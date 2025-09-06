لدى Mets الكثير من “الثقة” في براندون سبوتات قبل ظهور MLB لأول مرة

CINCINNATI-كان آخر شهرين من براندون سبوتات في Triple-A Syracuse كافية لإقناع Mets Brass بأنه مستعد للحصول على تسديدة على أعلى مستوى.

تم تحديد أول ظهور لدوري اليمين في الدوري يوم الأحد ضد ريدز ، وينتظر فريق Mets بفارغ الصبر وصول تلك الذراع الشاب الموهوب. ستنضم Sproat إلى Nolan McLean و Jonah Tong من بين أفضل آفاق النغمة التي لاول مرة للنادي في الأسابيع الأخيرة.

وقال المدير كارلوس ميندوزا قبل أن يواجه ميتس ريدز يوم الجمعة: “أنا متأكد من أن (Sproat) شعر بالإحباط عندما لم يتلق المكالمة (سابقًا)”. “لكنه خرج وقال:” أنا هنا “. وهنا تحصل على فرصة لنا.

سبوتات ، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا في الأسبوع ، وصل إلى 2.59 عصرًا في آخر 11 بدايات له في سيراكيوز.

وقال ديفيد ستيرنز ، رئيس عمليات البيسبول: “لقد رأينا ذلك الآن دائمًا على مدار الشهرين أو الشهرين الماضيين ، علامات على إبريق الخط الأمامي”. “لقد حمل سرعته المتأخرة باستمرار في الألعاب … نشعر بالثقة في أنه قادر على التنافس على هذا المستوى ونتطلع إلى مشاهدته يوم الأحد.”

أكد ميندوزا أن ماكلين سيبدأ المباراة الافتتاحية يوم الاثنين في فيلادلفيا ، مع تعيين شون مانيا في الليلة التالية.

سيبدأ Tylor Megill لعبة إعادة تأهيل أخرى لـ Triple-A Syracuse ، يوم الأحد ، قبل التوصل إلى قرار بشأن وضعه ، وفقًا لما ذكره ميندوزا. ألقى اليمين جلسة الثيران يوم الجمعة.

تم اختيار هايدن سينجر إلى Triple-A Syracuse لإنشاء مساحة قائمة لفرانسيسكو ألفاريز. كما قام فريق Mets بتنشيط Wander Suero ، الذي تم مطالبه بالتنازل عن Braves قبل يوم. أخذ Suero بقعة قائمة Kodai Senga.

