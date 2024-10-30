لدى Nate Berkus حل أنيق لتخزين المطبخ لمحبي الشاي في حياتك

سواء كنت تزرع نباتات لشاي الأعشاب محلي الصنع أو تفضل اتباع طريق الشراء من المتجر، فإن التخزين المناسب هو المفتاح للحفاظ على المذاق والنضارة. يتطلب كل من أوراق الشاي السائبة والشاي المعبأ مكانًا في مطبخك بعيدًا عن الضوء والحرارة والرطوبة. ويجب أيضًا إبعادهم عن أي شيء له رائحة قوية بشكل خاص، لأنه، كما قال مشتري الشاي والقهوة في Fortnum & Mason، Ottilie Cunningham لـ Real Simple، “الشاي سوف يمتص النكهات الأخرى بسهولة”. يجب تخزين الشاي في حاوية غير شفافة محكمة الإغلاق بحيث لا تسمح للعناصر بإفساد مشروبك. ابحث عن العلب المصنوعة من المعدن أو السيراميك مع تجنب الزجاج والبلاستيك – وتأكد من وضع كل صنف مميز في حامله الخاص.
وهذا يعني أن محبي شرب الشاي سيجدون أنفسهم مع عدد كبير من الحاويات، مما قد يؤدي إلى امتلاء المخازن وأسطح العمل بالفوضى. لذا، يجب على محبي الشاي أن يأخذوا إشارة من مطبخ Nate Berkus الرائع، ويضعوهم في منظم شاي أنيق. اختار نيت واحدًا مصنوعًا من المعدن الأبيض الأنيق من خطه الخاص، Nate Home by Nate Berkus. يتميز التصميم بـ 12 حجرة للحفاظ على مجموعات الشاي الأكثر شمولاً منظمة ويمكن الوصول إليها بسهولة. ومع ذلك، نظرًا لأن جوانبه مثقوبة، فلا تضع الشاي مباشرة في المنظم. بدلاً من ذلك، استخدمه لتخزين مجموعتك من العلب أو الشاي المعبأ في أكياس مختومة في المصنع.
المزيد من حلول تخزين الشاي الإبداعية
إذا كنت تفضل أن تصنع بنفسك منظمًا للشاي، فهناك عدد من الطرق المقتصدة للقيام بذلك. بالنسبة لأولئك الذين يشربون الشاي المعبأ في الغالب، أحد الخيارات الرائعة هو إعادة تدوير بعض الصناديق الورقية التي يأتون بها. قام TikToker Coral Hoyt بسرعة بتحويل العبوات التي يتم شراؤها من المتجر إلى حل تخزين مفيد عن طريق قطع الجزء العلوي من كل صندوق بالمقص، ثم تغطية الجوانب الثلاثة المتبقية بشريط لاصق ملون منقوش. ابدأ بالجزء السفلي، ثم انتقل إلى الجانبين، وقم بتغطية الصندوق بالكامل بشريط لاصق لجعله قويًا وقابلاً لإعادة الاستخدام ولكن أيضًا أكثر أناقة.
وبدلاً من ذلك، إذا كان الشاي ذو الأوراق السائبة هو المربى الخاص بك، فيمكنك بسهولة تجديد صندوق أدوات حفظ الطعام وتحويله إلى علبة تخزين أنيقة، تمامًا مثل DIYer Upcycle My Stuff. قم بقياس كل جانب من جوانب الصندوق وقم بقطع شرائح من الورق المنقوش بنفس الطول ولكن ضعف الارتفاع. قم بطي الورقة إلى نصفين وألصقها على طول الجزء الداخلي من الصندوق باستخدام شريط بيع – وهذا سيضمن رؤية النموذج من الداخل والخارج. بعد ذلك، قم بتبطين الجزء السفلي من الحاوية بمزيد من الورق والفيولا: طريقة ذكية لإعادة استخدام الحاويات البلاستيكية في منزلك. لمزيد من التنظيم، قم بقطع الفواصل الأفقية من الورق المقوى وقم بتغطيتها بنفس الورقة المنقوشة (أو مختلفة!).