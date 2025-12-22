لدى روبرت ف. كينيدي جونيور عادة خطيرة تتعلق بالجلد (ويجب أن يعرفها بشكل أفضل)

بصفته وزير الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة، تصدر روبرت ف. كينيدي الابن عناوين الأخبار بسبب بعض خيارات نمط الحياة الغريبة ــ وربما غير الصحية. وتشمل هذه عادة النظافة العامة التي اتبعها كينيدي المتمثلة في المشي حافي القدمين في الأماكن العامة، بالإضافة إلى الترويج لاستخدام الشحم البقري بدلاً من زيوت البذور. (هل زيوت البذور سيئة حقًا بالنسبة لك؟ لقد تحققنا من صحة الادعاء المثير للجدل.)

ومع ذلك، فإن إحدى عاداته الواضحة ليست فقط غير عادية، ولكنها أيضًا قد تكون خطيرة. يبدو أن كينيدي يتردد على أسرة التسمير، مثل دونالد ترامب. في الواقع، فإن سمرة كينيدي المستمرة قد أكسبته الكثير من الاهتمام الصحفي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يبدو مفرطًا في السمرة. كما افترضت خبيرة التجميل ميشا لويس لـHuffPost، ربما يكون كينيدي وترامب “بدأا عمدًا في تسمير نفسيهما، على الأرجح بدون استخدام برونزر، وقد أحبا ما رأوه”. وأضافت لويس أنها شبهت هذه العادة بالنساء اللاتي يبدأن باستخدام البوتوكس، ويحصلن على نتائج مبكرة جيدة، ثم يبدأن في استخدامه بشكل مفرط.

ومع ذلك، فإن توهج كينيدي المذهل الذي يجمع بين اللون الأحمر والبرتقالي هو أكثر من مجرد أجرة الصحف الشعبية. تم ربط استخدام الدباغة الاصطناعية بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.