لدى برينان عثمان لاعب رينجرز فرصة أخرى لإثبات جدارته في دوري الهوكي الوطني

كالجاري، ألبرتا – تشير كل الدلائل إلى أن برينان عثمان سيظهر لأول مرة في الموسم مع رينجرز مساء الأحد ضد فريق Flames.

إنها فرصة ممتازة للجناح البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تم قطعه من معسكر تدريب رينجرز في وقت سابق من السنوات الماضية وإرساله إلى AHL Hartford بعد أداء دون المستوى قبل بداية الموسم. على الرغم من ذلك، كان عثمان لا يزال أول مهاجم يتم استدعاؤه مع عدم تمكن مات ريمبي من القيام بالرحلة البرية بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم.

قال عثمان عن تخفيض رتبته المبكرة يوم السبت بعد التدريب في Scotiabank Saddledome: “إنه أمر مخيب للآمال بعض الشيء بالتأكيد، ولم أتوقع حقًا أن يكون الأمر صادقًا”. “أنت تأخذ ذلك نوعًا ما وما زلت تستخدمه كحافز. ما زلت لاعبًا شابًا ولا يزال لاعبًا لديه بعض الإمكانات. ما زلت سعيدًا بلعبتي وسعيدًا بالمكان الذي أتواجد فيه. من الواضح أنه لا يزال هناك المزيد الذي يمكنني القيام به والمزيد الذي يمكنني القيام به.

“فقط تقدم للأمام كل يوم وخذ ما يقال لي واستخدمه في الألعاب والتدريبات والعمل الإضافي في صالة الألعاب الرياضية وخارجها. نوع من مجرد استخدام ذلك في الحياة اليومية كحافز إلى حد ما.”

على مدار أكثر من أربع سنوات من فترة عمل عثمان في فريق رينجرز، لا يزال كلا الجانبين يحاولان معرفة ما إذا كان ذلك مناسبًا أم لا.

قد تكون هذه لحظة فاصلة بالنسبة لعثمان فيما يتعلق بمستقبله مع النادي.

وقال إنه كانت هناك محادثات بين عثمان و”أشخاص مختلفين في المنظمة”، حول كيفية العودة إلى مستوى دوري الهوكي الوطني بأسرع ما يمكن.

أفاد إليوت فريدمان من Sportsnet في وقت سابق من هذا الشهر أن الاختيار رقم 16 في مسودة 2021 كان يثير الاهتمام حول NHL.

يبدو أن هناك اعتقادًا متزايدًا بأن تغيير المشهد سيكون مفيدًا لعثمان، الذي لم يتمكن من اكتساب أي نوع من الجاذبية في لعبته على مستوى NHL خلال إجمالي 25 مباراة لعبها خلال الموسمين السابقين.

وقال عن الشائعات التجارية: “لا أستطيع حقًا التركيز على هذه الأشياء”. “هذه الأشياء موجودة حقًا عبر الإنترنت. لا أعرف ما هو الصحيح. لا أعرف ما هو الخطأ. لقد كنت شديد التركيز مع هارتفورد وأحاول العودة إلى هنا. ليس سراً، كان اثنان من الرجال في هارتفورد يسألونني ويخبرونني عن ذلك. لكنني بصراحة كنت ألعب الهوكي وأتعامل مع كل يوم، يومًا بعد يوم، وأواصل المضي قدمًا والتركيز على العودة إلى هنا واللعب على مستوى NHL في وقت ما من هذا العام. أعتقد أنني قام بعمل جيد معها وفقط سأستمر في المضي قدمًا.”

تلقى عثمان مكالمة هاتفية من مساعد المدير العام لفريق رينجرز ريان مارتن أثناء دخوله إلى السرير ليلة الخميس. بعد أن أدرك أن الرحلة ستكون أطول، قال مواطن أونتاريو إنه بدأ بحزم أمتعته في تلك الليلة قبل مغادرته للحاق بمركبة الفريق في الساعة الواحدة ظهرًا يوم الجمعة.

<br />

ومن المتوقع أن يصطف عثمان على الجناح الأيمن من خط رينجرز الثالث في التدريب يوم السبت، إلى جانب نوح لابا وويل كويل يوم الأحد. لقد تولى أيضًا ممثلين في وحدة لعب القوة الثانية لرينجرز بجوار كويل وبرادن شنايدر وكونور شيري وتايلور راديش.

لم تكن أقوى بداية لمجموعة Wolf Pack 1-4 ككل. في وقت استدعائه، حصل عثمان على تمريرة حاسمة واحدة فقط خلال أربع مباريات.

ومع ذلك، فإن هذا الاستدعاء يحمل معنى أكبر قليلاً من مجرد الاعتماد على الأداء. الأمر متروك لعثمان لتحقيق أقصى استفادة منه.

وقال مايك سوليفان، المدير الفني للمنتخب: “أعتقد أننا نبحث عن لاعبين ليتدخلوا ويساعدونا على الفوز بالمباريات”. “سواء كان الأمر يتعلق بمساعدتنا هجوميًا أو مجتهدًا دفاعيًا. لقد أجرينا أنا وأوتر عددًا من المحادثات منذ أن بدأ المعسكر التدريبي حول ما نحن فيه الآن وما هي التوقعات وكيف نعتقد أنه يمكن أن يلعب دورًا في هذا الفريق. أعتقد أن لديه جانبًا هجوميًا. أعتقد أن فرصته تكمن فقط في اهتمامه بالتفاصيل فيما يتعلق باللعب بعيدًا عن القرص والموثوقية ومعرفة وظيفتك والقيام بعملك.

“أعتقد أن هذا عنصر مهم في الانتقال من الدوري الأمريكي إلى الدوري الوطني. سيحصل على فرصة هنا وسنرى كيف ستسير الأمور.”