لدى كوستكو خدعة بأسعار معقولة للحصول على أنعم الفراش في العالم

بالنسبة للجزء الأكبر، يغني المتسوقون مديحهم لمجموعة لحاف Cococozy من Costco لملمسها الناعم للغاية وقيمتها الصلبة، وهو ما كان هدف المرأة التي تقف وراء العلامة التجارية. وأوضحت مؤسسة Cococozy، كوليت شيلتون، في بيان صحفي: “كان هدفي من هذه المجموعة هو تقديم أسرة مريحة وأنيقة يمكن لأي شخص تحمل تكلفتها، دون المساومة على الجودة”. في الواقع، يقول العديد من العملاء إن القماش ينافس العلامات التجارية الأعلى سعرًا، ويصفونه بأنه خصب ومريح. كما نال دفء اللحاف وخفة وزنه إشادة كبيرة، حيث أشار المستخدمون إلى أنه يبقيهم مرتاحين دون الشعور بثقل شديد.

تضيف مادة المجموعة المضادة للحساسية والتصميم سهل الغسل مزيدًا من الجاذبية. يقدر العملاء راحة الغسيل في الغسالة ومتانة القماش، قائلين إنه يصمد جيدًا بعد عدة غسلات. في الواقع، بقدر ما قد تكون متحمسًا لتجربة فراشك الجديد، لا تنس أنه يجب غسله بالفعل قبل الاستخدام لعدة أسباب، بما في ذلك احتمال وجود صبغة زائدة وبقايا أخرى. كما هو الحال دائمًا، تقدم كوستكو سياسة إرجاع سخية؛ إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن عملية الشراء الخاصة بك، فسوف يسعدهم استرداد أموالك. أخيرًا، إذا كنت لا تزال مترددًا بشأن شراء لحاف جديد، فتذكر أن تغيير الفراش الموسمي يمكن أن يكون جزءًا من روتينك الصحي.