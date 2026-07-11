لدى كيلي رايلي، من شركة Dutton Ranch، موقف تجاه الشيخوخة، وهو أمر خارج عن قواعد اللعبة التي تمارسها بيث.

لقد أوضحت كيلي رايلي بشكل واضح أنها لن تشترك في مفاهيم هوليود المتعلقة بالعمر. في حديثها إلى The Telegraph في عام 2014، قالت نجمة فيلم “Dutton Ranch” إنها نصحت بشدة بإخبار الناس أنها كانت أقل من 23 عامًا بعد أن بلغت 27 عامًا بالفعل. ومع ذلك، لم تكن لدى رايلي أي رغبة في إخفاء عمرها. قالت: “هناك ثراء وجاذبية يجلبهما العمر إلى عملك؛ فأنت تعتبر شخصًا ذا وزن ثقيل”. “أنا ديناصور وأنا أرحب به. افعل ذلك.” لا شك أن ثقتها الشديدة بنفسها حملت أصداء شخصيتها في فيلم “Dutton Ranch” لـ Beth Dutton.

وبالمثل، في محادثة مع دوجور، وجهت رايلي عينيها إلى اعتقاد هوليوود القديم بأن حياتها المهنية قد انتهت بشكل أساسي مع دخولها أواخر الثلاثينيات من عمرها. بالنسبة لنجمة “يلوستون”، أثبتت الحياة أنها النقيض التام لفكرة هوليوود المتعلقة بالعمر التي تقضي بممثلة في الأربعينيات من عمرها، حيث كان لديها الكثير من مشاريع العمل المثيرة بالإضافة إلى حياة جميلة وهادئة في المنزل مع أحبائها. وفي الوقت نفسه، في عام 2026، اعترفت الممثلة البريطانية لمجلة Stylist Magazine بأنها فوجئت في البداية بسرور لأنها تمكنت من الحصول على دور مثل Beth Dutton في سن الأربعين.

ومع ذلك، عندما نظرت إلى تلك الفترة من حياتها بعد ثماني سنوات، أدركت أنها لا تزال شابة بشكل لا يصدق في الأربعين من عمرها. بالإضافة إلى ذلك، في مقابلة عام 2011 مع صحيفة الغارديان، اعترفت رايلي بأنها كانت تفكر في الضغط الذي تمارسه هوليوود على النساء لتبدو أصغر سناً بعد دخول منتصف الثلاثينيات من عمرها. ومع ذلك، لم تبدو مهتمة تمامًا بالاستسلام لتلك المُثُل العمرية، لأنها كانت تتطلع إلى الممثلات الأكبر سنًا اللاتي يمكنهن التعبير عن مشاعرهن لأنهن اختارن عدم المشاركة في التعديلات التجميلية.