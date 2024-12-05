لدى خوان سوتو “عذر واحد” لمغادرة يانكيز: ستيفن أ. سميث

لدى خوان سوتو الكثير من الخاطبين المحتملين حيث وصلت وكالته المجانية المرتقبة إلى درجة الحمى، لكن بالكاد لا ينبغي أن يكون أي منهم هو سبب تركه لليانكيز.

هذا وفقًا لمعلق “First Take” على قناة ESPN ستيفن أ. سميث.

كانت مسابقة يانصيب سوتو عبارة عن محادثة في كل ركن من أركان عالم الإعلام الرياضي تقريبًا، ويتضمن ذلك أفضل برنامج مناظرة على قناة ESPN.

انضم كريس “Mad Dog” روسو إلى البرنامج يوم الأربعاء من أجل أغنيته الأسبوعية، وبدأت المحادثة عندما قال مضيف الراديو منذ فترة طويلة إنه يعتقد، بعد مراجعة جميع العروض المنطقية، أن فريق Red Sox سينتهي به الأمر مع سوتو.

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وقال روسو: “هذا أمر أحمق وليس لدي أي معلومات داخلية، وأعتقد أنه قد يوقع مع ريد سوكس”. “لدي شعور مضحك.”

لم يكن ذلك جيدًا بالنسبة لسميث، خاصة وأن روسو لم يكن لديه أي مصادر لدعم مشاعره.

“أنا لا أقدر لك إثارة هذا الأمر إذا لم تكن لديك معلومات داخلية،” قال سميث متوترًا. “لا تحاول النحس الأشياء! لا تفعل ذلك.”

بعد ذلك، قال سميث، في اعتقاده، هناك سبب واحد فقط يجعل سوتو يفكر في مغادرة ذا برونكس، وهو بطل بطولة العالم دودجرز.

“النقطة التي أريد توضيحها لك هي: هناك عذر واحد فقط على كوكب الأرض لخوان سوتو لمغادرة فريق نيويورك يانكيز، وذلك إذا ذهبت إلى لوس أنجلوس دودجرز. لا يوجد سبب آخر لترك يانكيز.

سوتو، الذي من المتوقع أن يحصل على صفقة بقيمة 600 مليون دولار، وفقًا لجون هيمان وجويل شيرمان من صحيفة The Post، قد تم استدراجه أيضًا من قبل فريق ميتس وثروات ستيف كوهين، لكن سميث قال إنه لا يوجد سبب للاعب كل النجوم لمغادرة يانكيز من أجل “ربيب الطقس المعتدل” في نيويورك.

في نهاية الخطبة اللاذعة الطويلة، ناشد سميث المدير العام لفريق يانكيز بريان كاشمان لالتقاط بعض العروض للمساعدة في تحسين الفريق.

من قبيل الصدفة بما فيه الكفاية، عقد فريق يانكيز اجتماعات مع كل من اليساري ماكس فرايد واليمين كوربن بيرنز هذا الأسبوع وهم ينتظرون قرار سوتو، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء.