء و 11 ملليغرام للرجال للمساعدة في منع مشاكل الجلد ، ومشاكل الصحة الجنسية ، والأعراض الأخرى التي قد تحدث لك إذا كان لديك نقص في الزنك.
لكن ليس عليك اللجوء إلى تناول مكملات الزنك. من الممكن أن تستهلك كل ما يحتاجه جسمك من الطعام وحده. في الواقع ، فإن تناول 3 أوقية من معظم أنواع اللحم البقري يمكن أن يجعلك معظم الطريق هناك. على سبيل المثال ، يوفر شريحة لحم T-bone بثلاثة أوقية ما يقرب من 4 ملليغرام من الزنك. نفس كمية مشوي لحوم البقر تحتوي على حوالي 6 ملليغرام. بالإضافة إلى ذلك ، ستحصل على 2.85 ملليغرام و 2.34 ملليغرام (على التوالي) من الحديد من كل قطع كمكافأة.
يمكن أن تساعدك الزنك على التعافي من المرض بشكل أسرع
ما هي الآثار التي يمكن أن تحدثها الزنك من اللحوم الحمراء على صحتك المستقبلية؟ أولاً ، قد تكون قادرًا على تجنب استخدام أوراقك المريضة ، لأن الزنك يمكن أن يساعدك على تقليل الوقت الذي تقف فيه بالطقس.
وجدت مراجعة 2017 في JRSM Open أن أخذ Lozenges التي تحتوي على الزنك يمكن أن تقصر مدة الأعراض الباردة الشائعة بنسبة 28 ٪ إلى 40 ٪. كان مائة ملليغرام يوميًا من منتجات الزنك لوزنج هو الحد الأقصى للجرعة اللازمة لإنتاج هذا التأثير الإيجابي. ومع ذلك ، لا يمكنك أن تتوقع من الزنك أن يتوقف عن المرض في مساراته لأن أخذ الزنك يبدو أنه أكثر تدخلًا من التدخل الوقائي. كما أظهرت مراجعة 2024 في قاعدة بيانات Cochrane للمراجعات المنهجية ، فإن الدراسات السابقة ببساطة لم تدعم فكرة الزنك كعلاج بارد شائع. لكن المؤلفين وجد أن الزنك يمكن أن يقلل من الوقت الذي يستغرقه التعافي من البرد. هذه بالتأكيد مكافأة ، لأنك لا تعرف أبدًا المدة التي يمكن أن تستمر فيها البرد حقًا.
الفوائد الصحية المحتملة الأخرى للزنك
فائدة أخرى يمكن أن تراها من زيادة تناول الزنك قد تكون بمثابة خطر انخفاض في تطوير سرطانات معينة. على سبيل المثال ، لاحظت مراجعة 2022 في الحدود في التغذية أن استهلاك 5 غرامات من الزنك كل يوم (يتم تسليمه بشكل تدريجي) يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو المريء بنسبة 14 ٪ و 15 ٪ على التوالي. هذا يعني أن تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء يمكن أن يكون أحد تلك الطرق المفيدة لخفض احتمالية تشخيص السرطان.
تم ربط الزنك أيضًا بالتحسين لأولئك الذين يعانون من متلازمة الأمعاء القصيرة ، وهي مشكلة طبية أخرى تتعلق بنظام الجهاز الهضمي. على الرغم من أن هذا الاضطراب ليس شائعًا ، إلا أنه أمر يمكن أن يكون مهددًا للحياة لأنه يؤدي في كثير من الأحيان إلى أوجه قصور غذائية. في حين لم تتم الموافقة على الزنك كعلاج لمتلازمة الأمعاء القصيرة حتى الآن ، أظهرت دراسة 2024 في الطبيعة التي أجريت على الفئران أدلة واعدة على مكملات الزنك كوسيلة لتعزيز التئام المعوي وتشجيع امتصاص المغذيات المحسنة. أشار Maame Sampah ، وهو زميل أبحاث شارك في تأليف التجربة ، إلى أن “تعزيز تناول الزنك ساعد الفئران على التعافي بشكل أفضل وزاد فرصها في البقاء” (عبر Johns Hopkins Medicine).