لدى ايكيا طاولة قهوة جديدة داخلية/خارجية ستضيف لمسة أنيقة إلى فناء منزلك

لقد كنا جميعا هناك. تحمل قهوتك للخارج إلى الفناء، وتجلس، ثم تدرك أنه لا يوجد مكان لوضعها فيها. هذا عندما تفكر في طاولة القهوة بالداخل، لكن إخراجها للخارج يبدو وكأنه يتطلب الكثير من الجهد. هذا هو بالضبط ما يمكن لطاولة القهوة MÅBÄRSSKÄR الجديدة من ايكيا أن تساعدك. تم تصميم طاولة القهوة المعدنية هذه للاستخدام الداخلي والخارجي، وتباع حاليًا بحوالي 50 دولارًا. يبلغ عرض الطاولة حوالي 16 بوصة وارتفاعها 28 بوصة وطولها 24 بوصة، وهي مصنوعة بالكامل من الفولاذ المطلي بالمسحوق.

يتميز بمقبض مدمج يسمح للمستخدمين بتحريكه بسهولة في الداخل والخارج عند الحاجة. توجد أيضًا فتحات تصريف صغيرة على كل جانب من سطح الطاولة، والتي يمكن أن تساعد في مرور مياه الأمطار في حالة رغبتك في الاحتفاظ بها بشكل دائم في الخارج. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن ايكيا تقترح أنه إذا كنت لا تخطط لاستخدام الطاولة لفترة طويلة، فيجب عليك تخزينها في مكان بارد وجاف بالداخل. ومع ذلك، يمكن للطاولة التعامل بسهولة مع الاستخدام العادي الداخلي والخارجي.

وفقًا لايكيا، فإن طلاء المسحوق الخاص بها لا يساعد طاولة القهوة على مقاومة الصدأ والعفن والبهتان فحسب، بل يجعلها سهلة التنظيف أيضًا. كل ما عليك فعله هو مسحه بالماء والصابون المعتدل ثم تجفيفه بقطعة قماش. ولكن مع ذلك، إذا كانت MÅBÄRSSKÄR لا تناسب ذوقك، فربما ينبغي عليك النظر إلى LÅGASKÄR، وهي طاولة قهوة خارجية من ايكيا يمكن استخدامها أيضًا كمساحة تخزين أنيقة.