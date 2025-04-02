لدى Deshaun Watson استجابة خفية بعد تعليقات مالك براونز المفزع

يسمع Deshaun Watson الضوضاء القادمة من كليفلاند.

بعد يوم واحد من انتقاد مالك براونز جيمي هاسلام عن قورتربك للفريق باعتباره “أرجوحة وملكة جمال” من قبل المكتب الأمامي ، نشر واتسون صورًا متعددة لنفسه وهو يعمل أثناء تعافيه من إصابات أخيل.

قال واتسون يوم الثلاثاء في منشور Instagram: “ربما ، إذا لم أكن مبني على هذا ، فقد سمحت لي ذلك.”

تم بناء واتسون من أجل ذلك في وقت سابق من حياته المهنية مع Texans ، لكن نجم قورتربك من كليمسون بدا وكأنه قذيفة لنفسه منذ تداوله إلى براونز.

تم التعامل مع واتسون إلى كليفلاند في مارس 2022 للحصول على العديد من اختيارات المسودات وموهبة عقد مضمون لمدة خمس سنوات بقيمة 230 مليون دولار ، على الرغم من اتهامات سوء السلوك الجنسي من المعالجين بالتدليك المتعددين.

كان واتسون متواضعًا في هذا المجال ، حيث ألقى 19 هبوطًا و 12 اعتراضًا في 19 مباراة عبر ثلاث مواسم تعاني من الإصابات والتعليق.

الآن ، سيحاول العودة من اثنين من أخيل ممزقة منذ أكتوبر – والثاني عانى أثناء إعادة تأهيل الأول – ومن المحتمل أن يفوت موسم 2025 بأكمله.

تم النظر إلى تعليقات هاسلام على أنها تتخلى براونز لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عامًا ، والذي يدين 46 مليون دولار في كل من الموسمين المقبلين.

يجلس براونز مع الاختيار رقم 2 العام في المسودة ويمكن أن يقرروا صياغة Sydeur Sanders مع Top QB الأخرى ، Cam Ward ، من المتوقع أن يحصل على المركز الأول بشكل عام إلى Titans.

يقع Kenny Pickett حاليًا على مخطط عمق قورترب براونز بعد الحصول عليه في تجارة مارس مع النسور.