لدى يانكيز المزيد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها بعد خروج أكتوبر

في النهاية، لم تكن لعبة الثيران بمثابة التراجع التام عن يانكيز.

في معظم فترات الموسم، كانت المجموعة – التي كانت دائمًا قوة في المواسم العديدة الماضية – تهدد بإخراجهم عن مسارهم.

كان فريق الإغاثة عرضة للانفجارات خلال شهر يوليو.

قام المدير العام بريان كاشمان بعدة تحركات في الموعد النهائي للتجارة لاستيراد ما يكفي من المواهب لتشكيل لعبة نظرية فائقة، على الرغم من أن هذه الدرجة من القوة لم تؤت ثمارها أبدًا.

في أكتوبر، كانت المجموعة أقل عمقًا مما كان مأمولًا حيث واجه Luke Weaver مشكلة تغيير الملعب والتعديلات التي جاءت معها.

ومع ذلك، فإن ما أصبح دائرة ثقة المدير الفني آرون بون – ديفيد بيدنار، وديفين ويليامز، وفرناندو كروز، وتيم هيل، وكاميلو دوفال – مجتمعين للسماح بثلاثة أشواط مكتسبة في 20 جولة فاصلة (1.35 عصرًا)، وهو أداء أفضل بكثير من التناوب الذي تأثر في خسارة سلسلة القسم أمام بلو جايز.

قال بيدنار خلال سلسلة البطاقات البرية ضد فريق ريد سوكس: “إنها مجموعة موهوبة حقًا”. “أعتقد أننا نجد طريقة فقط.”

من المحتمل أن يخسر فريق يانكيز عدة قطع هذا الشتاء، وسيتعين عليهم الاستمرار في إيجاد طريقة.

بعد موسمين ممتازين بشكل عام، سيصل ويفر إلى وكالة مجانية وسيكون قادرًا على جني الأموال من مكان ما.

من الممكن أن يقوم ويفر بتسويق نفسه كمبتدئ بالطريقة التي نجح بها كلاي هولمز.

بغض النظر، سيحصل على أكثر بكثير من مبلغ 2.5 مليون دولار الذي حصل عليه في خيار النادي لعام 2025.

سيصل ويليامز إلى السوق المفتوحة بعد موسم غريب بدأ فيه سيئًا، وفقد وظيفته الختامية، وتعثر ولكنه عادةً ما كان يلعب بشكل جيد كرجل إعداد وألقى 3 ²/₃ أدوار بدون أهداف في فترة ما بعد الموسم.

كان عيبه هو أغنية Nathan Lukes ذات التشغيل المزدوج والتي أعقبت خطأ Jazz Chisholm Jr. في اللعبة 4 ضد تورونتو.

قال ويليامز، الذي أنهى عامه بـ 4.79 عصرًا ولكن بمعدلات إضراب ومشي قوية بشكل خاص: “أعتقد أن (موسمي) كان جيدًا بشكل عام، لأكون صادقًا”. “في نهاية اليوم، أعتقد أن ذلك كان يتماشى مع ما قمت به في الماضي، باستثناء بعض الألعاب القوية. أشعر وكأنني ساهمت”.

قال ويليامز، الذي اعترف بأن ذلك يمثل “تحديًا” في بداية فترة عمله في الخطوط المقلمة، إنه منفتح على لم الشمل.

<br />

في ويفر وويليامز، من المحتمل أن يخسر فريق يانكيز اثنتين من أكثر قطع الإغاثة موهبة لديهم.

من بين الآخرين الذين انضموا إلى الوكالة الحرة رايان ياربرو وبول بلاكبيرن.

من المحتمل أن ينضم إليهم جوناثان لويسيجا، الذي لدى يانكيز خيار بقيمة 5 ملايين دولار.

يمتلك فريق Yankees أيضًا خيارًا في Hill، والذي يمكن إعادته مقابل 3 ملايين دولار.

سينضم هيل إلى المجموعة الحالية بقيادة بيدنار ودوفال وكروز.

مارك ليتر جونيور، الذي تم استبعاده من قائمة ALDS، سيكون مستحقًا لحوالي 3 ملايين دولار في التحكيم إذا تم تقديم عقد.

وتشمل قرارات التحكيم الإضافية جيك بيرد – الذي قصف بعد التجارة من كولورادو ولكنه بدأ في تصحيح نفسه مع Triple-A سكرانتون / ويلكس بار – جيك كوزينز، وإيان هاميلتون، وسكوت إفروس.

لم يتأهل بعد المسكنون مثل Yerry De los Santos و Brent Headrick.

هناك عمق داخل هذه المجموعة، ولكن القليل من الاتجاه الصعودي الساحق.

من المحتمل أن تكون الذراع ذات الأوكتان الأعلى لتوصيل الكرة إلى بيدنار مملوكة لدوفال، الذي كان نجم كل النجوم مع العمالقة في عام 2023 وكان لديه رقمين متفاوتين 24 و25 يتضمنان تخفيض رتبتهما إلى Triple-A قبل إرسالهما إلى The Bronx في الموعد النهائي.

واجه اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا جميع أنواع المشكلات مع فريق يانكيز خلال الأسابيع الستة الأولى له مع الفريق، حيث سجل 6.59 عصرًا، لكن آخر ست مباريات له في الموسم العادي كانت بدون أهداف.

ثم سمح بإجراء واحد في 3 جولات ¹/₃ أكتوبر.

قال مدرب الرماية مات بليك عن دوفال، الذي كان عليه التكيف مع دور جديد مع فريق يانكيز والذي زاد من استخدام القاطع: “أشعر أنه وصل إلى مكان جيد من الثقة في دوره والدخول في أنواع مختلفة من الممرات”. “إنه واثق وعدواني. هذه نسخة جيدة من كاميلو.”

هل هذا الإصدار يمكن الاعتماد عليه بدرجة كافية ليعود باعتباره المخلص الثاني الأكثر ثقة في ساحة اللعب؟

سيكون لدى يانكيز العديد من الأسئلة للإجابة عليها في هذا الموسم.