لدى ماثيو ماكونهي بعض عادات النظافة المشكوك فيها

يتمتع البالغون بالحرية في فعل ما يريدون، ويشمل ذلك في بعض الأحيان اتخاذ خيارات مشكوك فيها بشأن نظافتهم. وعلى الرغم من أنك قد لا تعرف أبدًا عدد المرات التي يستحم فيها جارك أو ينظف أظافره، إلا أن عادات النظافة الشخصية المشكوك فيها للمشاهير هي قصة مختلفة – في الواقع، إنها في بعض الأحيان هي القصة.

خذ على سبيل المثال عادات الرعاية الذاتية لماثيو ماكونهي. الآن وهو في الخمسينيات من عمره، أصبح منفتحًا تمامًا (وكان كذلك منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على الأقل) بشأن بعض الخيارات المفاجئة (وإن لم تكن بالضرورة غريبة تمامًا) التي يتخذها لأسلوب حياته وجسمه.

الأول هو نفوره من ارتداء أي مزيل للعرق. وفقًا للمقابلات السابقة التي أجراها، أمضى ماكونهي أكثر من 40 عامًا في تجنب منتجات مزيل العرق ومضادات التعرق. وأوضح ماكونهي في إحدى المقابلات أنه مرتاح لرائحة جسده الطبيعية.

ولكن ما الذي يفعله التوقف عن استخدام جميع مزيلات العرق في رائحتك؟ كان لدى اثنين من نجوم ماكونهي تعليقات كاشفة.