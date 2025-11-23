لدى ماثيو ماكونهي بعض عادات النظافة المشكوك فيها

يتمتع البالغون بالحرية في فعل ما يريدون، ويشمل ذلك في بعض الأحيان اتخاذ خيارات مشكوك فيها بشأن نظافتهم. وعلى الرغم من أنك قد لا تعرف أبدًا عدد المرات التي يستحم فيها جارك أو ينظف أظافره، إلا أن عادات النظافة الشخصية المشكوك فيها للمشاهير هي قصة مختلفة – في الواقع، إنها في بعض الأحيان هي القصة.
خذ على سبيل المثال عادات الرعاية الذاتية لماثيو ماكونهي. الآن وهو في الخمسينيات من عمره، أصبح منفتحًا تمامًا (وكان كذلك منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على الأقل) بشأن بعض الخيارات المفاجئة (وإن لم تكن بالضرورة غريبة تمامًا) التي يتخذها لأسلوب حياته وجسمه.
الأول هو نفوره من ارتداء أي مزيل للعرق. وفقًا للمقابلات السابقة التي أجراها، أمضى ماكونهي أكثر من 40 عامًا في تجنب منتجات مزيل العرق ومضادات التعرق. وأوضح ماكونهي في إحدى المقابلات أنه مرتاح لرائحة جسده الطبيعية.
ولكن ما الذي يفعله التوقف عن استخدام جميع مزيلات العرق في رائحتك؟ كان لدى اثنين من نجوم ماكونهي تعليقات كاشفة.
قد لا يكون عدم استخدام مزيل العرق بالسوء الذي تعتقدينه
أشارت الممثلة إيفيت نيكول براون، التي غنت إلى جانبه في أحد أفلامه، إلى أن رائحته “حلوة” وكذلك مثل “الجرانولا” (عبر Yahoo! Life). كشفت كيت هدسون – التي لا تستخدم مزيل العرق أيضًا – لآندي كوهين أنها تستطيع شم رائحة ماكونهي عن بعد، ولكن فقط لأنهما كانا “طبيعيين” وأصبحت على دراية برائحته الفريدة.
ومن المثير للاهتمام أن ماكونهي ليس الوحيد الذي تخلى عن مزيل العرق، على الأقل بين أعضاء الجيل Z الأصغر سنًا. كشف استطلاع أجرته شركة YouGov عام 2019 أن 39% من البالغين تحت سن 25 عامًا يبتعدون عن مزيلات العرق أيضًا.
لكن هل الاستغناء عن مزيل العرق لعقود من الزمن أمر غير صحي؟ وقالت خبيرة الأمراض الجلدية، الدكتورة نينا بوتو، لـCNN، إنه على الرغم من أنه من المعتاد إخفاء روائح الجسم، فإن التخلص من مزيل العرق هو قرار شخصي لا ينبغي أن يؤثر على طول عمرك أو صحتك. (إليك أفضل طريقة لوقف رائحة الجسم الكريهة بدون مزيل العرق.) قال بوتو: “(الأمر) ليس مثل تنظيف أسنانك بالخيط، حيث توجد بيانات تفيد بأنك ستعيش بالفعل لفترة أطول إذا كنت تستخدم خيط تنظيف أسنانك بانتظام.”
والحقيقة هي أن العرق ليس له أي رائحة حتى يمتزج بالبكتيريا. لذلك، طالما بقيت نظيفًا من خلال الاستحمام بانتظام، فقد تتمكن من تقليل روائح الجسم الكريهة إلى الحد الأدنى.
يقوم ماثيو ماكونهي بتنظيف أسنانه بشكل متكرر أيضًا
قد تكون هناك أسباب عملية للتفكير في التخلص من مزيل العرق: قد يسبب المنتج آثارًا جانبية غير مرغوب فيها لدى بعض الأفراد. على الرغم من أن العلم لم يعثر على دليل يدعم الشائعات القائلة بأن مزيلات العرق ومضادات التعرق ضارة بصحتك أو أنها قد تسبب السرطان، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2024 في African Health Sciences أن 25% من أكثر من 500 شخص عانوا من أعراض جسدية مزعجة بسبب مزيل العرق الخاص بهم. وشملت هذه المضايقات المبلغ عنها ذاتيا العطس والحكة وردود الفعل التحسسية المحتملة.
لدى ماكونهي عادة صحية ثانية مفاجئة: فبدلاً من تنظيف أسنانه بالفرشاة مرتين في اليوم – وهو جدول ينصح به معظم المتخصصين في طب الأسنان – قال إنه ينظف أسنانه بما يصل إلى خمس مرات يوميًا. إن تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل متكرر قد يجعل أسنانه أكثر نظافة ورائحة أنفاسه أكثر انتعاشًا، ولكن الكثير من التنظيف يمكن أن يؤدي إلى إتلاف المينا الواقية على سطح الأسنان. ويمكن أن يتسبب أيضًا في انحسار اللثة، مما يؤدي إلى زيادة خطر حساسية الأسنان، فضلاً عن احتمالية أكبر لانكشاف جذر الأسنان وعظامها.
ولم يكشف ماكونهي عن نوع فرشاة الأسنان التي يفضلها. ومع ذلك، يقترح معظم أطباء الأسنان استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة تكون ألطف على اللثة من تلك ذات الشعيرات القوية.