لدى Mets أسبوع واحد لتجنب كارثة لا تغتفر

لا يغتفر. لا يمكن الدفاع عنها. لا يمكن الاستعداد.

حقا ، اختر كلمتك.

وحقا ، اختر إطارك الزمني مع هذه Mets 2025. في الأشهر الثلاثة الماضية ، لأنها كانت بطيئة الحركة التخلي عن موسم؟ أو في الأيام الثلاثة الماضية ، عندما فاز فريق رهيب رهيبة بشكل رهيب اثنين من أصل ثلاثة في سيتي فيلد؟ ثلاثة أيام عندما كان من شأن الكفاءة من قبل Mets أن يجلب لهم عملية مسح ومستوى من الراحة البطاقة البرية.

بدلاً من ذلك ، خسروا 3-2 أمام المواطنين يوم الأحد وفقدوا السيطرة على مصيرهم في التصفيات حيث فاز فريق Reds (الذي يمتلك الكاسحة على وجه المقدمة) على الأشبال لتتقيل Mets في 80-76.