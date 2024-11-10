لدى كوستكو خدعة بأسعار معقولة للحصول على أنعم الفراش في العالم

لقد أتى موسم الراحة، وقد أسقطت كوستكو للتو مجموعة فراش بأسعار معقولة من المجموعة الشهيرة – ولكن باهظة الثمن – من Sunday Citizen. تشتهر مفروشات Sunday Citizen بملمسها الناعم وخفيف الوزن، وتأتي بسعر باهظ – حزمة مع لحاف وغطاءين للوسائد تزيد قيمتها عن 300 دولار. هل تبحث عن عنصر فعال من حيث التكلفة ليحل محل فراشك الحالي، كما توصي مارثا ستيوارت؟ يوفر بديل كوستكو إحساسًا فاخرًا مشابهًا مقابل جزء بسيط من التكلفة. إنه جزء من تعاون حصري مع العلامة التجارية Cococozy لأسلوب الحياة والديكور المنزلي.
تشتمل مجموعة اللحاف بوكليه المكونة من ثلاث قطع على لحاف فخم وغطاءين للوسائد بسعر 89.99 دولارًا و99.99 دولارًا للملكة والملك على التوالي. يمكن غسله في الغسالة ومصنوع من مواد مضادة للحساسية، مما يضمن أنه لطيف على البشرة الحساسة. تم تصنيع المجموعة بواسطة شركة Welspun، وهي علامة تجارية معروفة بتصنيع أغطية السرير للمشاهير مثل مارثا ستيوارت والأخوة سكوت. إنها تأتي بخمسة ألوان أنيقة – الأزرق، الفحمي، الأخضر، العاجي، والرمادي الداكن – والناس يهتمون تمامًا بالبطانية اللطيفة والمريحة.
ماذا يقول العملاء عن طقم لحاف كوكوكوزي
بالنسبة للجزء الأكبر، يغني المتسوقون مديحهم لمجموعة لحاف Cococozy من Costco لملمسها الناعم للغاية وقيمتها الصلبة، وهو ما كان هدف المرأة التي تقف وراء العلامة التجارية. وأوضحت مؤسسة Cococozy، كوليت شيلتون، في بيان صحفي: “كان هدفي من هذه المجموعة هو تقديم أسرة مريحة وأنيقة يمكن لأي شخص تحمل تكلفتها، دون المساومة على الجودة”. في الواقع، يقول العديد من العملاء إن القماش ينافس العلامات التجارية الأعلى سعرًا، ويصفونه بأنه خصب ومريح. كما نال دفء اللحاف وخفة وزنه إشادة كبيرة، حيث أشار المستخدمون إلى أنه يبقيهم مرتاحين دون الشعور بثقل شديد.
تضيف مادة المجموعة المضادة للحساسية والتصميم سهل الغسل مزيدًا من الجاذبية. يقدر العملاء راحة الغسيل في الغسالة ومتانة القماش، قائلين إنه يصمد جيدًا بعد عدة غسلات. في الواقع، بقدر ما قد تكون متحمسًا لتجربة فراشك الجديد، لا تنس أنه يجب غسله بالفعل قبل الاستخدام لعدة أسباب، بما في ذلك احتمال وجود صبغة زائدة وبقايا أخرى. كما هو الحال دائمًا، تقدم كوستكو سياسة إرجاع سخية؛ إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن عملية الشراء الخاصة بك، فسوف يسعدهم استرداد أموالك. أخيرًا، إذا كنت لا تزال مترددًا بشأن شراء لحاف جديد، فتذكر أن تغيير الفراش الموسمي يمكن أن يكون جزءًا من روتينك الصحي.