لدى وودي جونسون اليائس كل رقائق طائراته على الطاولة دون أي أعذار

بيتسبرغ – تم الآن دفع رقائق وودي جونسون بقوة إلى وسط الطاولة.

كانت الرقاقة الأخيرة – ربما الفرصة الأخيرة لهذا الشيء قبل أن يتم تفجير فريق Jets النحاسي للمرة الألف خلال فترة جونسون التي استمرت 24 عامًا كمالك للفريق – هي الاستحواذ على نجم الاستقبال دافانتي آدامز هذا الأسبوع قبل مباراة الأحد التي يجب الفوز بها في بيتسبرغ.

أقال جونسون الأسبوع الماضي مدربه روبرت صالح الذي أمضى أكثر من ثلاث سنوات، متوقعا أن توفر هذه التغييرات شرارة لفريقه الذي يعاني من ضعف الأداء.

لقد توقع أن يلعب فريقه بطريقة أفضل وأكثر انضباطًا في كرة القدم تحت قيادة المدرب المؤقت جيف أولبريتش – مع عقوبات أقل، بالإضافة إلى هجوم أكثر كفاءة مع تخفيض رتبة المنسق الهجومي المحاصر ناثانيال هاكيت وتكليفه بالإشراف على ملفات بينسكي.

وهذا ما حصل عليه جونسون في خسارة 23-20 على أرضه أمام بيلز ليلة الاثنين: نسخة كربونية من العروض التي قدمها جيتس تحت مراقبة صالح عندما تقدموا 2-3 في المباريات الخمس الأولى.

ارتكبت الطائرات 11 ركلة جزاء لمسافة 110 ياردات، وكانت 1 من 4 في المنطقة الحمراء وأهدرت هدفين ميدانيين قاتلين.

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لقد دخلوا هذه المباراة ضد ستيلرز 4-2 في ثلاث مباريات متتالية من الهزائم – متخلفين بمجموع 10 نقاط.

هل سيعوض دافانتي آدامز، أحدث إضافة في جهود جيتس لتطويق لاعب الوسط آرون رودجرز بكل ما يريد، تلك النقاط العشر للمضي قدمًا؟

وقال المتلقي ألين لازارد لصحيفة The Post: “إنه أمر لا بد منه للفوز”. “نحن 2-4 الآن، وأعتقد أن موهبتنا بالتأكيد ليست انعكاسًا لسجلنا. علينا أن نجمع أربعة أرباع جيدة ونقوم بكل ما يلزم للخروج من هناك بحرف W.”

تتميز هذه اللعبة بفريق Jets الذي يقوم بإجراء تغييرات بشكل محموم في محاولة للحفاظ على موسمهم من الانزلاق إلى أسفل الوادي، والآخر، 4-2 ستيلرز، مما يؤدي إلى تغيير كبير في الوسط هذا الأسبوع في محاولة للانتقال من الجيد إلى الأفضل، ربما حتى كبيرة.

كان من الممكن بسهولة أن يترك ستيلرز ما يكفي بمفرده ويستمر في تأسيس جاستن فيلدز، الذي كان على رأس الفريق حتى الآن. لكنهم يتحسنون مع راسل ويلسون، الذي عاد إلى صحته من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في معسكر التدريب.

مع الحقول، يحتل ستيلرز المرتبة 26 في إجمالي الياردات والمرتبة 20 في التسجيل بمتوسط ​​20.7 نقطة لكل لعبة. لقد أكمل أعلى مستوى في مسيرته بنسبة 66.3 بالمائة من تمريراته لمسافة 1106 ياردات مع خمسة هبوط واعتراض واحد فقط، واندفع لمسافة 231 ياردة وخمسة TDs.

قال مايك توملين، مدرب ستيلرز، هذا الأسبوع: “لقد كان جاستن جيدًا حقًا، وكنا جيدين حقًا في بعض الأحيان، ولكن لا ينبغي الخلط بينه وبين العظماء”. “لقد كان جاستن رصيدا بالنسبة لنا.”

قال توملين إنه يعتقد أن سقف ستيلرز أعلى مع ويلسون.

لذلك، بينما يسعى ستيلرز إلى تحقيق سقفه يوم الأحد، يبحث جيتس عن منقذ.

ويبقى أن نرى ما إذا كان آدامز، الذي عاد مع رودجرز، هو المنقذ أم لا. سنعرف المزيد يوم الأحد.

وبدا جونسون، الذي كان يتحدث للصحفيين في اجتماع الخريف لأصحاب اتحاد كرة القدم الأميركي هذا الأسبوع في أتلانتا، متفائلاً للغاية بشأن ما ستعنيه إضافة آدامز لفريقه.

وقال جونسون: “نريد إحداث الكثير من التغيير هذا الأسبوع”.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن هذا الموسم لا يزال “قابلاً للإنقاذ”، أجاب جونسون: “قابل للإنقاذ؟ سوف نركل… يمكنك إضافة الكلمات بعد ذلك. سنقوم بعمل جيد حقا.”

جريء، مع الأخذ في الاعتبار سلسلة المشكلات التي واجهوها هذا الموسم والتي لا علاقة لها بفريق الاستقبال الخاص بهم.

إنهم مقيدون في المركز السابع من حيث عدد الأكياس المسموح بها بـ 16 كيسًا، ولا يخطئون، لقد تعرض رودجرز البالغ من العمر 40 عامًا للضرب في بعض الضربات. رودجرز متعادل في المركز الثالث من حيث عدد اللاعبين في الدوري برصيد خمسة.

هل يمكن لإضافة آدامز تحسين تلك المشكلات؟

قال تود داونينج، المتصل باللعب: “يا له من رجل مثير للإعجاب، محترف محترف، لقد كانت استعداداته ملحوظة بالفعل، والطريقة التي يتصرف بها ويمارس عمله كانت رائعة”. “من الواضح أنه ديناميكي عندما تكون الكرة بين يديه، لذا فإن العثور على طرق لإيصال كرة القدم إليه سيكون أمرًا ممتعًا. وأعتقد أن فهمه للعبة، وبراعته، ومعدل ذكائه في كرة القدم، ومعرفة مكانه المناسب في المناطق، ومعرفة كيفية مهاجمة الدفاعات، وتشخيص التغطيات، أعتقد أن هذا كله يعد ميزة”.

لازارد، الذي لعب أيضًا مع رودجرز في جرين باي، وصف آدامز بأنه “أفضل متلقي في الدوري، خاصة عندما تجمعه مع أفضل لاعب وسط”.

“الاتصال والكيمياء بين هذين الاثنين فوري. من الواضح أن امتلاك هذه القدرة يضيف مستوى آخر إلى هجومنا ويجعل الأمر أكثر صعوبة.

سيكون التحدي حادًا يوم الأحد في بيتسبرغ. حتى مع دفع رقائق وودي إلى منتصف الطاولة.