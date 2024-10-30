لدى Nate Berkus حل أنيق لتخزين المطبخ لمحبي الشاي في حياتك

سواء كنت تزرع نباتات لشاي الأعشاب محلي الصنع أو تفضل اتباع طريق الشراء من المتجر، فإن التخزين المناسب هو المفتاح للحفاظ على المذاق والنضارة. يتطلب كل من أوراق الشاي السائبة والشاي المعبأ مكانًا في مطبخك بعيدًا عن الضوء والحرارة والرطوبة. ويجب أيضًا إبعادهم عن أي شيء له رائحة قوية بشكل خاص، لأنه، كما قال مشتري الشاي والقهوة في Fortnum & Mason، Ottilie Cunningham لـ Real Simple، “الشاي سوف يمتص النكهات الأخرى بسهولة”. يجب تخزين الشاي في حاوية غير شفافة محكمة الإغلاق بحيث لا تسمح للعناصر بإفساد مشروبك. ابحث عن العلب المصنوعة من المعدن أو السيراميك مع تجنب الزجاج والبلاستيك – وتأكد من وضع كل صنف مميز في حامله الخاص.

وهذا يعني أن محبي شرب الشاي سيجدون أنفسهم مع عدد كبير من الحاويات، مما قد يؤدي إلى امتلاء المخازن وأسطح العمل بالفوضى. لذا، يجب على محبي الشاي أن يأخذوا إشارة من مطبخ Nate Berkus الرائع، ويضعوهم في منظم شاي أنيق. اختار نيت واحدًا مصنوعًا من المعدن الأبيض الأنيق من خطه الخاص، Nate Home by Nate Berkus. يتميز التصميم بـ 12 حجرة للحفاظ على مجموعات الشاي الأكثر شمولاً منظمة ويمكن الوصول إليها بسهولة. ومع ذلك، نظرًا لأن جوانبه مثقوبة، فلا تضع الشاي مباشرة في المنظم. بدلاً من ذلك، استخدمه لتخزين مجموعتك من العلب أو الشاي المعبأ في أكياس مختومة في المصنع.