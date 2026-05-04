لدى ايكيا طاولة قهوة جديدة داخلية/خارجية ستضيف لمسة أنيقة إلى فناء منزلك

لقد كنا جميعا هناك. تحمل قهوتك للخارج إلى الفناء، وتجلس، ثم تدرك أنه لا يوجد مكان لوضعها فيها. هذا عندما تفكر في طاولة القهوة بالداخل، لكن إخراجها للخارج يبدو وكأنه يتطلب الكثير من الجهد. هذا هو بالضبط ما يمكن لطاولة القهوة MÅBÄRSSKÄR الجديدة من ايكيا أن تساعدك. تم تصميم طاولة القهوة المعدنية هذه للاستخدام الداخلي والخارجي، وتباع حاليًا بحوالي 50 دولارًا. يبلغ عرض الطاولة حوالي 16 بوصة وارتفاعها 28 بوصة وطولها 24 بوصة، وهي مصنوعة بالكامل من الفولاذ المطلي بالمسحوق.
يتميز بمقبض مدمج يسمح للمستخدمين بتحريكه بسهولة في الداخل والخارج عند الحاجة. توجد أيضًا فتحات تصريف صغيرة على كل جانب من سطح الطاولة، والتي يمكن أن تساعد في مرور مياه الأمطار في حالة رغبتك في الاحتفاظ بها بشكل دائم في الخارج. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن ايكيا تقترح أنه إذا كنت لا تخطط لاستخدام الطاولة لفترة طويلة، فيجب عليك تخزينها في مكان بارد وجاف بالداخل. ومع ذلك، يمكن للطاولة التعامل بسهولة مع الاستخدام العادي الداخلي والخارجي.
وفقًا لايكيا، فإن طلاء المسحوق الخاص بها لا يساعد طاولة القهوة على مقاومة الصدأ والعفن والبهتان فحسب، بل يجعلها سهلة التنظيف أيضًا. كل ما عليك فعله هو مسحه بالماء والصابون المعتدل ثم تجفيفه بقطعة قماش. ولكن مع ذلك، إذا كانت MÅBÄRSSKÄR لا تناسب ذوقك، فربما ينبغي عليك النظر إلى LÅGASKÄR، وهي طاولة قهوة خارجية من ايكيا يمكن استخدامها أيضًا كمساحة تخزين أنيقة.
يبدو المشترون أيضًا راضين جدًا عن MÅBÄRSSKÄR من ايكيا
لا يزال MÅBÄRSSKÄR جديدًا نسبيًا، لذلك لا يوجد لديه العديد من التقييمات على موقع ايكيا حتى الآن. ومع ذلك، فإن المراجعات التي يقدمها هي في الغالب إيجابية. بشكل عام، حصل على تقييم متوسط محترم جدًا يبلغ 4.7 نجوم، بناءً على تسعة تقييمات ومراجعات عالمية. ستة مشترين أعطوه تصنيف 5 نجوم، بينما صنفه الثلاثة الباقون بـ 4 نجوم.
تدور معظم المراجعات الإيجابية حول مظهر الطاولة وإمكانية نقلها. وفقًا للعملاء، فإن الطاولة ليست جذابة فحسب، ولكنها أيضًا سهلة الحمل بيد واحدة، مما يجعل من السهل تحريكها في الداخل والخارج. وأشار أحد المراجعين أيضًا إلى أن الطاولة ثابتة، حتى على أرض غير متوازنة. وهذا يجعلها مثالية لوضع المشروبات في الخارج.
ومع ذلك، ليست كل ردود الفعل إيجابية. ذكر أحد المشترين أن طاولته تأتي مع طلاء مقشر، وكانوا قلقين بشأن تعرضها للصدأ. وبالمثل، ذكر مستخدم آخر أن تجميعه استغرق القليل من الجهد. الآن، على الرغم من صغر حجمها، إلا أنها لا تزال تستحق أن تضعها في الاعتبار قبل إجراء عملية الشراء. وإذا كان أي منهم يفسد الصفقة، فلا تقلق. هناك الكثير من خيارات أثاث الفناء المقاوم للصدأ للمساحات الخارجية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو ظهر الصدأ، هناك العديد من الطرق لجعل الأثاث الصدئ جديدًا مرة أخرى.