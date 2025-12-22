لدى روبرت ف. كينيدي جونيور عادة خطيرة تتعلق بالجلد (ويجب أن يعرفها بشكل أفضل)

بصفته وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، تصدر روبرت ف. كينيدي الابن عناوين الأخبار بسبب بعض خيارات نمط الحياة الغريبة ــ وربما غير الصحية. وتشمل هذه عادة النظافة العامة التي اتبعها كينيدي المتمثلة في المشي حافي القدمين في الأماكن العامة، بالإضافة إلى الترويج لاستخدام الشحم البقري بدلاً من زيوت البذور. (هل زيوت البذور سيئة حقًا بالنسبة لك؟ لقد تحققنا من صحة الادعاء المثير للجدل.)
ومع ذلك، فإن إحدى عاداته الواضحة ليست فقط غير عادية، ولكنها أيضًا قد تكون خطيرة. يبدو أن كينيدي يتردد على أسرة التسمير، مثل دونالد ترامب. في الواقع، فإن سمرة كينيدي المستمرة قد أكسبته الكثير من الاهتمام الصحفي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يبدو مفرطًا في السمرة. كما افترضت خبيرة التجميل ميشا لويس لـHuffPost، ربما يكون كينيدي وترامب “بدأا عمدًا في تسمير نفسيهما، على الأرجح بدون استخدام برونزر، وقد أحبا ما رأوه”. وأضافت لويس أنها شبهت هذه العادة بالنساء اللاتي يبدأن باستخدام البوتوكس، ويحصلن على نتائج مبكرة جيدة، ثم يبدأن في استخدامه بشكل مفرط.
ومع ذلك، فإن توهج كينيدي المذهل الذي يجمع بين اللون الأحمر والبرتقالي هو أكثر من مجرد أجرة الصحف الشعبية. تم ربط استخدام الدباغة الاصطناعية بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.
التعرض الداخلي لأشعة الشمس الضارة
تكمن مشكلة أسرة التسمير في شدة التعرض للأشعة فوق البنفسجية في أسرة التسمير، وخاصة الأشعة فوق البنفسجية (تلك المرتبطة بشيخوخة الجلد المبكرة). في مقابلة مع UnityPoint Health، أوضحت الدكتورة راشيل كوزيكزكوفسكي مدى اختلاف تسمير البشرة في الداخل عن التعرض لأشعة الشمس: أوضحت الدكتورة كوزيكزكوفسكي، “تبعث أسرة التسمير 12 مرة من الأشعة فوق البنفسجية أكثر من الشمس”. تأكيدها مدعوم من قبل جمعية السرطان الأمريكية، التي تفيد بأن الأشعة فوق البنفسجية “من المتوقع بشكل معقول أن تكون مادة مسرطنة للإنسان”.
لقد أظهرت الدراسات مدى خطورة الدباغة المزيفة. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2015 في JAMA Dermatology أن 95% من النساء الشابات اللاتي لجأن إلى تسمير البشرة في الداخل كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد بستة أضعاف من النساء اللاتي لم يستخدمن أسرة تسمير البشرة في الأماكن المغلقة. وهذا مهم لأن سرطان الجلد يمكن أن ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الجسم إلى الأعضاء. لهذا السبب، يحمل سرطان الجلد معدل وفيات أعلى من سرطانات الجلد الأخرى الأكثر شيوعًا. (إليك كل ما تريد معرفته عن سرطان الجلد.)
مشاكل مع طرق أخرى لتزييف الخبز
وإنصافًا لكينيدي، ربما لا يذهب دائمًا إلى صالون التسمير للحصول على سرير تسمير. بدلا من ذلك، يمكن أن يكون رذاذ الدباغة. ومع ذلك، يبدو أنه يشير ضمنًا إلى أنه استخدم أسرة التسمير عندما ذكر لمجلة The Atlantic أن الناس يجب أن يفعلوا ما يقول (“احصل على الشكل”)، وليس ما يفعله.
إذا كان كينيدي يستخدم رذاذ تسمير البشرة، فهو يختار محلول تسمير أقل ضررًا من سرير التسمير. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يسبب مشاكل لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه المواد الكيميائية المحمولة جواً مثل ثنائي هيدروكسي أسيتون (DHA)، وهو العنصر النشط في مستحضرات تسمير البشرة التي تمت الموافقة على أنها آمنة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولكنها قد تكون مهيجة عند استنشاقها. كما أوضح الدكتور جيريمي فينتون، “إن استنشاق هذه البخاخات يمكن أن يؤدي إلى الربو، أو يؤدي إلى مرض الانسداد الرئوي المزمن (مرض الانسداد الرئوي المزمن) أو مشاكل الرئة الأخرى على المدى الطويل” (حسب مجلة نيوزويك).
ماذا لو كان كينيدي يستخدم كريمات التسمير أكثر من استخدام الأسرة أو البخاخات؟ تعتمد مستحضرات التسمير الذاتي أيضًا على ثنائي هيدروكسي الأسيتون، وقد تسبب تهيجًا لبشرة بعض الأشخاص. لكن مستحضرات التسمير تعتبر آمنة نسبيًا للاستخدام من قبل الأفراد الأصحاء ذوي البشرة الطبيعية.